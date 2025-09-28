Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
19.00

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
smrt Jose Araquistain Španska nogometna reprezentanca Real Madrid

Nedelja, 28. 9. 2025, 19.00

1 ura, 3 minute

Umrl nekdanji vratar Španije in Real Madrida Araquistain

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
sveča | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji vratar Real Madrida in španske nogometne reprezentance Jose Araquistain je umrl v starosti 88 let. V sezoni 1961/62 je osvojil pokal zamora.

Araquistain je med letoma 1961 in 1968 za Real zbral 97 nastopov, osvojil šest naslovov prvaka in leta 1966 evropski pokal.

Za Španijo je igral tudi na svetovnem prvenstvu v Čilu leta 1962.

"Real Madrid, njegov predsednik in upravni odbor, izražajo svoje najgloblje obžalovanje ob smrti Joseja Araquistaina, enega največjih vratarjev v naši zgodovini. Sožalje izražamo njegovi družini, soigralcem in vsem njegovim bližnjim," so zapisali pri madridskem klubu.

smrt Jose Araquistain Španska nogometna reprezentanca Real Madrid
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.