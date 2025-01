Kolikšen prihranek prinaša naložba v Petrolovo sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom?

Sistem samooskrbe z električno energijo je do nedavnega deloval po konceptu neto meritev (net metering) . Povedano drugače: če ste imeli na strehi nameščeno sončno elektrarno, se je pri vašem obračunu elektrike upoštevala razlika med prevzeto in oddano energijo. Letnega obračunavanja porabe električne energije iz omrežja po novem ni več, zato se mnogi odjemalci električne energije sprašujejo, ali je investicija v sončne celice sploh še smiselna. Pri Petrolu zagotovo!

Z našo napredno energetsko rešitvijo, ki vključuje sončno elektrarno moči 8,2 kW in baterijski hranilnik kapacitete 10 kWh, lahko letno prihranite kar 1.371 evrov. Poleg tega je v ceno 154,09 evra na mesec vključena tudi samooskrba z letnim obračunom električne energije.

Učinkovita naložba z visoko subvencijo Pri Petrolu bo investicija v kakovostno sončno elektrarno moči 8,2 kW z baterijskim hranilnikom kapacitete 10 kWh v ponudbi, ki velja vse do konca leta 2025, znašala 17.258 evrov. Svojo naložbo lahko s subvencijo Borzen hitro še znižate za kar 5.535 evrov. Skupni strošek postavitve sončne elektrarne s hranilnikom se tako zmanjša na le 11.723 evrov. Ob Petrol financiranju s 25-odstotnim pologom in brez obresti do sedem let bo vaš strošek znašal le 154,09 evra na mesec. Investicija se vam tako povrne v manj kot devetih letih.

Foto: Petrol

Več kot tisoč evrov prihranka na leto

Čeprav se letni obračun (net metering) z Direktivo 2019/944/EU o trgu z električno energijo ukinja, to ne pomeni, da so priložnosti za samooskrbo izgubljene. Nasprotno, računica se pri Petrolu še kako izide.

Pri nakupu kombinacije sončne elektrarne in hranilnika je v ponudbo namreč vključen tudi nov model Petrol samooskrbe z letnim obračunom električne energije; gre za obračun elektrike po vzoru net meteringa, ki vam ga kot eni redkih ponujamo na trgu.

To pomeni, da bo v vaš mesečni strošek 154,09 evra kar sedem let vključena tudi brezplačna električna energija – v primeru, seveda, da je vaša proizvedena letna količina električne energije večja ali enaka porabljeni letni količini električne energije.

S kombinacijo sonca in hranilnika boste v samooskrbi letno predvidoma proizvedli 8,36 MWh električne energije. Če predvidevamo, da bi enako količino elektrike porabili brez namestitve Petrolove sončne elektrarne in hranilnika, to pomeni prihranek kar 1.371 evrov na leto.

Še več. Zagotovili si boste stabilno ceno električne energije za kar sedem let ter se tako izognili volatilnosti cen elektrike na trgu in spremembam cenikov s strani dobaviteljev energije.

Foto: Getty Images / Petrol d.d.

V akcijski ponudbi, ki velja vse do konca leta 2025, lahko pri strošku elektrike prihranite kar 1.371 evrov na leto.

Še niste prepričani? Preverite še druge prednosti Petrolove ponudbe

Enostaven postopek : V Petrolu za vas pripravimo vso potrebno dokumentacijo.

: V Petrolu za vas pripravimo vso potrebno dokumentacijo. Hitra montaža : Začetek montaže je v največ enem mesecu po podpisu pogodbe ali pridobitvi soglasja.

: Začetek montaže je v največ enem mesecu po podpisu pogodbe ali pridobitvi soglasja. Visok delež samooskrbe : Sistem omogoča od 60 do 80 odstotkov neposredne porabe proizvedene energije, kar dodatno zniža stroške omrežnine .

: Sistem omogoča od 60 do 80 odstotkov neposredne porabe proizvedene energije, kar dodatno . Daljinsko spremljanje : Upravljanje in spremljanje sistema poteka preko mobilne aplikacije.

: Upravljanje in spremljanje sistema poteka preko mobilne aplikacije. Zanesljiv partner : Petrol je z 80-letno tradicijo sinonim za zanesljivost in strokovnost, Petrolove sončne elektrarne pa napajajo že več kot 2.000 domov po vsej Sloveniji.

: Petrol je z 80-letno tradicijo sinonim za zanesljivost in strokovnost, Petrolove sončne elektrarne pa napajajo že več kot 2.000 domov po vsej Sloveniji. Podpora po nakupu: Z rednim čiščenjem solarnih panelov poskrbimo, da bo vaša sončna elektrarna delovala kar se da optimalno – tudi do 25 odstotkov učinkovitejše!

Kaj vključuje akcijska ponudba in kako je izračunan prihranek? Akcijska ponudba vključuje sončno elektrarno moči 8,2 kW z baterijskim hranilnikom kapacitete 10 kWh, katere polna cena je 17.258 evrov, cena s subvencijo Borzen (v višini 5.535 evrov) pa 11.723 evrov. Vključuje tudi ugodno Petrol financiranje s 25-odstotnim pologom, brez obresti, do sedem let. Akcijska ponudba velja do 31. decembra 2025 oziroma do preklica.

Foto: Getty Images / Petrol d.d.

Izračun prihranka pri strošku električne energije je zgolj informativne narave. Izdelan je po sistemu obračunavanja omrežnine, ki velja od 1. oktobra 2024 in upošteva nov model Petrol samooskrbe z letnim obračunom električne energije. Izračun za povračilo investicije upošteva subvencijo Borzena in montažo na enostavno streho (z enim poljem) z običajno opečno ali betonsko kritino ter brez dodatnih del (npr. daljših trase za kable, vgradnje ozemljitve, kompleksne strehe in podobnega).

