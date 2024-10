V živo: Crvena zvezda potolčena v Monaku, Borussia vodi v Madridu

Danes bo odigrana uvodna polovica tekem 3. kroga ligaškega dela lige prvakov. Crvena zvezda je na gostovanju pri Monacu doživela hud poraz z 1:5. Timi Max Elšnik je odigral celo tekmo za beograjsko ekipo, ta pa je danes pogrešala poškodovanega slovenskega reprezentanta Vanjo Drkušića. Milan je doma s 3:1 ugnal Brugge. Madridski Real v poslastici večera in ponovitvi zadnjega finala lige prvakov gosti vodilno Borussio Dortmund, Sturm v Celovcu s Tomijem Horvatom in brez poškodovanega Jona Gorenca Stankovića prve točke lovi proti Sportingu, Slovan Bratislava pa s Kenanom Bajrićem v Gironi.

Liga prvakov, ligaški del (3. krog):

Torek, 22. oktober:

Pester dan se je začel ob 18.45 v Milanu, kjer sta se pomerila AC Milan ter Club Brugge, in Monaku, kjer je s Crveno zvezdo gostoval Timi Max Elšnik. Slovenski reprezentantm ki se je kmalu po prihodu v Srbijo ustalil v začetni enajsterici rdeče-belih, je odigral celo tekmo, a jo je vrsta trenerja Vladana Miloševića izgubila z 1:5.

Beograjčani so danes pogrešali še enega Slovenca. Vanjo Drkušića še vedno pestijo težave po poškodbi, ki jo je staknil na reprezentančni tekmi v Kazahstanu. Zadnji preizkus pripravljenosti je pokazal, da 24-letni branilec še ni nared za največje napore, tako da je Dolenjec ostal v Beogradu, kjer nadaljuje terapije in počiva.

Zvezda ostaja brez točk med elito, njeno mrežo je v 20. minuti načel Takumi Minamino, sedem minut kasneje je z bele točke izenačil Cherif Ndiaye, a na odmor so s prednostjo vendarle odšli gostitelji, ki jih je v vodstvo že v sodnikovem dodatku popeljal Breel Embolo. V drugem polčasu so za moštvo Adolfa Hütterja zadeli še Wilfried Singo, še enkrat Minamino ter Maghnes Akliouche.

V Milanu je gostoval Club Brugge, ki je že v 40. minuti zaradi neposrednega rdečega kartona Raphaela Onyedike ostal le z desetimi nogometaši na zelenici, a tedaj tudi že zaostajal po golu Christiaana Pulišića, ki je domače v vodstvo popeljal v 34. minuti. Kyriani Sabbe je gostom še vlil nekaj upanja, nato pa je zmagovalca z dvema goloma odločil 26-letni nizozemski vezist Tijjani Reijnders.

Borussia najboljša v ligi prvakov

Real in Borussia se bosta srečala prvič po finalu lige prvakov, ki so ga Madridčani 1. junija dobili z 2:0. Foto: Reuters Zvečer bo odigranih še sedem tekem. Poslastica večera bo v Madridu, kjer bo branilec naslova Real v ponovitvi zadnjega evropskega finala gostil Borussio Dortmund. Beli galaktiki po prihodu Kyliana Mbappeja, od katerega trener Carlo Ancelotti pričakuje še več zadetkov, še iščejo optimalno formo. V španskem prvenstvu so še neporaženi, a zaostajajo za Barcelono, s katero se bodo v nedeljo udarili v el clasicu. Pred tem jih čaka še zahteven izpit z rumeno-črnimi, ki so po koncu prejšnje sezone menjali glavnega trenerja.

Turku Nuriju Sahinu, kratek del kariere je nosil tudi dres madridskega velikana, v španski prestolnici pa se mu je rodil tudi sin, tako da ga na Real vežejo močna čustva, gre za zdaj bolje v Evropi kot v bundesligi. Na dveh tekmah je zbral maksimalnih šest točk, gol razlika pa znaša kar 10:1, tako da je Borussia trenutno vodilna ekipa lige prvakov. V domačem prvenstvu ni tako učinkovita, za zdaj zaostaja za petimi tekmeci.

Najboljši strelci lige prvakov: 4 – Kane (Bayern)

3 – Adeyemi (Borussia), Guirassy (Borussia), Sima (Brest), Šeško (Leipzig)

…

Modrić ali Rodrygo? Hrvat popravil rekord Puškaša.

Luka Modrić je na zadnji tekmi Reala, na kateri je podrl 59 let star rekord Puškaša, kmalu po prihodu v igro prispeval podajo za zmagoviti zadetek Viniciusa. Foto: Reuters Real je v prejšnjem evropskem nastopu razočaral navijače, v Lillu je ostal brez točk (0:1), navijači pa se sprašujejo, kam so izginili zadetki mladega Angleža Juda Bellinghama, ki je izstopal v prejšnji sezoni. V začetni enajsterici Reala naj bi bila po poročanju španskih medijev le ena neznanka. Ali bodo beli baletniki od prve minute zaigrali s tremi napadalci (Vinicius Jr., Mbappe in Rodrygo) ali pa s štirimi zveznimi igralci (Camavinga, Valverde, Bellingham in Modrić).

Za zadnjo mesto v enajsterici se tako potegujeta 23-letni Brazilec Rodrygo in 16 let starejši Hrvat Luka Modrić. 39-letni kapetan Reala je konec prejšnjega tedna na dvoboju v Vigu postavil nov rekord. Postal je najstarejši nogometaš Reala vseh časov. Zaigral je pri 39 letih in 41 dneh ter za pet dni izboljšal rekord legendarnega Madžara Ferenca Puškaša, ki ga je postavil pred 59 leti. Danes bo neuničljivi Hrvat rekordni dosežek še izboljšal.

Sturm in Slovan lovita prve točke, Malić se je odločil za BiH

Kenan Bajrić bo s Slovanom gostoval pri največjem presenečenju prejšnje sezone v la ligi. Foto: Guliverimage Danes bo himna lige prvakov znova odmevala tik za slovensko mejo. V Celovcu bo avstrijski prvak Sturm lovil prve točke v ligi prvakov proti Sportingu iz Lizbone. Jona Gorenca Stankovića zaradi poškodbe rame ne bo pri črno-belih, bo pa za dvoboj kandidiral Tomi Horvat, ki pa ga ne pričakujejo v začetni enajsterici. Na zadnji tekmi Sturma, ko se je s 5:2 znesel nad graškim Gakom, je odigral 21 minut. Za Sturm igra tudi mladi branilec Arjan Malić, sicer rojen na Jesenicah, ki pa se je pred kratkim odločil, da bo nosil dres mlade izbrane vrste Bosne in Hercegovine do 21 let.

Od prve minute pa naj bi v dresu Slovana iz Bratislave zaigral Kenan Bajrić. Slovenski branilec, ki je na zadnji reprezentančni tekmi v Kazahstanu vskočil v igro namesto poškodovanega Drkušića, bo gostoval pri Gironi.

Odigrana bosta še dva dvoboja med kluboma iz lige petice. Juventus, ki je v zadnjem evropskem nastopu po junaškem preobratu v Nemčiji s 3:2 ugnal Leipzig, Benjamin Šeško pa je dvakrat zatresel njegovo mrežo, bo gostil Stuttgart, Aston Villa pa bo na Otoku pričakala Bologno.

Liga prvakov se bo danes v Angliji igrala na dveh prizoriščih. Arsenal bo gostil Šahtar, pri topničarjih pa znova ne bo poškodovanega kapetana Martina Odegaarda. Norvežan bi se lahko po besedah trenerja Mikela Artete vrnil na zelenice v začetku novembra, tako da bi lahko prihodnji mesec nastopil tudi na reprezentančni tekmi lige narodov v Ljubljani.

Benjamin Šeško je v tej sezoni dosegel vse zadetke v ligi prvakov za RB Leipzig in si deli drugo meston na lestvici najboljših strelcev tekmovanja. Foto: Reuters

Zelo pestro bo tudi v sredo. Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta z Leipzigom prve točke v ligi prvakov iskala na domačem spektaklu proti Liverpoolu, Jan Oblak pa bo z Atleticom gostil Lille, ki je v prejšnjem krogu presenetil madridski Real (1:0). V poslastici sredinega večera bo Barcelona pričakala Bayern. Na tej tekmi bosta v središču pozornosti Hansi Flick in Robert Lewandowski, ki sta pred leti sodelovala na Bavarskem, zdaj pa v tej sezoni blestita z Barcelono.

Liga prvakov, ligaški del (3. krog):

Torek, 22. oktober:

Sreda, 23. oktober:

