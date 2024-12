Opozicija v Južni Koreji vladajočo stranko obtožuje novega državnega udara

V južnokorejskem parlamentu je v soboto potekalo glasovanje o odstavitvi predsednika Yoona zaradi razglasitve vojnega stanja, k njegovi odstavitvi je pozivalo tudi okoli 150 tisoč protestnikov v Seulu. Vendar pa je bilo glasovanje zaradi bojkota večine poslancev vladajoče Stranke moči ljudstva (PPP) razveljavljeno.

"Ne glede na to, kako to poskušajo upravičiti (...), je nezakonito in neustavno ter pomeni drugo dejanje upora in drugi državni udar," je dejal vodja opozicijske Demokratske stranke Park Chan-dae, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po neuspehu glasovanja je vladajoča stranka pojasnila, da je od Yoona dobila obljubo, da se bo umaknil in bo pristojnosti prenesel na predsednika vlade.

Opozicija: Gre za ustavno kršitev

Trditev, da Yoon lahko ostane na položaju in svoja pooblastila prenese na premierja in vodjo svoje vladajoče stranke, je očitna ustavna kršitev, opozarja opozicija, ki napoveduje nov poskus odstavitve predsednika.

Yoon je v torek z razglasitvijo vojnega stanja začasno ukinil državljanske svoboščine. Na strehi parlamenta so pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov skušalo stavbo zavarovati. Poslanci so se prebili v parlament mimo vojakov in uspelo jim je izglasovati preklic vojnega stanja.

Južnokorejska policija je v preiskavi razglasitve vojnega stanja, ki je državo pahnilo v kaos, v nedeljo aretirala odstopljenega obrambnega ministra Kim Yong Hyuna. Preiskujejo ga zaradi domnevnega poskusa udara, tako kot predsednika države.

Prepoved potovanj v tujino

Danes je predstavnik pravosodnega ministrstva v okviru razprave v parlamentu potrdil, da za predsednika zaradi preiskave velja prepoved potovanj, torej ne sme zapuščati države. Enaka prepoved je doletela še več drugih visokih predstavnikov njegove administracije, poroča britanski BBC.