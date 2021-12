Vse oči uprte v veliki derbi in Jana Oblaka

Zadnji medsebojni obračun velikih rivalov se je končal z remijem (1:1). Real je na 16 odigranih tekmah izgubil le enkrat. Obe tekmi sta med tednom slavili v ligi prvakov. Madridčani so v boju za najboljše izhodišče po skupinskem delu z 2:0 odpravili Inter Samirja Handanovića, Atletico pa si je z zmago nad Portom (3:1) zagotovil napredovanje med najboljših 16 ekip.

Neprepričljive predstave so razočarale privržence Atletica. "Normalno je, da navijači od nas zahtevajo več. To nas izzove in nam da zagon. To sem rekel že po porazu z Mallorco," je po zmagi nad Portom in pred obračunom z Realom dejal strateg Atletov, Diego Simeone. Ta morda ne bo mogel računati na Luisa Suareza, ki je zaradi poškodbe predčasno končal obračun lige prvakov s Portom. Zaradi poškodb pa na igrišču zagotovo ne bo Gimeneza, Ivana Saponjića, Stefana Savića, Kierana Trippierja in Šimeta Vrsaljka. Pri Realu so na listi poškodovanih Gareth Bale, Karim Benzema in Dani Ceballos.

Barcelona, ki je po 21 letih ligo prvakov sklenila že v skupinskem delu, bo v nedeljo gostovala pri Osasuni.

Špansko prvenstvo, 17. krog Petek, 10. december:

20.45 Mallorca - Celta Vigo Sobota, 11. december:

14.00 Espanyol - Levante

16.15 Alaves - Getafe

18.30 Valencia - Elche

21.00 Athletic Bilbao - Sevilla Nedelja, 12. december:

14.00 Villarreal - Rayo Vallecano

16.15 Osasuna - Barcelona

18.30 Betis - Real Sociedad

21.00 Real Madrid - Atletico Madrid (Jan Oblak) Ponedeljek, 13. december:

21.00 Cadiz - Granada

Lestvica strelcev: 12 – Benzema (Real Madrid),

10 - Vinicius Junior (Real Madrid),

9 - Juanmi (Betis),

8 - Depay (Barcelona),

7 – Aspas (Celta), de Tomas (Espanyol), Joselu (Alaves), Suarez (Atletico Madrid),

6 – Oyarzabal (Real Sociedad)

...

