Iličić piše zgodovino v Evropi, jubilej Oblaka v Liverpoolu

Pred Atalanto je nov izziv. V sezoni, kjer prvič nastopajo v ligi prvakov, so se že zapisali v zgodovini. Postali so prva ekipa, ki se je po uvodnih treh porazih v skupinskem delu, nato pa še remiju na četrti tekmi vseeno uvrstila med najboljših 16. Klubu iz Bergama, ki v tej sezoni navdušuje z napadalnim in dinamičnim nogometom, pri katerem se dosega ogromno zadetkov, se ponuja velika priložnost za preboj v četrtfinale. Na prvi tekmi so na San Siru s 4:1 nadigrali Valencio, blestel pa je tudi Josip Iličić, najboljši igralec Atalante, ki se je vpisal med strelce in postal prvi Slovenec, ki je zadel v polno na tekmi izločilnega dela največjega klubskega tekmovanja.

Kar iz devetih držav, ne pa tudi Italije!

Atalanta je v tej sezoni na krilih Iličića strelsko najboljša ekipa serie A. Foto: Reuters Atalanta tako z izkušenim Kranjčanom piše zgodovino. V tej sezoni je dosegla v ligi prvakov 12 zadetkov. V polno so zadeli igralci iz devetih različnih držav, med katerimi pa, zanimivo, ni Italije. Atalanta se je tako približala rekordu tekmovanja, ki ga s strelci iz desetih različnih držav držijo Arsenal (2009/10), Manchester United (2010/11) in Borussia Dortmund (2016/17). Atalanta bo podvig lovila na prazni Mestalli, saj bo srečanje zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa minilo brez gledalcev. To bo sploh prvi obračun lige prvakov, ki bo odigran brez prisotnosti občinstva zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.

Pred dvobojem sta bili odpovedani tudi novinarski konferenci, tako da čaka igralce Atalante in Valencie v torek nenavadno ozračje. Netopirji niso v najboljši formi, na zadnjih sedmih tekmah so zmagali le enkrat, v španskem prvenstvu pa zasedajo sedmo mesto. Atalanta je v serie A, kjer je dosegla največ zadetkov, bistveno višje. Je četrta, a je zaradi grožnje koronavirusa v zadnjem obdobju prisilno počivala.

Mourinho optimist pri Kamplu

Jose Mourinho se želi maščevati rdečim bikom. Foto: Reuters V drugi tekmi torkovega večera se bosta spopadla RB Leipzig in Tottenham. Rdeči biki, ki že dalj časa ne računajo na poškodovanega Kevina Kampla, so na prvi tekmi premagali Londončane (1:0) in si zagotovili pomembno prednost. Mourinheva četa zaradi poškodb pogreša dva najboljša napadalca.

Zaradi poškodbe gležnja nekdanji slovenski reprezentant morda ne bo zaigral niti na domačem srečanju s Tottenhamom, katerega mrežo je v karieri že zatresel. ''Kako bi lahko dosegli dva zadetka brez pomoči Kana, Sona, Bergwijna? Veliko je načinov za doseganje zadetkov. Za nas bi lahko zadel tudi igralec Leipziga,'' ostaja optimist Jose Mourinho, ki želi s Tottenhamom nadaljevati evropsko pot.

Oblak petdesetič v ligi prvakov!

Jan Oblak bo postal v sredo prvi Slovenec, ki bo v ligi prvakov odigral 50 tekem. Foto: Guliver/Getty Images V sredo bo zelo razburljivo na Anfieldu. Branilci evropskega naslova Liverpool so v zadnjem obdobju nekajkrat izgubili (v ligi prvakov, angleškem prvenstvu in pokalu FA), malce pokvarili izjemen vtis, s katerim korakajo proti tako želenemu angleškemu naslovu. Želijo pa ubraniti tudi evropskega, a so se po porazu v Madridu znašli v težavah (0:1). Atletico, ki v španskem prvenstvu ni v dobri formi in trenutno sploh ni med štirimi najboljšimi, je očitno vse karte stavil na Evropo.

V Liverpoolu bo poskušal ubraniti prednost, veliko dela pa čaka slovenskega vratarja Jana Oblaka. Dokazoval se bo pri klubu, ki je pred leti pogledoval proti Madridu in Škofjeločana uvrstil na seznam želja, nato pa kupil Brazilca Allisona Beckerja, ki navdušuje, a zaradi poškodbe kolka proti Atleticu ne bo branil. Zamenjal ga bo Adrian, njegov stanovski kolega Oblak pa bo v Liverpoolu dopolnil jubilej, saj bo zaigral na okrogli 50. tekmi lige prvakov. Na dozdajšnjih 49 nastopih je kar 26-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Če bi jo tudi v sredo, bi to pomenilo, da bi Kloppov Liverpool pomahal v slovo. Oblak bo s tem tudi popravil slovenski rekord.

Brez gledalcev tudi v Parizu

Zvezdniki PSG imajo v ligi prvakov velike načrte. Foto: Reuters V sredo bo pestro tudi v francoski prestolnici, kjer pa je koronavirus pokvaril spektakel, saj zaradi strahu pred širitvijo virusa na Parku princev ne bo navijačev. Tako se bosta nesramno bogati francoski klub PSG, ki je v Franciji osvojil vse mogoče lovorike, v zbirki pa mu manjka le še evropski naslov, ter Borussia Dortmund, ki blesti s kopico mladih evropskih zvezdnikov, najbolj pa izstopa norveški golgeter Erling Haaland, pomerila pred praznimi tribunami.

Prihodnji teden bodo prednost s prve tekme branili Manchester City (doma proti madridskemu Realu), Lyon (v gosteh pri Juventusu), Bayern (doma proti Chelseaju) in Barcelona, ta se je na prvi tekmi v Neaplju s tekmecem iz Italije razšla brez zmagovalca (1:1).