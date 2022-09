Hrvaška še zadnjič na sramotnem objektu, ki ga je izpostavil tudi Čeferin?

Danes se začenja predzadnji krog nogometne lige narodov, ki bo trajal vse do sobote, ko bodo izbranci Matjaža Keka lovili prvo zmago v Stožicah nad Norveško in njenim velikim zvezdnikom Erlingom Haalandom. Hrvaška bo v derbiju skupine A1 na dotrajanem stadionu Maksimir, o katerem je pred kratkim spregovoril tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, gostila Dansko, Francija pa bo v Parizu pričakala Avstrijo.

Danes bo v ligi narodov odigranih deset tekem. V Zagrebu se bosta spopadli Hrvaška in Danska. Dvoboj bo potekal na stadionu Maksimir, ki že dalj časa ne more biti v ponos hrvaškemu nogometu. Je v slabem stanju, vzhodna tribuna je že dlje časa zaprta, saj zaradi poškodb, nastalih po potresu (2020), ne zadovoljuje več osnovnih pogojev varnosti, občinstvo prav tako nima strehe nad glavo.

Hrvaška zveza se je vseeno odločila, da bo Zagreb prizorišče dvoboja z Dansko. Zanimanje je ogromno, odlični rezultati svetovnih podprvakov, ki so se po gostujočih zmagah nad Francijo in Dansko povzpeli na drugo mesto, danes pa bi lahko z novo zmago nad Skandinavci prevzeli vodstvo v skupini, bodo zvečer na razprodani Maksimir zvabili okrog 24 tisoč navijačev.

Kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić bo danes odigral že 153. tekmo za izbrano vrsto. Foto: Reuters

O neustreznosti osrednjega nogometnega objekta v Zagrebu je pred kratkim spregovoril tudi Aleksander Čeferin. Prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je vodil zasedanje izvršnega odbora na Hvaru, je bil v pogovoru s hrvaškimi novinarji neposreden: "Stadion Maksimir je sramoten, zlasti zdaj, ko je zaprta vzhodna tribuna. Čudež je, da lahko Dinamo na takšnem stadionu dosega tako dobre rezultate. Vsem nogometnim zvezam namenjamo denar za infrastrukturo. V Sloveniji je npr. 80 odstotkov sredstev za stadione namenila prav Uefa. Imamo sredstva, a morajo svoje prispevati tudi vlada, zveza in lokalne skupnosti," je poudaril Čeferin, ki je na zagrebškem stadionu v začetku meseca spremljal dvoboj lige prvakov med Dinamom in Chelseajem (1:0).

Na Hrvaškem se sprašujejo, ali bodo ognjeni danes morda zadnjič nastopili na Maksimirju. V zadnjem obdobju se najpomembnejše tekme na Hrvaškem igrajo v Splitu, kjer je lani gostovala tudi Slovenija (0:3), za svežo pridobitev pa bo kmalu poskrbel Osijek, saj potekajo zaključna gradbena dela na novem stadionu.

Giroud lovi rekord Henryja

Olivier Giroud je za galske peteline dosegel že 48 zadetkov. Foto: Getty Images V skupini A1 bo zelo zanimivo tudi v Parizu, kjer bo Francija gostila Avstrijo. Svetovni prvaki letos v ligi narodov ne blestijo, brez zmage so ostali tudi na gostovanju na Dunaju (1:1). Na lestvici zasedajo zadnje mesto. Z današnjo zmago bi na lestvici prehiteli slovenske severne sosede. Selektor Didier Deschamps zaradi poškodb ne bo mogel računati kar na devet izbrancev (med njimi so tudi Karim Benzema, N'Golo Kante, Hugo Lloris in Paul Pogba), a ima na razpolago vseeno dovolj dolgo klop, da galski petelini ostajajo absolutni favoriti proti Avstrijcem. Izkušeni napadalec Olivier Giroud (48 zadetkov), ki bo kmalu dopolnil 36 let, bi se lahko na večni lestvici najboljših strelcev še bolj približal rekorderju Thierryju Henryju (51).

V skupini A4 bi si lahko Nizozemska, če bi ji šel na roko tudi razplet dvoboja v Belgiji, že zagotovila prvo mesto v skupini. Tulipane čaka zahtevno gostovanje na Poljskem, rdeče vrage pa v Bruslju dvoboj z nepredvidljivim Walesom, ki noče skleniti tekmovanja brez zmage. Valižani se vneto pripravljajo na veliki dogodek, v Katarju bodo namreč na svetovnem prvenstvu nastopili prvič po 64 letih, v Belgiji pa pogrešali kar nekaj poškodovanih igralcev (Aaron Ramsey, Joe Allen, Harry Wilson in Ben Davies).

Bodo Italijani poslali Angleže med "drugoligaše"?

Italijani so Angležem zagrenili življenje že lani na Wembleyju. Letošnja tekma v Wolverhamptonu se je končala brez zadetkov, kako pa se bo petkov spopad v Milanu? Foto: Reuters V petek bosta za poslastico večera poskrbeli Italija in Anglija. Ponovili bosta lanski finale evropskega prvenstva. Na Wembleyju so se veselili azzurri, ki pa so potem nepričakovano potegnili krajši konec v kvalifikacijah za SP 2022 in ostali brez velikega tekmovanja v Katarju. Kako se bo razpletlo na San Siru v Milanu?

Trije levi so v izjemno slabem položaju, saj bi se z novim porazom zasidrali na zadnjem mestu in že ostali brez vseh možnosti za obstanek v ligi A. Tako bi v ligi narodov izpadli med "drugoligaše", kar bi bil velik udarec za otoški ponos.

Za prvo mesto v skupini se bosta v Leipzigu udarili Madžarska in Nemčija, ki v tej ligi narodov pod vodstvom Hansa-Dieterja Flicka še ni izgubila, a bolj kot zmage niza remije. Tako je remizirala že trikrat. Nekdanji strateg Bayerna na 13 nastopih z elfom še ni doživel poraza.

Liga narodov, 5. krog: Liga B:

Skupina 4:

Sobota, 24. september:

18.00 Slovenija - Norveška

20.45 Srbija - Švedska Lestvica:

1. Norveška 4 tekme - 10 točk

2. Srbija 4 - 7

3. Švedska 4 - 3

4. Slovenija 4 - 2

Slovenija na delu v soboto proti Norveški

V soboto bo nastopila tudi slovenska nogometna reprezentanca. V tretji izvedbi lige narodov prvič nastopa v skupini B. Opravka ima z močnimi tekmeci, na štirih tekmah (dvakrat s Srbijo, po enkrat z Norveško in Švedsko) je osvojila dve točki, tako da še ni rekla zadnje v boju za obstanek. Za tretjeuvrščeno Švedsko, s katero se bo udarila v zadnjem krogu v gosteh v torek, zaostaja le točko.

Slovenijo najprej čaka sobotni spektakel v Stožicah, kjer bodo tribune zelo polne. Prihaja eden najboljših nogometašev na svetu Erling Braut Haaland, ki želi v nasprotju z junijsko tekmo v Oslu (0:0) tokrat zatresti mrežo Jana Oblaka.

Selektor Matjaž Kek, ki ga je na uvodnem treningu na Brdu pri Kranju obiskal tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, bo v soboto iskal pot do prve slovenske zmage v ligi narodov v skupini B. Foto: Sportida

Slovenski selektor Matjaž Kek bo lovil prvo letošnjo zmago v tekmovanju, v napadu pa bo pod posebnim drobnogledom Benjamin Šeško, 19-letni zvezdnik Salzburga in "nesojeni naslednik" Haalanda pri rdečih bikih, ki se bo prihodnje leto preselil v Leipzig in poskrbel za najdražji slovenski prestop vseh časov. Slovenija je do zdaj z Norveško odigrala deset dvobojev, sladkost zmage pa izkusila le enkrat. Trikrat je remizirala, doživela pa kar šest porazov. Kar zadeva domače tekme, je enkrat zmagala (3:0), enkrat remizirala (1:1) in dvakrat izgubila (2:3 in 1:2).

Nastop norveškega kapetana Martina Odegaarda, ki v tej sezoni blesti pri londonskem Arsenalu, je zaradi poškodbe mišice pod vprašajem.

V drugi tekmi skupine B4 bo Srbija, ki pod vodstvom Dragana Stojkovića napoveduje boj za prvo mesto, gostila Švedsko.