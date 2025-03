V Stožicah bo še pestro, Francozi se želijo maščevati Hrvatom, Ronaldo nagovoril navijače

Kje bo igrala Slovenija ob naslednji izvedbi lige narodov? V ligi B ali ligi C? O tem se bo odločalo danes v Stožicah, kjer bo Kekova četa gostila Slovaško. Na prvi tekmi v Bratislavi ni bilo zadetkov (0:0). Da je ostalo pri začetnem rezultatu, je bil najzaslužnejši slovenski kapetan Jan Oblak, ki se je izkazal z izjemnimi posredovanji. Selektor Matjaž Kek je na tej tekmi izgubil Jana Mlakarja, ki si je poškodoval mečno mišico in moral po 30 minutah zapustiti igrišče. Ker že od prej ne more računati na Andraža Šporarja in Svita Sešlarja, bo moral poseči po spremembah v enajsterici.

Adam Gnezda Čerin, ki je v četrtek prvič po dobrih dveh letih izpustil nastop slovenske reprezentance, se vrača v zvezno vrsto. Foto: Guliverimage

V udarno postavo se vrača Adam Gnezda Čerin, ki je odslužil kazen rumenih kartonov in bo v zvezni vrsti združil moči s Timijem Maxom Elšnikom. V slovenski reprezentanci bodo skušali najboljšemu napadalcu Benjaminu Šešku zagotoviti več priložnosti. "Zanj se že dolgo potegujejo največji klubi. Tudi Newcastle je v preteklosti zanj pokazal zanimanje," je pohvalno o mladem slovenskem napadalcu pred tekmo v Ljubljani spregovoril 36-letni vratar Martin Dubravka, ki si služi kruh na Otoku pri Newcastlu.

Tudi v taboru Slovaške se ubadajo s težavami zaradi poškodb igralcev. Selektor Francesco Calzona v Ljubljani ne bo mogel računati na branilca Denisa Vavra in Adama Oberta, oba sta se poškodovala na prvi tekmi, manjše težave imata tudi David Hancko in Leo Sauer, ki pa naj bi stisnila zobe in okrepila konkurenco za nastop Slovaške v Ljubljani. V igri je velik vložek. Kdor bo zmagal, bo v ligi narodov v prihodnje zaigral v drugem najmočnejšem rangu tekmovanja, poraženec pa bo pot nadaljeval v ligi C.

Statistika je zaveznica Slovenije, ki na domačih tleh še ni izgubila proti Slovaški. Doma je odigrala tri tekme, dvakrat zmagala (2:1 leta 2008 in 1:0 leta 2016), zadnja tekma, odigrana prav v Stožicah, pa se je leta 2021 končala brez zmagovalca (1:1). Če bo tako tudi danes, se bo dvoboj v Ljubljani prevesil v podaljšek. Tekmo bodo sodili Romuni na čelu z Istvanom Kovacsem.

Ronaldo čuti napetost

Cristiano Ronaldo želi s Portugalsko še drugič osvojiti ligo narodov. Foto: Reuters Danes bo v ligi narodov kar dvanajst končnih odločitev, hkrati pa bodo odpravljene tudi vse neznanke glede sestav kvalifikacijskih skupin za SP 2026. Znani bodo vsi polfinalisti, ki se bodo junija potegovali za končno lovoriko. To brani aktualni evropski prvak Španija, ki bo zvečer v Valencii pričakala Nizozemsko, s katero se je pred tremi dnevi razšla brez zmagovalca (2:2).

Portugalska, pri kateri bi lahko znova zaigral kapetan Cristiano Ronaldo, bo skušala na stadionu Jose Alvalade, kjer je 40-letni superzvezdnik pred davnimi leti nosil dres Sportinga, izločiti Dansko. Skandinavci so prvo tekmo dobili z 1:0, veliko prahu pa je dvignil Rasmus Hojlund, ki je po zadetku oponašal značilno proslavljanje zadetkov CR7. Po dvoboju je 22-letni napadalec pojasnil, da je nameraval s tem dejanjem izkazati čast svojemu 18 let starejšemu idolu, zaradi katerega je tudi prestopil k Manchester Unitedu. Sodnik srečanja v Lizboni bo Slovenec Slavko Vinčić. "V zraku se čuti napetost. Tega ne moremo skrivati. Vse je bolj stresno, saj nujno potrebujemo zmago, a to je tudi lepota nogometa," je Ronaldo nagovoril navijače, da bodo danes njihov 12. igralec.

Nemci bodo v Dortmundu na stadionu Signal Iduna Park, kjer pričakujejo dobrih 81 tisoč gledalcev, gostili Italijo. Na istem prizorišču so se pred 19 leti v polfinalu svetovnega prvenstva veselili Azzurri. Po podaljšku so zmagali z 2:0. Kako bo tokrat? Elf ima pod vodstvom Juliana Nagelsmanna v žepu tesno prednost s prve tekme v Milanu (2:1).

Hrvati nazadnje v gosteh premagali Francijo

Največjo prednost izmed četrtfinalistov bo presenetljivo branila Hrvaška. Slovenska soseda je v četrtek na razprodanem Poljudu na krilih razigranega veterana Ivana Perišića premagala Francijo z 2:0, zdaj pa bo skušala na Stade de Franceu ubraniti prednost in se še drugič zapored prebiti na zaključni turnir lige narodov.

Superzvezdnik Francije in madridskega Reala Kylian Mbappe je v četrtek v Splitu ostal praznih rok proti Hrvaški. Foto: Reuters

Galski petelini se želijo maščevati ognjenim. Ko so nazadnje gostili Hrvaško na stadionu v predmestju Pariza, so doživeli boleč udarec, saj so jih varovanci Zlatka Dalića v ligi narodov premagali z 1:0. Edini zadetek je po strelu z bele točke dosegel kapetan Luka Modrić, ki se bliža čarobni meji 200 nastopov za izbrano vrsto. Danes bo nastopil že 186. Francoski selektor Didier Deschamps bo najverjetneje prevetril začetno enajsterico. V obrambni vrsti bi lahko Dayot Upamecano vskočil namesto Ibrahime Konateja, Edouard Camavinga in Manu Kone pa bi lahko v zvezni vrsti zamenjala Mattea Guendouzija in Adriena Rabiota.

Napeto bo tudi v boju za obstanek oziroma preboj v ligo A. Srbija bo na stadionu Rajka Mitića v Beogradu gostila Avstrijce, s katerimi se je v četrtek na Dunaju razšla z 1:1.

Veselje srbskih navijačev na Dunaju po izenačenju Srbije na 1:1. Foto: Reuters

Turki bodo branili prednost s 3:1 na Madžarskem, Škoti so na Hampden Parku v odličnem položaju, saj so na prvi tekmi v Grčiji zmagali z 1:0, Belgija pa se spogleduje z novim razočaranjem, saj je na prvi tekmi na nevtralnem prizorišču v Španiji izgubila proti Ukrajini z 1:3. V Genku bo skušala nadoknaditi zaostanek. Rdeči vragi bi lahko tako padli v ligo B, v kateri želi obstati Kekova četa.

