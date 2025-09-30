Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
30. 9. 2025,
13.26

Osveženo pred

0 minut

Liga prvakov, ligaški del (2. krog, torek)

Real Madrid odšel tja, kjer je sanje o ligi prvakov končala Olimpija

Kylian Mbappe | Kylian Mbappe bo danes z Realom gostoval na stadionu, kjer je Olimpija končala sanje o ligi prvakov. | Foto Reuters

Kylian Mbappe bo danes z Realom gostoval na stadionu, kjer je Olimpija končala sanje o ligi prvakov.

Foto: Reuters

Drugi krog ligaškega dela lige prvakov se začenja danes ob 18.45 v Bergamu in Almatiju. V Kazahstanu se bo pisala zgodovina, saj tekma najprestižnejšega tekmovanja še nikoli ni bila tako daleč od Evrope. Pri Kairatu bo praznično, saj prihaja evropski rekorder Real Madrid, ki je v soboto dobil po prstih pri Atleticu (2:5). Edini slovenski udeleženec lige prvakov Jan Oblak bo skušal po belih baletnikih premagati še Eintracht iz Frankfurta, Liverpool odhaja v zanj srečni kraj, kjer je pred 20 leti senzacionalno postal evropski prvak, zvečer pa ga čaka vroče gostovanje pri Galatasarayu. Čustveno bo na Stamford Bridgeu, kjer bo Jose Mourinho prvič vodil Benfico v ligi prvakov prav proti "svojemu" Chelseaju.

Barcelona
Sportal Barca izkoristila spodrsljaj Reala, zadnja tekma prestavljena

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september:

V ligi prvakov se obeta nov pester dan. Začel se bo v Italiji in Kazahstanu, kjer se bosta udarila Kairat in Real Madrid. Prvak Kazahstana je letošnji evropski krvnik Olimpije. V Almatiju, kjer so zmaji dokončno izpadli iz igre za preboj med evropsko elito, bo gostoval evropski rekorder, ki je v mestu, od Kitajske oddaljenem le nekaj sto kilometrov, poskrbel za pravcato nogometno vročico.

Nova senzacija evropskega krvnika Olimpije? 

Kairat je edini udeleženec lige prvakov, ki je v tej sezoni preskočil vse štiri korake v kvalifikacijah. Drugega za drugim je izločil prvake Slovenije, Finske, Slovaške in Škotske, vselej pa je njegova mreža na domači zelenici v Almatiju ostala nedotaknjena. Če bo ohranil niz tudi danes, bo nogometna Evropa priča senzaciji, saj bi bilo vse drugo kot zmaga zvezdniške zasedbe Xabija Alonsa ogromno presenečenje. A v nogometu se nikoli ne ve.

Nogometaši Kairata doma v tej evropski sezoni še niso prejeli zadetka. | Foto: Reuters Nogometaši Kairata doma v tej evropski sezoni še niso prejeli zadetka. Foto: Reuters

Pred desetimi leti je madridski Atletico že ostal brez zmage pri Astani (0:0), se bo pa današnja tekma vpisala v zgodovino po marsičem. Ne le po tem, da je odmevala himna lige prvakov najdlje od Evrope (Almati je še kanček bolj oddaljen od Evrope od Astane), ampak tudi po neverjetni razliki v tržni vrednosti igralcev in kluba. Transfermarkt poroča, da v zgodovini tekmovanja še ni bilo takšne razlike, kot je med vrednostjo igralcev Reala (1,4 milijarde evrov) in Kairatom (slabih 13 milijonov evrov), za katerega nastopa tudi nekdanji napadalec Celja Edmilson, ki je v prvem krogu lige prvakov tudi dosegel zgodovinski zadetek za Kairat v Lizboni (1:4 proti Sportingu).

Vrednost nogometašev Kairata je torej tolikšna kot približno polletna plača prvega asa Reala Kyliana Mbappeja. Prejšnji rekord v razlikah med vrednostmi ekipe je veljal iz prejšnje sezone, ko sta se pomerila Manchester City in Slovan Bratislava s Kenanom Bajrićem, Otočani pa so imeli 1,24 milijarde evrov vrednejšo zasedbo.

Slovenski večer v Madridu: Oblak brani, Vinčić sodi 

Na Metropolitanu se je vzdušje med navijači po veličastni sobotni zmagi nad Realom (5:2) močno popravilo. Skromen vstop v sezono je že pozabljen. Izbranci Diega Simeoneja so ujeli ritem, danes pa bodo lovili še prvo evropsko zmago v tej sezoni. Prihaja Eintracht, ki je v odlični strelski formi, v prvem krogu lige prvakov pa je doma s kar 5:1 pomendral Galatasaray.

Jan Oblak je v soboto pomagal Atleticu do veličastne zmage nad Realom (5:2). Diego Simeone ni skrival navdušenja nad predstavo rojaka Nicolasa Gonzaleza. | Foto: Reuters Jan Oblak je v soboto pomagal Atleticu do veličastne zmage nad Realom (5:2). Diego Simeone ni skrival navdušenja nad predstavo rojaka Nicolasa Gonzaleza. Foto: Reuters

Jan Oblak bo tako danes imel velik izziv, da ohrani mrežo nedotaknjeno. Na uverturi v ligo prvakov je na Anfieldu prejel tri zadetke. Glavni sodnik srečanja bo slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.

V Londonu bo čustveno, saj bo Benfico na Stamford Bridgeu, to bo njegova prva tekma lige prvakov po treh letih, vodil Jose Mourinho. Navijači Chelseaja ga še vedno obožujejo, modre je pred leti popeljal do treh angleških naslovov in si prislužil legendarni vzdevek Posebni (The Special One).

Najboljši strelci:

2 – Burkardt (Eintracht), Kane (Bayern), Llorente (Atletico), Mbappe (Real), Mbodji (Slavia), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Vlahović (Juventus)

Liverpool se rad spominja Istanbula

Vodilni angleški premierligaš Liverpool bo po bolečem porazu v Londonu proti Crystal Palaceu (1:2), ki je rdeče ugnal že drugič v tej sezoni, saj je v uvodu v sezono osvojil angleški superpokal, skušal najti pot k vrnitvi do zmagovitega niza v Turčiji.

Veselje kapetana Stevena Gerrarda in trenerja Rafaela Beniteza po zmagi Liverpoola v finalu lige prvakov leta 2005 v Istanbulu. | Foto: Guliverimage Veselje kapetana Stevena Gerrarda in trenerja Rafaela Beniteza po zmagi Liverpoola v finalu lige prvakov leta 2005 v Istanbulu. Foto: Guliverimage

V Istanbulu je pred 20 leti osvojil ligo prvakov po nepozabnem preobratu proti Milanu (od 0:3 do 3:3, nato zmaga po 11-m), zdaj ga čakajo motivirani gostitelji, ki jih bo nosila vojska navijačev, pri Galatasarayu pa nastopajo takšni mojstri, kot so Victor Osimhen, Ilkay Gündogan in Leroy Sane. Njegov nekdanji klub Bayern München odhaja na Ciper k Pafosu kot velik favorit, napadalec Harry Kane pa želi nadaljevati vroči strelski niz. Bavarci so v tej sezoni dobili vse tekme.

Zadnji finalist lige prvakov Inter bo na San Siru pričakal praško Slavio, trener Cristian Chivu pa naj bi med vratnici, čeprav je vedno boljši tudi Španec Josep Martinez, vendarle postavil izkušenejšega Švicarja Yanna Sommerja.

Norveški prvak Bodo/Glimt je na domačem igrišču izrazito neugoden vsakomur. V prejšnji sezoni se je v evropski ligi prebil v polfinale. | Foto: Reuters Norveški prvak Bodo/Glimt je na domačem igrišču izrazito neugoden vsakomur. V prejšnji sezoni se je v evropski ligi prebil v polfinale. Foto: Reuters

Tottenham, zadnji zmagovalec evropske lige, odhaja na sever Evrope, kjer so imeli številni velikani ogromne težave na igrišču z umetno travo, na katerem nastopa norveški prvak Bodo/Glimt. Se bodo Londončani, pri katerih vse bolje igra nekdanji Šeškov in Kamplov soigralec pri Leipzigu Xavi Simons, bolje odrezali in spravili trenerja Thomasa Franka še v boljšo voljo? Marseille bo na Velodromu, kjer je v ponedeljek prvič po dolgem času ugnal PSG, pričakal Ajax.

V sredo bo najbolj zanimivo v Kataloniji, kjer se bosta na stadionu Montjuic pomerila Barcelona in PSG. Ousmane Dembele, letošnji dobitnik zlate žoge, je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev, tako da ne bo mogel nastopiti proti nekdanjemu klubu.

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september:

Sreda, 31. september:

Lestvica:

