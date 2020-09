Ponovitev finala svetovnega prvenstva v Parizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so v ligi narodov na sporedu štiri tekme v ligi A, štiri v ligi C in ena v ligi D. Najbolj zanimivo bo zagotovo na obračunu najvišjega razreda v Parizu, kjer bomo videli ponovitev finala zadnjega svetovnega prvenstva. Svetovni prvaki Francozi bodo gostili Hrvate.

V skupini 3 A lige narodov bo Francija skušala priti do druge zmage na drugi tekmi, a se bo morala znajti brez svojega morda celo prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja, ki je staknil novi koronavirus. Zelo oslabljena bo tudi Hrvaška, ki septembra igra brez Luke Modrića in Ivana Rakitića. To se ji je močno poznalo na zadnji tekmi proti Portugalskem, kjer je doživela hud poraz z 1:4. Portugalci, ki bodo tokrat spet lahko računali na Cristiana Ronalda, bodo tokrat gostovali na Švedskem.

V skupini 2 najvišjega razreda lige narodov bo Belgija drugo zmago iskala doma proti Islandiji, medtem ko Angleže, ki so bili v zadnjih dneh v središču pozornosti tudi zaradi afere mladih Masona Greenwooda in Phila Fodena, čaka gostovanje na Danskem.

V ligi C Armenija gosti Estonce. Obe reprezentanci upata na prvo zmago. V Gruziji se merita domača reprezentanca proti Severni Makedoniji. Obe reprezentanci sta na prvih tekmah zmagali.

Na sporedu je tudi prva tekma v ligi D, in sicer se v skupini A merita skromna San Marino in Liechtenstein.

Damjan Bohar je Sloveniji s prvim reprezentančnim golom prinesel prvo zmago v ligi narodov. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija ni prepričala, a je dočakala zgodovinsko zmago

Slovenija je bila v svoji skupini v C ligi na delu v nedeljo. V Stožicah je tri dni po neprepričljivem remiju brez zadetkov proti Grčiji premagala skromno Moldavijo z 1:0. Z igro spet ni navdušila, za njeno zmago pa je s prvim golom v dresu Slovenije poskrbel Damjan Bohar.

Slovenija je prišla do zgodovinske prve zmage v ligi narodov. To ji je uspelo v osmem pozikusi in je zadostovalo za prvo mesto v skupini po prvih dveh tekmah, ki si ga deli z Grčijo. Ta je bila v gosteh z 2:1 boljša od Kosova.

Fotogalerija s tekme v Stožicah, fotografa Vid Ponikvar in Grega Valančič/Sportida:

