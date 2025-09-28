Nekdanji vratar Real Madrida in španske nogometne reprezentance Jose Araquistain je umrl v starosti 88 let. V sezoni 1961/62 je osvojil pokal zamora.

Araquistain je med letoma 1961 in 1968 za Real zbral 97 nastopov, osvojil šest naslovov prvaka in leta 1966 evropski pokal.

Za Španijo je igral tudi na svetovnem prvenstvu v Čilu leta 1962.

"Real Madrid, njegov predsednik in upravni odbor, izražajo svoje najgloblje obžalovanje ob smrti Joseja Araquistaina, enega največjih vratarjev v naši zgodovini. Sožalje izražamo njegovi družini, soigralcem in vsem njegovim bližnjim," so zapisali pri madridskem klubu.