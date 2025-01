Odvetnik Yoon Suk-yeola je danes napovedal, da bo v ponedeljek vložil pritožbo proti približno 150 uslužbencem organov pregona, vključno z vodjo protikorupcijske agencije, ki obravnava njegov primer.

Več deset preiskovalcev je v petek poskušalo izvršiti sodni nalog za Yoonovo pridržanje, potem ko se ni odzval na tri vabila na zaslišanje zaradi neuspelega poskusa uvedbe vojnega stanja 3. decembra. Poskus je propadel, saj so naleteli na velik upor pred predsedniško palačo, kjer so se zbrali protestniki in predsednikovi osebni stražarji. Nalog za aretacijo se sicer izteče v ponedeljek.

Tožilstvo je v poročilu na 83 straneh med drugim zapisalo, da je Yoon preslišal opozorila ključnih ministrov svoje vlade, naj ne uvede vojnega stanja. Kot še piše v poročilu, so takratni predsednik vlade, zunanji minister in finančni minister vsi izrazili zadržke glede odločitve.

V Seul bo sicer danes prispel ameriški državni sekretar Anthony Blinken, ki se bo v ponedeljek srečal z južnokorejskim zunanjim ministrom Cho Tae-yulom.

Južnokorejska prestolnica bo prva postaja na tokratnem, verjetno zadnjem potovanju Blinkna v tujino pred iztekom mandata. Od tam se bo odpravil še v Tokio.