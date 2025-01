Na vse ali nič do –60 kg: Taka je Inina zmagovalna formula

Zagotovo ne želite postati del klavrne statistike novoletnih zaobljub, mar ne? V veliki večini propadejo že v prvih tednih ali najpozneje tja do pusta. Iskrena izpoved Ine, finalistke TV-šova Življenje na tehtnici, o boju z odvečnimi kilogrami – izgubila jih je skoraj 60 oziroma več kot tretjino svoje mase, je lahko navdih, zgled in spodbuda vsakomur, ki po tihem še vedno verjame, da zmore. Nikakor pa ne gre le za kilograme, vaš izziv se lahko nanaša na katerokoli področje, od (partnerskih) odnosov, financ in kariere do izgorelosti ali odlašanja.

Ina: "Popolnoma sem pozabila nase."

"Zaradi materinstva in želje po čim uspešnejšem vodenju podjetja sem popolnoma pozabila nase. Dokler sem redno telovadila, je še nekako šlo. Ko zaradi ukleščenega tkiva poškodovanega meniskusa nisem mogla več povsem iztegniti kolena, so se zadeve drastično spremenile. Da se ahilova tetiva, natrgana med operacijo, ne bi dokončno strgala, so mi svetovali strogo mirovanje za daljše obdobje. V pol leta sem se zredila za več kot 60 kilogramov. To se je zgodilo tako na hitro, da se sploh nisem zavedela, kako zelo me je ta odvečna teža kar naenkrat ohromila. Zaradi napora in bolečin med vsakodnevnimi opravki sem se posledično vse manj gibala," pove sogovornica.

Odločitev in jasna namera

"Na televiziji sem videla, da potekajo prijave za šov z namenom aktivnega hujšanja tekmovalcev s podporo različnih strokovnjakov. Odločila sem se za preobrazbo in se prijavila. Pred vstopom v šov sem si oblikovala jasno namero konstantne izgube telesne mase ob dobrem počutju in zdravju, s katero bom skozi bivanje v hiši oblikovala svojo resničnost. Usmerila sem se v nadzor misli, čustev in občutkov. Urila sem se v prepričanju, da želeno že imam. Prepričana sem bila, da se bom z umikom od vsakdanjega življenja v svet šova in svojo popolno posvetitvijo izzivu lahko kar najbolj osredotočila na izgubo kilogramov in ohranjala svoj fokus na zelo visoki ravni," dodaja.

Na vse ali nič

"V ta projekt in v razvoj drugačnega mišljenja ter prepričanj o hujšanju sem vložila ves svoj čas in vso sebe. Da bom resnično verjela v svoj uspeh, mi je Aleksander Šinigoj pripravil hipnozo, ki sem se jo pred vstopom v šov naučila na pamet. Uporabila sem jo vsak dan, včasih tudi večkrat, ko bila slabo razpoložena, ko so se oglasili dvomi, strahovi ali ko mi je padla motivacija. Opazila sem, da potrebujem vse manj časa, da se vrnem v dobro čustveno stanje in ponovno vzpostavim potrebno ravnovesje. Moja izkušnja s hipnozo je dobra, saj imam občutek, da je eno od orodij, ki pomaga popraviti oziroma uravnati podzavest k želenemu cilju in ohranjati naše misli ter vse telo usmerjene k želenemu, ne k neželenemu. Zavedati se je namreč treba, da to, kar oddajamo, tudi prejemamo in da tudi ni pomembno, kaj si drugi ljudje mislijo o nas. Pomembno je le, kakšno vrednost si postavimo sami. Udejanjimo lastno resničnost v pozitivnem in pomirjujočem sprejemanju sebe in drugih," pojasnjuje.

Inina zgodba, kako ji je tudi s pomočjo vztrajne (samo)hipnoze, ključnega orodja za oblikovanje podzavesti in ustvarjanje dolgotrajnih pozitivnih sprememb, uspelo doseči res osupljivo preobrazbo, potrjuje, kar v teoriji verjetno vsi vemo: to, kar mislimo, to, kar si govorimo (in to ni nič drugega kot hipnoza, ki deluje 24 ur na dan, sedem dni v tednu), to tudi smo oziroma postanemo. Misli namreč sprožajo občutke, ki nas vodijo v dejanja, ki prinašajo rezultate. Dobre in želene ali pač ne.

Foto: arhiv ponudnika

Kako odloč(e)ni ste, da greste tokrat kot Ina na vse ali nič?

Bi radi slišali skrivnosti iz ozadja, zakaj je bila njena hipnoza tako uspešna?