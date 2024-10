Liverpool v derbiju ugnal Chelsea

Prvi poraz po pol leta oziroma po 14. aprilu je v premier ligi doživel Arsenal. Ta je bil z 0:2 prekratek na gostovanju pri Bournemouthu. Srečanje je zaznamoval trenutek v 30. minuti srečanja, ko je zaradi prekrška rdeči karton prejel William Saliba. Z igralcem manj topničarji niso bili kos razigrani domači četi, ki je v 70. minuti po natančnem strelu Ryana Christieja – ta je dosegel prvi gol po 68 tekmah oziroma v dveh letih – povedla z 1:0, tri točke pa je češnjam v 79. minuti z bele pike potrdil Justin Kluivert.

Bournemouth je doma prišel do velike zmage. Foto: Reuters

Tottenham je po porazu v prejšnjem krogu tokrat na domačem stadionu našel pot do novih treh točk. Obračun so sicer bolje odprli nogometaši West Hama, Mohammed Kudus je v 18. minuti zadel za 1:0. A domači so nato odgovorili, v 36. minuti je na 1:1 poravnal Dejan Kuluševski. V 52. minuti je nato za vodstvo poskrbel Yves Bissouma, le tri minute kasneje pa je lastno mrežo zatresel Jean-Clair Todibo. Piko na i visoki zmagi s 4:1 je na koncu v 60. minuti postavil Son Heung-Min. Kljub prepričljivi zmagi pa se je v 86. minuti pošteno zaiskrilo na zelenici, potem ko je v 86. minuti Kudus ob prerivanju po obrazu udaril Mickyja van de Vena in si prislužil rdeči karton.

Tottenham je prišel do zmage s 4:1. Foto: Reuters

Zelo pomembno preizkušnjo pa je na klopi Manchester Uniteda prestal nizozemski strateg Erik ten Hag, ki je s svojo ekipo z 2:1 premagal Brentford in tako po najslabšem vstopu v sezono malce popravil grenak priokus. Srečanje na Old Traffordu so sicer bolje odprle čebele iz Brentforda, za katere je globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa v polno meril Ethan Pinnock. A že takoj v uvodu v drugi polčas je na 1:1 poravnal Alejandro Garnacho, v 62. minuti pa je nato tri točke rdečim vragom zagotovil Rasmus Hojlund.

Aston Villa je zaostajala proti Fulhamu, toda z goloma Morgana Rogersa in Ollieja Watkinsa prišla do zasuka. Po zaostanku je Fulham v 64. minuti ostal še z igralcem manj, za nameček pa si zabil še avtogol za izid 1:3. Za Aston Villo je 17 točk v osmih krogih najboljši začetek lige v zadnjih 26 letih.

Nogometaši Manchester Cityja so na prvi nedeljski tekmi gostovali pri Wolvesih in se pošteni namučili za zmago. Jorgen Strand Larsen je že v 7. minuti poskrbel za hladen tuš za sinjemodre, Joško Gvardiol pa je varovance Pepa Guardiole v 33. minute po podaji iz kota vrnil v igro. Tudi drugi gol so aktualni prvaki dosegli po podaji iz kota, v 95. minuti jim je vse tri točke zagotovil John Stones.

John Stones je Manchester Cityju zagotovil popoln izkupiček. Foto: Guliverimage

Liverpool je v derbiju kroga gostil Chelsea in se z zmago z 2:! zavihtel na vrh, kjer ima točko prednosti pred Manchester Cityjem. Domače je v vodstvo z najstrožje kazni v 29. minuti popeljal Mohamed Salah. Po prihodu ekipa nazaj na zelenico smo videli dva hitra zadetka. Nicolas Jackson je v 48. minuti poskrbel za izenačenje, tri minute kasneje pa je končni rezultat postavil Curtis Jones.

Krog bosta v ponedeljek sklenila Nottingham Forrest in Crystal Palace.

