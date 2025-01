Sodišče v Južni Koreji izdalo nov nalog za pridržanje predsednika Yoona

"Znova zahtevani nalog za aretacijo osumljenega Yoona je bil izdan danes popoldne," so sporočili preiskovalci, ki so prejeli nov nalog od istega sodišča, ki ga je izdalo pred tednom dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad za preiskovanje korupcije (CIO), ki vodi preiskavo suspendiranega predsednika, ni navedel veljavnosti novega naloga. Če ga bodo preiskovalci uspeli pridržati, bo Yoon postal prvi južnokorejski predsednik na položaju, ki bo aretiran.

Preiskovalci so poskusili že v četrtek aretirati Yoona, vendar so naleteli najprej na odpor njegovih podpornikov pred predsednikovo rezidenco in nato še njegove varnostne ekipe, ki ga še vedno po uradni dolžnosti varuje.

Po besedah poslanca opozicijske Demokratske stranke Youn Kun-younga se Yoonova palača "spreminja v trdnjavo". Kot je pojasnil, so varnostniki namestili bodečo žico in barikade. Pred stavbo so se kljub mrzlemu vremenu utaborili tudi številni njegovi podporniki.

Razglasil je vojno stanje

Yoon je decembra nepričakovano razglasil vojno stanje, ki ga je parlament v roku nekaj ur odpravil. Poslanci so predsednika odstavili 14. decembra, nato je ustavno sodišče začelo postopek njegove razrešitve.

Sodišče v Seulu je pred tednom dni izdalo prvi nalog za njegovo pridržanje, ker se ni udeležil zaslišanj v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja. Predsednikovi odvetniki sicer trdijo, da je nalog nezakonit in da CIO ni pristojna za preiskavo, ker očitani upor ni na seznamu kaznivih dejanj, ki jih CIO lahko preiskuje.

Ustavno sodišče je za 14. januar razpisalo začetek sojenja o Yoonovi odstavitvi. Južnokorejski mediji so poročali, da se ga bo verjetno udeležil, vendar je njegov odvetnik AFP povedal, da to še ni potrjeno.

Nekdanji predsednik Roh Moo-hyun in predsednica Park Geun-hye se sojenj glede njune odstavitve v letih 2004 oziroma 2016 in 2017 nista udeležila.