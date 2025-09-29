Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 13.50

9 minut

Nepozaben večer pod zvezdami: Ekskluzivni Drive-in kino ob 10. obletnici lojalnostnega programa Porsche Group Card

pgc-10let-30_1200 | Foto Porsche Slovenija

Foto: Porsche Slovenija

Na sončni septembrski petek je podjetje Porsche Slovenija obeležilo pomemben mejnik – deseto obletnico svojega lojalnostnega programa Porsche Group Card, ki že desetletje uspešno povezuje in nagrajuje zveste stranke. Ob tej posebni priložnosti je bil organiziran ekskluzivni Drive-in kino, namenjen izbranim povabljencem, na katerem sta se združila avtomobilizem in zabava.

Popoldansko druženje se je začelo v sproščenem vzdušju z glasbo, smehom in vrhunsko postrežbo. Obiskovalce so pričakale hostese na kotalkah, ki so brbončice gostov razvajale z osvežilnimi pijačami in skrbno pripravljenimi prigrizki, medtem ko je fotobox s tematsko kuliso poskrbel za trajne spomine v obliki fotografij.

pgc-10let-54_1200 | Foto: Porsche Slovenija Foto: Porsche Slovenija

Posebno pozornost so pritegnila tudi razstavljena vozila avtomobilskih znamk Volkswagen, Volkswagen Gospodarska vozila, Škoda, Audi in Cupra ter električna polnilnica znamke MOON, ki jih podjetje Porsche Slovenija tudi uradno zastopa – prava paša za oči vseh avtomobilskih navdušencev.

pgc-10let-31_1200 | Foto: Porsche Slovenija Foto: Porsche Slovenija

Z nastopom večera se je začel uradni del programa, ki ga je s svojim prepoznavnim glasom in šarmom povezoval legendarni Miran Ališič, nekdanji komentator formule 1. Po nagovoru predstavnikov podjetja, direktorja oddelka Digitalizacija in podpora strankam Andreja Celestine ter koordinatorke projekta lojalnosti Porsche Group Card Eve Urbanija, je sledila razglasitev nagrajencev velike nagradne igre ki je v sklopu PGC-obletnice potekala v prvem tednu septembra, kar je poželo navdušenje in aplavz med prisotnimi. Nagrajence je po dogodku čakalo še eno prav posebno doživetje, in sicer so se po koncu dogodka odpeljali na vikend vožnjo z vozili, razstavljenimi na dogodku.

pgc-10let-103_1200 | Foto: Porsche Slovenija Foto: Porsche Slovenija

Ko je sonce dokončno zašlo za obzorje, so se povabljenci usedli v svoja vozila in začela se je edinstvena kinoizkušnja, ogled aktualnega filma F1 z Bradom Pittom v glavni vlogi – in to kar iz udobja svojih avtomobilov. Za piko na i so hostese tik pred začetkom filma razdelile mehke odeje, steklenice vode in pokovko, s čimer so ustvarile popolno vzdušje za kino pod zvezdami.

pgc-10let-139_1_1200 | Foto: Porsche Slovenija Foto: Porsche Slovenija

Dogodek je bil prava oda avtomobilizmu, zvestobi in ekskluzivnosti – poklon in zahvala vsem, ki s svojo pripadnostjo že desetletje soustvarjajo zgodbo Porsche Group Card.

pgc-10let-10_1200 | Foto: Porsche Slovenija Foto: Porsche Slovenija

Več o programu zvestobe Porsche Group Card na www.porsche-group-card.si.

Avtomoto Porsche Group Card praznuje deset let – program zvestobe, ki je skozi desetletje postal zgodba o uspehu

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE SLOVENIJA, D. O. O.

