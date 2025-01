Urgenca – kjer se želje prepletajo z resničnostjo

Ta vroča platforma že 20 let združuje Slovenke in Slovence, ki si želijo več. Več zabave, več vznemirjenja in več iskrivih trenutkov. Z rezultati iz preteklega leta znova dokazuje, da je prva izbira za vse, ki iščejo nepozabne avanture, romanco in nova poznanstva.

Strast brez meja

Leto 2024 je bilo za Urgenco rekordno, saj se je na portal registriralo več kot 22 tisoč novih članov, kar priča o tem, da Slovenke in Slovenci zelo radi izkušamo nove reči, si privoščimo kakšno nedolžno romanco ali pa zgolj spustimo vajeti vsakdana in si izpolnimo kakšno skrito željo.

Skupaj so uporabniki zbrali več kot 12 milijonov ogledov profilov in si izmenjali skoraj šest milijonov vročih sporočil, kar dokazuje, da je vsak trenutek na Urgenci poln aktivnosti in iskrivih pogovorov.

Foto: VENETICOM D.D.

Portal ponuja varno in diskretno okolje, kjer se vsakdo lahko izrazi brez obsojanja. Z napredno funkcionalnostjo "GO/NO GO" so uporabniki kar 916.429-krat preverili, ali obstaja obojestranska privlačnost, kar je še dodatno popestrilo iskanje. Na Urgenci so meje zgolj iluzija. Vse, kar potrebujete, je želja po nečem več.

Ujemite trenutek

Na Urgenci se ne spoznavajo zgolj osebe, temveč tudi zgodbe. Strastne, čutne in zabavne. S skoraj 50 tisoč vročimi fotografijami, objavljenimi v letu 2024, je portal postal pravo platno za izražanje intime in samozavesti. Te fotografije so bile deležne 87.383 komentarjev in na tisoče všečkov, kar kaže, kako pomembno je deliti delček svoje unikatne energije z drugimi.

Že veste, kdo bi bil vaš sanjski partner? Na Urgenci se vam lahko uresničijo vse skrivne fantazije. Vstopite v svet, kjer vsak klik pomeni korak bližje k vznemirljivim trenutkom v dvoje (morda celo troje).

Ne gre le za sporočila, temveč za iskrice

Včasih le nekaj vrstic besedila zadostuje, da se vzpostavi tista posebna iskrica. Na Urgenci je bilo v letu 2024 poslanih skoraj šest milijonov sporočil, ki so gradila mostove med neznanci. Ta sporočila niso bila zgolj besede, ampak začetek nečesa novega.

Foto: VENETICOM D.D.

S funkcijo avdio-/videozmenkov so si uporabniki namenili 1.540 minut neposrednega stika, kar omogoča globlje spoznavanje in odkrivanje skupnih želja, še preden se dva srečata v živo. Komunikacija je ključ do vsakega odnosa, na Urgenci pa poskrbijo, da je ta komunikacija zabavna, vznemirljiva in predvsem diskretna. Storitev namreč uporabljate povsem anonimno.

Zaupajte Urgenci – vaši vroči avanturi na dosegu roke

Urgenca.com ponuja prostor za vse, ne glede na to, ali iščete preprosto zabavo, nekaj diskretnega ali morda celo dolgoročno prijateljstvo z "dodatkom". Raznolikost uporabnikov in njihovih interesov omogoča, da vsakdo najde nekaj, kar ga navduši.

Ne glede na to, ali vas privlačijo klasične romance ali drznejši podvigi, je to prostor, kjer lahko svoje želje izrazite brez obsojanja. Vsaka fantazija je vredna raziskovanja, zato zaupajte sebi in se prepustite trenutku.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D. D.