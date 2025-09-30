Vlatko Čančar čaka na veliki trenutek

Nova sezona košarkarske evrolige se bo začela z dvojnim tednom oziroma dvema krogoma v štirih dneh. Med dvajsetimi klubi, kar je dva več kot v pretekli sezoni, bodo štirje slovenski reprezentanti. Poleg Klemna Prepeliča pri Dubaju in Vlatka Čančarja ter Josha Neba pri milanski Olimpii, si je mesto v prvi ekipi Baskonie zagotovil še mladi Stefan Joksimović.

Ekipa iz Združenih arabskih emiratov bo danes ob 18. uri gostila beograjski Partizan, Milano pa bo dve uri kasneje gostoval v Beogradu pri Crveni zvezdi. Vlatko Čančar še čaka na uradni debi v dresu Milana, saj v italijanskem superpokalu, ki ga je Milano osvojil, zaradi manjših težav preventivno še ni zaigral. Baskonio pa čaka obračun z Olympiacosom.

Evroliga se je z 18 razširila na 20 klubov, kar pomeni, da bo vsaka ekipa v rednem delu odigrala štiri tekme več. Na sporedu je kar 12 dvojnih tednov. Novinci so Dubaj, Hapoel Tel Aviv in Valencia.

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah. Od tam prihajata tudi glavna favorita na stavnicah Olympiakos in Panathinaikos.

Naslov brani Fenerbahče, ki je na zadnjem zaključnem turnirju v Abu Dabiju premagal Panathinaikos v polfinalu ter Monaco v finalu.

Evroliga, 1. krog

Torek, 30. september

Sreda, 1. oktober

Lestvica: