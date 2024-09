Danes se začenja drugi krog četrte izvedbe lige narodov. Evropski prvaki Španci bodo gostovali v Švici, Cristiano Ronaldo bo s Portugalsko lovil nove rekorde proti Škotski, njegov selektor Roberto Martinez pa je prepričan, da bi lahko portugalski kapetan v karieri prebil tudi mejnik tisoč zadetkov. Hrvaška bo skušala prekiniti niz štirih tekem brez zmage proti Poljski, Danska pa bo v ponovitvi dvoboja z Eura 2024 pričakala Srbijo. Kot prva se bosta danes ob 15. uri za točke spopadla Luksemburg in Belorusija. Slovenija bo v ponedeljek v polnih Stožicah gostila Kazahstan.

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 2. krog:

Nedelja, 8. september:

Ko je Ronaldo v četrtek popeljal Portugalsko proti Hrvaški v vodstvo z 2:0, je dosegel 900. zadetek v karieri! Foto: Reuters Nedeljski nogometni spored v ligi narodov prinaša devet tekem. Najbolj atraktivne bodo v najmočnejših skupinah v ligi A. V središču pozornosti bo znova Cristiano Ronaldo. Portugalski superzvezdnik se je po zadnji tekmi, ko je zatresel hrvaško mrežo in dosegel jubilejni 900. zadetek v karieri (za reprezentanco in klube), znova znašel na naslovnicah. Skromne predstave na letošnjem Euru so bile hitro pozabljene. Zdaj se odpira vprašanje, ali bi lahko 39-letni portugalski kapetan v karieri dosegel celo okroglih tisoč zadetkov.

"Cristianu je uspel dosežek, pomemben za zgodovino nogometa. Pomembne zadetke za Portugalsko pa bo dosegal tudi v prihodnosti. Pomembne bodo tudi njegove asistence, prav tako kot tudi zadetki. Nikoli ne smeš dejati, da je nemogoče doseči tisoč zadetkov. Ko govorimo o Cristianu, je to nogometaš, zmožen vsega. Tisoč zadetkov je mogoče doseči, že zato ker je to pač Cristiano," pred današnjo tekmo, na stadionu Luz v Lizboni se bosta pomerili Portugalska in Škotska, razmišlja selektor Portugalske Roberto Martinez.

Škotska je v četrtek ostala brez točke proti Poljski v sedmi minuti sodnikovega podaljška. Foto: Reuters

Ronaldo bi lahko znova zaigral v začetni enajsterici. Zanimivo je, da je v državnem dresu odigral 213 tekem in dosegel rekordnih 131 zadetkov, prav nikoli pa še ni odigral srečanja s Škotsko. Tako bo proti njej prvič zaigral pri 39 letih. Škoti nimajo najlepših spominov na zadnje gostovanje v Lizboni. Leta 1993 so bili nadigrani, Portugalci so zmagali s kar 5:0.

Nov obračun veteranov: Modrić proti Lewandowskemu

Robert Lewandowski je v Glasgowu prispeval zadetek in podajo k zmagi nad Škotsko. Foto: Reuters V skupini A1 kar mrgoli neuničljivih veteranov. Portugalska je ponosna na fenomen Ronalda, navijači Hrvaške častijo 38-letnega Luko Modrića (179 tekem in 26 zadetkov), poljski navijači pa 36-letnega Roberta Lewandowskega (153 tekem in 84 zadetkov). Oba se bosta danes pomerila v Osijeku.

Slovenski južni sosedi bodo skušali prekiniti niz štirih tekem brez zmage. Nazadnje so sladkost zmage okusili pred začetkom Eura 2024 na Portugalskem (1:0), tri mesece pozneje pa so v isti državi izgubili uvodno dejanje lige narodov (1:2). Poljska je bila na drugi strani uspešnejša. V Glasgowu je po zadetku v sodnikovem podaljšku premagala Škotsko s 3:2, na dvoboju pa je z golom in podajo izstopal izkušeni zvezdnik Barcelone Lewandowski.

V skupini A4 se bosta v Ženevi udarili Švica in Španija. Evropski prvaki, ki so letos izgubili prijateljsko tekmo s Kolumbijo (0:1), so v uvodnem dejanju lige narodov v Beogradu osvojili "le" točko (0:0) in prekinili zmagoviti niz. V Švici bi lahko zaradi močnega udarca, ki ga je prejel proti Srbiji, pogrešali novopečenega asa Barcelone Danija Olma.

Dvoboj med Srbijo in Španijo se je v četrtek končal brez zadetkov. Foto: Reuters

Že ob 18. uri se bosta v Köbenhavnu pomerili dobri slovenski znanki Danska in Srbija. Srečanje na Euru 2024 se je končalo brez zmagovalca (0:0), rezultat pa je bistveno bolj odgovarjal Skandinavcem, ki so nato v osmini finala izgubili proti Nemcem (0:2). Srbi so Euro končali že po skupinskem delu, v ligi narodov pa, čeprav pogrešajo kopico najboljših igralcev, za začetek prijetno presenetili z remijem proti evropskim prvakom Špancem (0:0).

Ob 15. uri se bo začel dvoboj skupine C3 med Luksemburgom in Belorusijo, v najslabši skupini D1, v kateri se je San Marino v četrtek veselil zgodovinske zmage, pa bo Gibraltar ob 18. uri gostil Liechtenstein. San Marino tokrat počiva, v torek ga čaka prijateljska tekma z Moldavijo.

Liga narodov, 2. krog:

Nedelja, 8. september:

Ponedeljek, 9. september:

Torek, 10. september:

Lestvice: