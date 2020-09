Iskreno priznanje Jake Bijola #video

"Več bi morali pokazati," je po uvodni preizkušnji slovenske nogometne reprezentance v ligi narodov, domačem remiju proti Grčiji (0:0), priznal Jaka Bijol in se "opravičil" gledalcem za predstavo, v kateri niso mogli uživati. Njegov soigralec Miha Blažič je izpostavil neuigranost. "To ni izgovor, ampak dejstvo," je dejal obrambni steber prevetrene Kekove čete.

Zgodovina se ponavlja. Grčija je na tekmi, ki se igra za točke, v Sloveniji gostovala že tretjič in jo znova odnesla brez poraza. Znova pa je ostala nedotaknjena tudi njena mreža. Izbranci Matjaža Keka so, kar zadeva učinek v napadu, ostali pri ničli, na koncu osvojili točko (0:0), navijači pa so edino priložnost, ob kateri je zadišalo po zadetku, dočakali šele v zadnjih minutah, ko je to zapravil Andraž Šporar. Ostalo je pri začetnem rezultatu in spoznanju, da so slovenski nogometaši, ki so v drugo izvedbo lige narodov vstopili v zelo spremenjeni zasedbi, zmožni prikazati bistveno več.

Bijol: V obrambi dobro stojimo, a ...

Jaka Bijol je pohvalil moč grške izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida O razlogih, zakaj tega niso pokazali proti nekdanjim evropskim prvakom, ki so s tem nadaljevali niz neporaženosti proti Sloveniji (tri zmage in trije remiji na dozdajšnjih šestih medsebojnih tekmah), sta po dvoboju spregovorila Jaka Bijol in Miha Blažič. Ob pomanjkanju številnih igralcev, ki so spadali med nosilce igre v prejšnjem kvalifikacijskem ciklusu, sta začela dvoboj od prve minute.

"To je bila prva tekma v novem tekmovanju. Bila je težka tekma, Grčija je dober nasprotnik za ligo C. Vsi smo videli malce zaspano tekmo, predvsem za gledalce. Iskreno povedano bi morali pokazati več. V obrambi dobro stojimo, a nam v napadu še nekaj manjka," je tudi mladega zveznega igralca moskovskega CSKA zmotilo pomanjkanje napadalnih akcij, s katerimi bi lahko gostitelji resneje ogrozili grška vrata.

Miha Blažič po remiju z Grčijo:

"Glede na okoliščine in vse rotacije je bilo tudi nekaj pozitivnih stvari, a moramo stremeti k temu, da smo boljši," dodaja njegov soigralec Miha Blažič, ki je zadnji vrsti, tej je s kapetanskim trakom poveljeval Jan Oblak, pomagal do uresničenega cilja. Slovenija ni prejela zadetka. Čeprav so Grki proti njenim vratom sprožili 12 strelov, se rezultat ni spreminjal.

Miha Blažič je eden redkih nogometašev, ki so začeli tako zadnji lanski dvoboj (2:3 v Varšavi) kot tudi srečanje z Grčijo. Poleg njega so proti Poljski od 1. minute igrali le še Jan Oblak, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Mevlja in Petar Stojanović. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji branilec Kopra in Domžal je prepričan, da bi lahko Kekova četa v prihodnje, ko bo imela na voljo še več druženj in skupnih treningov, pokazala bistveno več. S tem bi tudi spravila navijače v boljšo voljo in dokazala, da lahko kandidira za prvo mesto v tretji skupini lige C, ki omogoča napredovanje in morebitno možnost zagotovitve nastopa v play-offu kvalifikacij za SP 2022.

"Veliko prostora je za napredek," meni branilec Ferencvaroša, ki ga kmalu v ligi prvakov čaka zelo zahteven "slovenski" spopad z rojakom Petrom Stojanovićem.

Novi obrazi potrebujejo čas

Ko je Jaka Bijol zapustil igrišče, je v igro vstopil zvezni igralec Mure Nino Kouter in dočakal krstni nastop. Foto: Grega Valančič/Sportida Z branilcem Dinama sta na četrtkovi tekmi spadala v skupino bolj izkušenih reprezentantov. Ni jih bilo veliko, saj je bilo zaradi odsotnosti številnih prvokategornikov kar nekaj novincev. Tako sta prvič v državnem dresu zaigrala Saša Aleksander Živec (postal je jubilejni 200. novinec v zgodovini slovenske reprezentance) in Nino Kouter.

"V reprezentanci je veliko novih obrazov. Vedno je tako, da potrebujejo nekaj časa, da se spoznajo in sprostijo. Tako je tudi, ko menjaš klub in prideš v novega. Takrat ni lahko. Novim igralcem je treba pomagati, da se ustvari kohezija," je o pasteh prevetrene postave, s katero je selektor Kek vstopil v ligo narodov, spregovoril mladi Korošec Bijol.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Grčijo, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Blažič je izpostavil še nekaj. "Nekateri sploh še niso začeli lig in priprav. Imeli smo le dva treninga, tako da je normalno, da nismo uigrani. To ni izgovor, ampak dejstvo. Je pa dovolj prostora za napredek. Za to se bomo trudili v prihodnosti," ostaja prepričan, da bo Slovenija na prihodnjih tekmah pokazala boljši obraz.

Ne nazadnje se proti Moldaviji, Slovenija jo bo v 2. krogu lige narodov gostila v nedeljo ob 18. uri, v ekipo po odsluženi kazni vrača Jasmin Kurtić. Moldavija je v nasprotju z Grčijo ekipa, proti kateri je Slovenija v preteklosti dosegala uspehe. Z njo se je srečala v kvalifikacijah za SP 2006 in dobila obe tekmi.