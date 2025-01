V Južni Koreji pridržali predsednika

Preiskovalci so po neuspelem poskusu v začetku meseca danes Yoonu izročili nalog za pridržanje in ga pospremili na zaslišanje na urad za boj proti korupciji po večurnih napetostih, med katerimi je izbruhnilo tudi nasilje. Pred predsedniško palačo so jim namreč vstop v poslopje preprečevali predsednikovi varnostniki in podporniki.

Prek številnih ovir se je preiskovalcem med drugim uspelo prebiti tudi s pomočjo lestev in rezalnikov žic. Glavno stavbo v Seulu naj bi jim na koncu uspelo doseči prek ene od pohodniških poti za zadnjim delom poslopja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pri varovanju dostopa do poslopja je sodelovalo okoli 3000 policistov, prišlo je tudi do fizičnih obračunov med preiskovalci in Yoonovimi podporniki.

Konec konflikta

Z njegovim pridržanjem se končuje več tednov trajajoč konflikt med njim in oblastmi. Yoon je tako postal prvi predsednik v zgodovini države, ki so ga pridržali, medtem ko je zasedal položaj.

Kot je sporočil v izjavi po aretaciji, je privolil v zaslišanje, da bi preprečil prelivanje krvi, čeprav meni, da gre za nezakonito preiskavo.

Preiskovalci iz posebnega urada za preiskovanje korupcije visokih uradnikov ga že zaslišujejo v zvezi z neuspelim poskusom uvedbe vojnega stanja v državi, zaradi katerega se sooča z obtožbami vstaje in zlorabe položaja. Yoon ima pravico do molka, ki jo po navedbah zasliševalcev tudi koristi.

Preiskovalci ga lahko zadržijo do 48 ur, po tem pa imajo možnost sodišču podati prošnjo za daljše, 20-dnevno pridržanje. V nasprotnem primeru se bo Yoon lahko vrnil v svojo rezidenco.

Yoon se je v izogib pridržanju v torek ni pojavil že na ustavnem sodišču, kjer se je začel formalni postopek odločanja o njegovi razrešitvi, ki so jo pred tem izglasovali poslanci.