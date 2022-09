Pravljični tedni Vojničana, ki je ušel ukrajinskemu peklu

Benjamin Verbič je v nogometu izkusil že ogromno, a s tako stresnim letom, kot je letošnje, še ni imel opravka. Če so ga junija med nastopanjem v državnem dresu obkrožale številne skrbi in je bila nejasna njegova klubska usoda, je tri mesece pozneje popolnoma drugače. Vojničan je nasmejan in sproščen kot že dolgo ne. V Atenah uživa pri Panathinaikosu, s katerim je najboljši v Grčiji, za piko na i pa mu gre vedno bolje tudi s slovensko reprezentanco. Danes ima priložnost, da jo zagode še Švedski in se s Kekovo četo podpiše pod nov podvig v ligi narodov.

Po sobotni zmagi nad Norveško je bil zelo dobre volje. Nadaljeval je zmagoviti niz, ki kar traja in traja. V tej sezoni je zaigral za kijevski Dinamo, Panathinaikos in slovensko reprezentanco, a sploh še ni izgubil! Nanizal je kar sedem zmag in priznal, kako se je odločitev o nadaljevanju kariere pri grškem velikanu v Atenah izkazala za več kot primerno.

''Pred Grčijo sem imel za seboj zelo težko obdobje, tako z vojno v Ukrajini, menjavanjem kluba, okolja in vsega drugega. Težko se je bilo navaditi, a je bila odločitev, da grem v Grčijo, zelo dobra za mojo kariero. Pri Dinamu se še igra nogomet, a saj veste, kako je, ko je vojna v državi. S fanti se slišim in mi je zelo težko pri srcu, saj jim trenutno ne gre dobro (nanizali so tri poraze, od tega dva v ukrajinskem prvenstvu, op. p.). Vsekakor se na tem reprezentančnem ciklusu počutim bolje, kot sem se na zadnjem, junija,'' je priznal Benjamin Verbič, ki je pri 28 letih eden najbolj izkušenih članov slovenske reprezentance, s 44 nastopi celo tretji na večni lestvici Kekovih kandidatov za današnjo tekmo s Švedsko. Večkrat sta državni dres oblekla le kapetan Jan Oblak (51) in Miha Mevlja (49).

Matematika je preprosta, Slovenija ne sme izgubiti

V soboto je pomagal Sloveniji do zgodovinske prve zmage v ligi B lige narodov. V Stožicah je padla Norveška (2:1). Foto: Vid Ponikvar Slovenska reprezentanca bo danes odigrala zadnjo letošnjo tekmo lige narodov. V Skandinaviji, kjer Slovenija v vsej zgodovini še ni zmagala, na devetih gostovanjih pa je presenetljivo dosegla le en samcat zadetek, bo lovila priložnost, ki ji zagotavlja obstanek v ligi B lige narodov.

Izbranci Matjaža Keka so po sobotni zmagi nad Norveško na lestvici skupine B4 prehiteli Švedsko in jo pahnili na zadnje mesto. Slovenija ima pet, Švedska, ki je po uvodni zmagi v Ljubljani (2:0) nanizala kar štiri poraze, pa le tri točke. Zato je matematika pred današnjim spopadom na prekrasnem stadionu Friends Arena enostavna. Če bo Slovenija ostala neporažena, bo zadržala prednost pred nekdanjimi svetovnimi prvaki (1958), če pa bo Švedska izkoristila prednost domačega igrišča in še drugič v tem tekmovanju premagala Kekovo četo, bodo slovenski nogometaši padli na zadnje mesto in v naslednji izvedbi lige narodov znova zaigrali šele v tretji kakovostni skupini lige narodov (liga C).

V ponedeljek sta na novinarska vprašanja na Švedskem odgovarjala Matjaž Kek in Benjamin Verbič. Foto: Guliverimage

''Vsi si želimo obstati v ligi B, radi igramo takšne tekme in upam, da jih bomo še,'' je Verbič izpostavil na novinarski konferenci na Švedskem in dal vedeti, kako bo Slovenija v srečanje vstopila s ciljem, da pokaže pravi obraz, ne pa s ciljem, da osvoji točko. S tem se bo skušala izogniti pritisku, češ da za uresničitev cilja zadošča že neodločeni rezultat. ''Ne smemo gledati na točke. Treba bo pokazati dobro igro in pravi obraz od prve do zadnje minute. Videli smo, da to lahko,'' je zadovoljen z igro na zadnjih treh tekmah, na katerih je ostala Slovenija v ligi narodov neporažena in osvojila pet točk.

Ni pričakoval polnih Stožic, razveselil ga je moštveni duh

Veselje slovenskih nogometašev po zmagi nad Norveško, s katero se je Kekova četa v skupini B4 povzpela na tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Z zmago nad Norveško nismo nič naredili, če na Švedskem ne bomo pokazali pravega obraza. Tako je pač v nogometu," pojasnjuje 28-letni Vojničan, ki je bil v soboto očaran nad polnimi tribunami Stožic. "Iskreno povedano, tega nisem pričakoval," je povedal po zgodovinski zmagi Slovenije v ligi B, obenem pa izpostavil karakter reprezentantov. Ta je prišel do izraza zlasti ob neugodnih trenutkih, ko se je Slovenija po zadetku Erlinga Haalanda znašla v zaostanku.

"Znova smo pokazali, da znamo biti pravi. To pa smo lahko le s fanatično borbenostjo, ko dihamo eden za drugega. Tudi kartoni, prerekanja s sodniki ... vse to pripomore k moštvenemu duhu. To je bilo na najvišji ravni," upa, da se bo Slovenija na podoben način predstavila tudi na Švedskem.

Žal mu je, da zaradi kartonov ne bosta mogla priskočiti na pomoč Jasmin Kurtić in Andraž Šporar, s katerim si deli slačilnico tudi v Atenah, a je prepričan, da bi si lahko Slovenija zagotovila obstanek tudi brez omenjene dvojice.

V Atene se je vrnila zeleno-bela evforija

Benjamin Verbič je eden najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov. Na 44 nastopih je dosegel 5 zadetkov. Od zadnjega so minila že tri leta. Dosegel ga je proti Izraelu v zadnji minuti za veliko zmago s 3:2, eno od 12 slovenskih zmag, doseženih po preobratu (zaostanku na tekmi). Na tisti tekmi se je v Stožicah med strelce vpisal kar dvakrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Verbič je v tej sezoni zakorakal v imeniten zmagoviti niz. Zadnji tedni in meseci so pravljični. Odkar je konec julija sklenil pogodbo s Panathinaikosom, kjer se je pridružil reprezentančnima soigralcema Adamu Gnezdi Čerinu in Andražu Šporarju, mu gre imenitno. Če s Celjem v Sloveniji še ni osvajal lovorik, najdlje, kje prišel do finala pokala, pa je bil s Köbenhavnom in kijevskim Dinamom vedno pri vrhu. Z njima je osvojil kar deset lovorik, se dokazoval tudi v Evropi, zdaj pa bo skušal nadaljevati niz osvajanja lovorik s Panathinaikosom, grškim klubskim velikanom, ki je v zadnjem obdobju v ogromni senci največjega rivala Olympiakosa.

V zadnji sezoni je bil četrti, za rdeče-belimi iz Pireja zaostal za 22 točk. V tej mu kaže neprimerno bolje, saj je s stoodstotnim izkupičkom na vrhu. Na petih tekmah je kot edini petkrat zmagal, pred branilcem naslova Olympiakosom ima že sedem točk prednosti. V Atene se je vrnila zeleno-bela nogometna evforija, Panathinaikos ni bil prvak vse od leta 2010, pomemben delež pri izvrstnih rezultatih pa ima prav slovenska trojica. Vsi trije so nastopili na vseh petih tekmah, Šporar je dal dva gola, Verbič pa je dodal enega v začetku meseca proti Levadiakosu. Ta je bil še kako pomemben, saj je prinesel tri točke (1:0).

Verbič je od konca julija nanizal sedme zmag. Najprej je s kijevskim Dinamom v gosteh ugnal Fenerbahče (2:1), nato s Panathinaikosom premagal Ionikos (1:0), OFI (2:0), Levadiakos (1:0), AEK (2:1) in PAS Giannino (3:0), s Slovenijo pa v soboto še Norveško (2:1). Foto: Vid Ponikvar

Danes bo tako napadal že svojo osmo zaporedno zmago, a ne bi imel nič proti, če bi se dvoboj v Solni končal z remijem. Tudi ta namreč Slovenijo pelje do obstanka, velike spodbude za prihodnost in dokaza, kako je zmožna Kekova četa mešati štrene tudi favoritom. To pa bi bilo zelo dobrodošlo spoznanje pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024. Slovenija bo tekmeca izvedela kaj kmalu, 9. oktobra v Frankfurtu.