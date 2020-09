Po pravljični predstavi prejel udarce, kot še nikoli

Lepo je biti strelec za reprezentanco, še lepše pa junak srečanja, na katerem dosežeš hat-trick. Milenko Ačimović je sanje uresničil pred 16 leti, ko se je znesel nad obrambo Moldavije. Podpisal se je kar pod tri zadetke. V polno je zadel v 5., 27. in 48. minuti ter proslavljal enega najlepših večerov v karieri.

''Vsaka tekma v reprezentanci je zgodba zase. To velja tudi za tisto tekmo z Moldavijo. Igrale so se kvalifikacije, meni pa je uspel trojček! Prvi in edini v reprezentančni karieri. Vemo, kako težko je to doseči, saj Slovenci v kvalifikacijah redko dosegamo visoke zmage. Zato mi je bilo takrat prelepo. To so res lepi občutki, lepi spomini. V karieri pridejo tudi dnevi, ko ti gre vse v mrežo. Ko se ti posreči vse, kar hočeš. Res je bilo prijetno,'' je nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa odgovoril na vprašanje, kako se spominja dvoboja, na katerem je dosegel strelski rekord, kar zadeva njegov učinek v izbrani vrsti.

Na krilih zmage nad Moldavijo padla tudi Italija

Veselje slovenskih reprezentantov po zadetku Boštjana Cesarja za nepozabno zmago nad Italijo (9. oktober 2004 v Celju). Foto: Vid Ponikvar Legendarni Mile je v državnem dresu zbral 74 nastopov. Na večni slovenski lestvici zaseda osmo mesto. Podpisal se je pod 13 zadetkov, zadnje tri pa je dosegel prav proti Moldaviji. To je bila šele druga tekma, ki jo je vodil takratni selektor Branko Oblak. Svoje delo na odgovornem položaju je začel odlično, saj je Slovenija na krilih prepričljive zmage nad Moldavijo nadaljevala v imenitnem slogu, nato remizirala na Škotskem (0:0), nato pa v nepozabnem srečanju v Celju presenetila favorizirano Italijo (1:0).

''Takrat se je videlo, kako pomemben je štart v kvalifikacije. Če na prvi tekmi zmagaš, ti je lažje. Po zmagi nad Moldavijo nas je tako le štiri dni pozneje čakalo zahtevno gostovanje na Škotskem. Izkazali smo se, odigrali povsem korektno, bili samozavestni in uresničili cilj. Pokazali smo se v dobri luči, ponagajali Škotom, domov pa sem se vrnil v modricah. Moram priznati, da takšnih 'batin', kot sem jih prejel na tisti tekmi, v karieri še nisem dobil. Kdo ve, morda so me Škoti udarjali prav zaradi tega, ker so vedeli, da sem na prejšnji tekmi dosegel tri zadetke in sem v dobri formi,'' se spominja številnih udarcev, ki jih je prejel v Glasgowu.

Le štiri dni po hat-tricku proti Moldaviji je Milenko Ačimović na gostovanju na Škotskem prejel ogromno udarcev. Slovenija je osvojila točko (0:0). Foto: Reuters

Dvoboj s Škotsko se je končal z 0:0, reprezentanca je bila deležna pohval, celotna država je stiskala pesti za nogometaše, pozitivna atmosfera pa je nato pomagala še do največjega uspeha takratne Oblakove čete, odmevne zmage nad poznejšimi svetovnimi prvaki Italijani. Takrat, 9. oktobra 2004, je v knežjem mestu z Azzurri izgubil tudi Mauro Camoranesi, novopečeni trener Maribora.

Moldavija kot San Marino, Luksemburg in Oman

Nastja Čeh je pri domači zmagi nad Moldavijo (3:0) prispeval podajo za tretji zadetek Milenka Ačimovića. Pred tem sta se na seznam asistentov vpisala Simon Sešlar in Amir Karić. Foto: Reuters Tisto leto je bilo tudi zadnje, ko je Slovenija dobila uvodno tekmo novega (kvalifikacijskega) ciklusa. Po tem je ostala brez zmage na naslednjih devetih uverturah. ''Škoda. Upam, da bo Slovenija v prihodnje zmagovala na začetku, saj je štart zelo pomemben. Zlasti v psihološkem smislu,'' je dodal Ačimović, ki pa z nedavnim remijem slovenske reprezentance proti Grčiji (0:0) ni bil nezadovoljen. Zlasti zaradi dejstva, ker Matjaž Kek ni mogel računati na številne nosilce igre, svoje pa je naredila tudi daljša odsotnost mednarodnih tekem.

Slovenija v ligi narodov, čeprav je v njej od leta 2018 odigrala že sedem tekem, sploh še ni zmagala. Nova priložnost se ji obeta v nedeljo, ko bo skušala vlogo favorita upravičiti v praznih Stožicah prav proti Moldaviji. Proti reprezentanci, ki je danes 43-letnemu Ačimoviću ostala v zelo prijetnem spominu. Moldavija je poleg San Marina, Luksemburga in Omana sploh edina reprezentanca, s katero je Slovenija odigrala vsaj dve tekmi in se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom.

Ačimović se je v zgodovino slovenskega nogometa vpisal s številnimi zlata vrednimi zadetki. Foto: Reuters

Zadnji moldavijsko-slovenski spopad je bil 7. septembra 2005, takrat Ačimović ni kandidiral za srečanje, Slovenija pa je v Kišinjevu zmagala z 2:1. V polno sta zadela Klemen Lavrič in Matej Mavrič Rožič ter poskrbela, da je Slovenija ostala v boju za drugo mesto. Pozneje ga je izgubila in po porazih z Italijo in Škotsko končala kvalifikacije za SP 2006 na četrtem mestu. Na mestu, s katerim je zadnje kvalifikacije, odločale so o potnikih na EP 2020 (odigrano bo šele leta 2021), končala tudi Kekova četa.

Podcenjevanja si niso smeli privoščiti

Slovenija je v drugo izvedbo lige narodov vstopila z remijem proti Grčiji. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo bo v Ljubljani gostovala Moldavija, na papirju najverjetneje najbolj skromna udeleženka tretje skupine lige C lige narodov. ''Danes ne smeš podcenjevati nikogar. Podobno je bilo z nami. Tudi mi smo resno vzeli Moldavijo. Čeprav smo imeli v tistih časih veliko uspehov, igrali tako na EP kot tudi SP ter se zavedali svojih kakovosti, si nismo mogli privoščiti, da bi koga podcenjevali. V vsako tekmo smo vstopili stoodstotno in šli na glavo. Verjamem, da bo tako tudi v nedeljo in bo Slovenija dočakala zmago. Potrebuje jo za samozavest, za dobro vzdušje. Stiskal bom pesti, da ji uspe,'' bo jutri velik navijač slovenske reprezentance.

''Iskreno povedano današnje Moldavije nit ne poznam, tako da njene reprezentance niti ne morem pretirano komentirati. Po drugi strani pa igramo doma in točno vemo, kaj želimo. Od prve minute moramo pokazati, da želimo zmagati. Verjamem, da je slovenska reprezentanca sposobna ustvariti pozitiven rezultat,'' ga spremlja dober občutek pred nedeljskim izzivom.

Bilo mu je čudno, a se je navadil Brez gledalcev bo potekala tudi nedeljska tekma med Slovenijo in Moldavijo. Foto: Grega Valančič / Sportida Stožice bodo v nedeljo znova samevale, dvoboj lige narodov se bo igral pred praznimi tribunami. ''Na začetku mi je bilo čudno, ko so se tekme igrale brez gledalcev, zdaj pa sem to že sprejel in se privadil na to. Potreboval sem določen čas, da sem 'prešaltal'. Ni druge, kot da to odmisliš v glavi, spremljaš nogometno igro, mojstre na delu in uživaš. Fokus mora biti na igri. Seveda pa komaj čakam, da bi se na stadione vrnili navijači. Nogomet brez gledalcev je žal nekaj povsem drugega kot pa tisti, ki se je igral pred polnimi tribunami,'' je nekdanji kapetan slovenske reprezentance spregovoril o okoliščinah, s katerimi bodo imeli nogometaši na mednarodni ravni opravka še kar nekaj časa, saj nevarnost širitve izbruha novega koronavirusa še zdaleč ni odpravljena.

Oblak je pravi "lider"

Tudi v nedeljo bo kapetanski trak pri gostiteljih nosil Jan Oblak. Foto: Grega Valančič / Sportida Slovenija se bo proti Moldaviji ponovno predstavila v prevetreni postavi, v kateri bi se lahko našlo mesto tudi za kakšnega izmed novincev. ''Novi igralci zagotovo potrebujejo določeno kilometrino, da se poklopijo z reprezentanco,'' se dobro zaveda, kako bi slovenski reprezentanci v tem obdobju najbolj pomagali pozitivni rezultati.

''Z zmago ali dvema bi lahko šlo hitro še na bolje in višje,'' je prepričan, dodatno moč reprezentance pa vidi v Janu Oblaku, enemu najboljših vratarjev na svetu, ki je proti Grčiji mrežo ohranil nedotaknjeno. ''Bil je fantastičen. Deloval je zelo samozavestno, kot pravi lider,'' je ponosen, da lahko slovenski nogometaši računajo na takšnega kapetana.

Dobro ve, o čem govori, nenazadnje je tudi sam nosil kapetanski trak. Tako v klubih kot tudi reprezentanci, ki jo jutri čaka priložnost, da dočaka prvo zmago po 16. novembru 2019.