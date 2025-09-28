Španski nogometaš Dani Carvajal bo moral zaradi poškodbe mečne mišice prisilno počivati, je na spletni strani sporočil njegov klub Real Madrid. Po pisanju španskih medijev, med njimi tudi Asa, bo izkušeni desni bočni branilec počival vsaj mesec dni.

Real ima že tako ogromno težav na desni strani obrambe, potem ko je zaradi poškodbe za dlje časa odpadel Trent Alexander-Arnold. Dodatne težave predstavljata še poškodbi centralnih branilcev Ederja Militaa ter Antonia Rüdigerja.

Carvajal je moral ob sobotnem porazu na derbiju proti Atleticu Madridu (2:5) zelenico zaradi poškodbe zapustiti zelenico po slabi uri igre. Že pred tem se je na prvi tekmi lige prvakov proti Marseillu pred slabima dvema tednoma poškodoval Alexander-Arnold, ki bo na stranskem tiru še slab mesec dni. Tako je Real za nekaj časa ostal brez obeh svojih desnih bočnih nogometašev.

Kljub porazu je Real vsaj še za nekaj časa obdržal prvo mesto na lestvici z 18 točkami po sedmih tekmah. Drevi ga lahko prehiti Barcelona, ki bo gostila Real Sociedad in ima dve točki manj.

Naslednjo tekmo bo Real odigral v Almatyju v Kazahstanu proti Kairatu v ligi prvakov (torek), nato pa jih v oktobru čakajo še dvoboji proti Villarrealu (4.), Getafeju (19.), Juventusu (22.) in prvi el clasico proti Barceloni (26.).

