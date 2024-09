V živo: Praga čakala na ligo prvakov 19 let, prvi gol le dve minuti

Liga prvakov je zaživela v novem tekmovalnem formatu, v katerem ni več skupinskega dela in nastopa kar 36 klubov. Prvi krog bo trajal vse do četrtka, vsak dan se bo predstavilo 12 udeležencev. V sredo se je dogajanje začlo ob 18.45 v Bologni in Pragi, zvečer bosta za derbi s ponovitvijo finala iz leta 2023 poskrbela Manchester City in milanski Inter. Podprvak Borussia Dortmund bo na delu v Belgiji, PSG bo gostil novinca Girono, Celtic pa slovaškega prvaka Slovana, pri katerem bo ognjeni krst na največjem tekmovanju doživel tudi slovenski reprezentant Kenan Bajrić. Vsi rezultati v živo.