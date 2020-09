Apel Matjaža Keka glede bolezni COVID-19, ob kateri ga je strah

"Strah? Strah me je samo bolezni COVID-19. Zakaj bi me bilo strah? Grki so dobra ekipa, ampak v nogometu me res ni ničesar strah," je na prvo novinarsko vprašanje o tem, ali se je Grkov bal, ki je priletelo iz ust enega izmed gostujočih predstavnikov sedme sile, v svojem slogu povedal Matjaž Kek.

V jubilejni 60. tekmi v vlogi selektorja ni prišel do 25. zmage in ohranja petdesetodstotno uspešnost (24 zmag, 12 remijev in 24 porazov), prvič na tem položaju pa se je moral znajti v zelo posebnih okoliščinah. Brez gledalcev na tribunah, kar je bilo na največjem slovenskem stadionu videti še toliko bolj nevsakdanje.

"Res je, da tekma ni bila prav posebej spektakularna, a z gledalci bi morda bilo drugače. Upam, da se bo to kmalu spremenilo in bomo vsi pripomogli k temu. S tem, da se držimo priporočil odgovornih. To ni nogomet. V ligi prvakov je še bila zvočna kulisa, tukaj pa se je slišalo samo mene," je povedal selektor Slovenije, ki verjame, da lahko s skupnimi močni poskrbimo, da bo že kmalu drugače.

"Prav zaradi tega, ker ni bilo gledalcev, je bila to ena najtežjih tekem od vseh, ki sem jih vodil do zdaj," je še dejal ob tem.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vedel je, da bomo trpeli

Dovolj o novem koronavirusu, ki je poskrbel za novo normalnost. Kaj je še Mariborčan povedal o tekmi?

"Zadovoljen sem z odnosom in osredotočenostjo, ki so jo kazali moji nogometaši. Med njimi so bili številni, ki nimajo prav veliko izkušenj. Tudi pripravljenost reprezentantov je različna. Nekateri so šele na začetku priprav. V takšni zasedbi še nikoli nismo bili. Opravili smo tri, štiri treninge. Vedel sem, da bomo trpeli. Jasno je bilo, da z neko posestjo in igro ne bomo prihajali do priložnosti. Ciljali smo na to, da smo kompaktni in potem pridemo do morebitne priložnosti. To se je skoraj tudi zgodilo. Če bi Andraž Šporar zadel, bi morda celo zmagali," se je spomnil na edino pravo in res lepo priložnost na tekmi, ko je gol za las zgrešil napadalec lizbonskega Sportinga, ki je bil z vsega 19 reprezentančnimi nastopi med najizkušenejšimi na igrišču.

Zadovoljen z disciplino in odnosom

"Smo v zahtevni situaciji, zato smo trpeli. Čaka nas še veliko dela. Dobro je, da nismo izgubili, a zdaj moramo misli že usmeriti na novo tekmo, ki nas čaka čez štiri dni. Moramo razmišljati o Moldaviji," je opozoril Mariborčan.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"V nekaterih momentih nismo bili najboljši. Zamujali smo v dvobojih, izgubljali smo te druge žoge. V nekaterih situacijah so Grki prelahko prihajali v situacije, iz katerih bi lahko bili nevarni. Dobro, prav veliko priložnosti niso imeli, a vseeno. Je pa Grčija pokazala, da ima kakovostne nogometaše," je še dejal Kek, ki o posameznikih po tekmi ni želel govoriti.

"Ne, a moramo biti vsi skupaj dovolj samokritični in moramo vedeti, kaj moramo popraviti. Ko sem sestavljal ekipo, sem iskal posameznike, ki so bili v preteklosti skupaj na vsaj nekaj treningih. Ni bilo lahko, a moram poudariti, da sem zadovoljen z disciplino in odnosom, ki so ga na igrišču kazali vsi," je še dejal selektor Slovenije, ki je po prvem igralnem dnevu v skupini 3 C lige narodov na istem izhodišču, kot je bila pred začetkom tekmovanja.

Na stadionu Ennia Tardinija v Parmi, kjer sta se pomerili, sta namreč remizirali tudi preostali reprezentanci iz naše skupine, Moldavija in Kosovo.

