Norišnica v Avstriji, hrvaški navijači preplavili Dunaj #video

Slovenci so v soboto ugnali Norveško.

Slovenci so v soboto ugnali Norveško. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Danes se začenja zadnji krog lige narodov. Slovenska nogometna reprezentanca se bo za obstanek v skupini B potegovala v torek, ko za ohranitev tretjega mesta na Švedskem potrebuje vsaj točko. Danes se bo odločalo o zmagovalcih dveh ''elitnih'' skupin. Hrvaška bo gostovala na Dunaju, kjer jo bo na stadionu bodrilo kar 20 tisoč navijačev, in skušala zadržati prednost pred Dansko, ki gosti Francijo, v skupini A4 pa se bosta v sosedskem obračunu za prvo mesto spoprijeli Nizozemska in Belgija. Goste popelje na vrh le še čudež.

Tretja izvedba lige narodov gre počasi h koncu. Slovenija letos prvič nastopa v drugi kakovostno najmočnejši skupini, po petih krogih pa je v družbi Srbije, Norveške in Švedske osvojila pet točk, kar zadošča za tretje mesto. Če ga bo hotela ubraniti, bo morala v torek v Solni, kjer gostuje pri Švedih, ostati neporažena. Izbranci Matjaža Keka odhajajo v Skandinavijo dobro razpoloženi. V soboto so v polnih Stožicah premagali Norveško (2:1), mladi as Benjamin Šeško pa je v obračunu napadalcev zasenčil svetovnega zvezdnika Erlinga Brauta Haalanda. Posavec je prispeval zadetek in podajo, prvi gol za Slovenijo pa je prispeval Andraž Šporar. Ljubljančana zaradi kazni rumenih kartonov v torek ne bo na igrišču, zaradi podobnega razloga ne bo smel nastopiti tudi Jasmin Kurtić.

V torek bosta za prvo mesto v skupini B4 obračunali Norveška in Srbija. Vikingi so zaradi zmage v Beogradu (1:0) v prednosti, tako da jim za prvo mesto, s tem pa tudi napredovanje v elitno skupino A, zadošča že točka. V Oslu se obeta obračun najboljših strelcev lige narodov, Erlinga Haalanda (6 zadetkov) in Aleksandra Mitrovića (5).

Liga narodov, 6. krog: Liga B:

Skupina 4:

Torek, 27. september:

20.45 Norveška – Srbija

20.45 Švedska – Slovenija Lestvica:

1. Srbija 5 tekem – 10 točk

2. Norveška 5 – 10

3. Slovenija 5 – 5

4. Švedska 5 – 3

Danes znana zmagovalca najmočnejše divizije

Danes se bo o zmagovalcih odločalo v dveh skupinah iz najmočnejše divizije A. Vodilna Hrvaška bo v skupini A1 gostovala na Dunaju, skušala nadaljevati zmagoviti niz in se maščevati Avstriji za visok poraz v Osijeku (0:3). Na stadionu bo vsaj 20 tisoč hrvaških navijačev. Danska bo čakala na morebiten spodrsljaj Hrvaške pri slovenskih severnih sosedih. Če bi ga dočakala in bi v Köbenhavnu še drugič letos premagala Francijo, bi se Skandinavci vrnili na prvo mesto, s tem pa bi nadaljevali ligo narodov na zaključnem turnirju in se prihodnje leto potegovali za lovoriko.

Zelo zanimivo bo tudi v skupini A4, kjer se bosta za prvo mesto spopadli Nizozemska in Belgija. Tulipani so v ogromni prednost, saj imajo tri točke prednosti pred Belgijci, prvo tekmo v Bruslju pa so 3. junija dobili s kar 4:1. Tako bi rdeče vrage na prvo mesto popeljal le čudež, zelo visoka zmaga v Amsterdamu.

Italijani bodo v ponedeljek gostovali pri Madžarski. Foto: Guliverimage V ponedeljek pestro v Budimpešti

V ponedeljek bo zelo zanimivo v Budimpešti, kjer bo Madžarska, po petih krogih presenetljivo najboljša ekipa v skupini A3, gostila Italijo. Slovenski sosedi imajo pred Azzurri dve točki prednosti, tako da jim za ohranitev prvega mesta zadošča že remi. To bi bilo veliko presenečenje, saj nastopajo v skupini s svetovnimi nogometnimi velesilami, med katerimi se od elitne skupine lige narodov poslavlja Anglija. Ta bo v zadnjem krogu na Wembleyju gostila Nemčijo, ki je v prejšnjem krogu doživela prvi poraz pod vodstvom Hansija Flicka. Elf je doma nepričakovano v Leipzigu izgubil proti Madžarski, ki se spogleduje z enim največjih podvigov od časov slovite ''madžarske konjenice''.

V torek se bo odločalo o najboljšem tudi v skupini A2. Vodilni Portugalski bo skušala prekrižati načrte Španija. Obeta se vroč sosedski spopad v Bragi, Španci pa za skok na prvo mesto potrebujejo nujno zmago.