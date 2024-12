Do glasovanja o predlogu za odstavitev Yoona prihaja po tistem, ko je predsednik v torek zvečer razglasil vojno stanje in začasno ukinil civilno pravo, pred poslopje parlamenta pa so bili napoteni vojaki. Predsednik je po ukrepanju poslancev, ki so se uspeli prebiti v parlament in izglasovati preklic vojnega stanja, svoj ukaz umaknil.

Potrebna dvotretjinska večina

Opozicija ga je obtožila vstaje in v parlament vložila predlog za odstavitev predsednika, o katerem naj bi poslanci glasovali danes. Predlog bi bil lahko deležen zadostne podpore, potem ko se je vodja Stranke moči ljudstva (PPP) in Yoonov strankarski kolega Han Dong-hoon zavzel za to, da se Yoona odstavi s položaja, čeprav je pred tem zatrdil, da bo njegova stranka glasovala proti predlogu.

Opozicija ima v 300-članskem parlamentu 192 sedežev, PPP pa 108. Za sprejetje je sicer potrebna dvotretjinska večina. Predsednikovo morebitno odstavitev bo nato moralo potrditi še ustavno sodišče.

V prestolnici Seul bo pred glasovanjem o odstavitvi predsednika danes potekal množičen protestni shod, na katerem pričakujejo več deset tisoč udeležencev, po napovedih organizatorjev pa bi se ga lahko udeležilo okoli 200.000 ljudi.