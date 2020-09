"Komunikacija z njim obstaja in je dobra, kar je pomembno," je Matjaž Kek po tekmi z Moldavijo potrdil informacije o tem, da si na Nogometni zvezi Slovenije prizadevajo za povratek enega najboljših vezistov prve nemške lige, ki je z RB Leipzigom letos navduševal v ligi prvakov in v njej prišel vse do polfinala.

Za njegov povratek si očitno prizadeva tudi tokratni kapetan Jan Oblak, ki je s Kevinom Kamplom nekaj besed na to temo očitno spregovoril na zaključnem turnirju elitne evropske nogometne lige v Lizboni, od katere se je najboljši slovenski nogometaš v četrtfinalu z Atleticom Madridom poslovil prav po porazu proti Leipzigu.

Za povratek Kevina Kampla so lobirali v Lizboni

"Komunikacija je večstranska. V Lizboni sta bila Jan in Kevin skupaj. Tam je bilo še nekaj Slovencev. Tudi nekaj takšnih na zelo pomembnih položajih," je selektor namignil, da ima pri Kamplovem morebitnem povratku v izbrano vrsto prste vmes tudi nekdanji predsednik NZS, ki je zdaj prvi človek krovne evropske nogometne organizacije (UEFA), Aleksander Čeferin.

Kevin Kampl je bil pri zmagi RB Leipziga nad Atletico Madridom v četrtfinalu lige prvakov med najboljšimi na igrišču. Foto: Reuters

"Kevin ima za sabo težko poškodbo. Tudi to je treba upoštevati. Zaradi takšnih poškodb so nekateri nehali igrati nogomet. Naša velika želja je, da ga vrnemo. Če bo zdravje seveda dovoljevalo," se je glede usode v Nemčiji rojenega nogometaša slovenskih korenin, ki se je od reprezentance poslovil skupaj s prejšnjim selektorjem Tomažem Kavčičem, razgovoril Kek in pritrdil temu, da ga vrača v reprezentanco. Oziroma se vsaj trudi, da bi ga vrnil.

Če se bo odlični vezist RB Leipziga, ki je do reprezentančne zamrznitve za slovensko reprezentanco zbral 28 nastopov in zabil dva gola, res vrnil, bo to velika okrepitev za Slovenijo, ki ji najbolj škripa prav tam, kjer se najbolje znajde ta 29-letni nogometaš. Na sredini igrišča.

Si želite, da bi Kevin Kampl še igral za reprezentanco? Da 37 +

Ne 8 +

Ne vem, neodločen(a) sem 0 + Oddanih 45 glasov

Sandi Lovrič bo (lahko) igral že oktobra

Ne samo Kampl, če se bo seveda vrnil, slovensko anemičnost v kreaciji igre utegne že kmalu poskušati popraviti še en v tujini rojen nogometaš slovenskih korenin, o katerem je bilo v zadnjem času povedanega veliko.

V Avstriji rojeni vezist švicarskega prvoligaša Lugana Sandi Lovrič, ki je bil tokrat že zraven in naj bi se že oktobra, ko Slovenijo v ligi narodov čakata gostovanji v Moldaviji in na Kosovem, preselil tudi na igrišče. Zdaj nekdanji dolgoletni član mlajših selekcij avstrijske reprezentance dovoljenja za kaj takega ni imel. Že kmalu bo drugače.

Sandi Lovrič si je tekmo proti Moldaviji ogledal s tribune:

"S spremembo njegovega nogometnega potnega lista smo pri koncu. Če si bo to zaslužil, bo na naslednji akciji v kadru. Se pa to ni zgodilo z danes na jutri. O njem je bilo govora že pred nekaj leti, ko mene sploh še ni bilo tukaj. Če ga je kdo videl včeraj, kako se je pogovarjal, je lahko videl neko iskrico v očeh. Vidi se, da si želi igrati in bi rad pomagal. Strinjam se, da moramo iskati nova imena, a to ne pomeni, da bo imel kdorkoli v tej reprezentanci abonma. Če ne bo pravega odnosa, kakovosti, tekmovalnega ritma, potem ga zagotovo ne bo zraven," se je o 22-letnem nekdanjem člani graškega Sturma, ki se lahko pohvali s skoraj sto nastopi v prvi švicarski in avstrijski ligi, igral pa je tudi v skupinskem delu lige Europa, razgovoril Kek.

Zadovoljen, a ne zaslepljen

Precej manj zanimivo je bilo, ko je govoril o tekmi z Moldavijo in prvi zmagi v ligi narodov, ki jo je Slovenija v osmem poizkusu le dočakala. "Naj bo ta zmaga nagrada za vse nove fante, ki so tokrat dobili priložnost. Vedel sem, v kakšni situaciji smo. Ni dodane vrednosti," je Mariborčan spomnil na to, da je bila Slovenija tokrat močno oslabljena.

Spomnimo, računati ni mogla na svojega z naskokom najboljšega reprezentanta Josipa Iličića. Manjkali so tudi kapetan Bojan Jokić, Benjamin Verbič, Rene Krhin, Aljaž Struna, Robert Berić, Tim Matavž …

Selektor je priznal, da ga čaka še veliko dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vesel sem, ker se je videlo, da si fantje želijo zmage. Igrali so zelo borbeno. Dobro je tudi to, da na dveh tekmah nismo dobili gola. Tudi to nekaj pomeni. Škoda, da Moldaviji nismo zabili še drugega gola. Ko je tako, se ti lahko zgodi, da prejmeš gol in ostaneš brez zmage, a smo mi k sreči vseeno prišli do treh točk. Ta akcija je na površje spravila nekaj imen, ki se bodo na seznamu morebiti znašla tudi v prihodnosti. Moramo iti korak za korakom. Moramo biti tudi realni. Težava je, ko Slovenija ostane brez tako velikega števila igralcev. Potem je treba iskati nove. Se pogovarjati. Všeč mi je, da smo zmagali, nisem pa zaslepljen. Čaka me še veliko dela," je še povedal Kek, ki o posameznikih ni govoril.

Med vrsticama je pohvalil debitanta

Kljub temu je med vrsticami namignil, da je bil z obema nedeljskima debitantoma zelo zadovoljen. Z vezistom Ninom Koutrom, ki je bil zelo borben in se nekajkrat izkazal tudi s poizkusi, da nekaj naredi v napadu, in z napadalcem Blažem Kramerjem, ki je na igrišče pritekel v zaključku tekme in močno poživil slovensko igro v napadu.

Nino Kouter je bil med najbolj borbenimi na igrišču. Dokaz je tudi povoj na glavi, s katerim so ga morali oskrbeti po enem izmed dvobojev. Foto: Vid Ponikvar

"Na igrišče bi ga moral poslati že prej," je o 24-letnem napadalcu švicarskega Züricha povedal Kek in svoje varovance malce okrcal zaradi igre v napadu.

"Premalo smo bili krvolovčni. Premalo je bilo želje, da se nekaj naredi v napadu. Premalo izigranih priložnosti. Treba je iskati dalje. Če hočeš zmagati, moraš zabiti gol. Manjka nam igra po boku. Pred tem je našo igro v napadu nosil čarovnik Iličić, a v njegovi odsotnosti bi morali odgovornost prevzeti nekateri drugi in iti dalje," je povedal Kek, ki je z zmago nad Moldavijo poskrbel za še eno pozitivno novico.

Tehtnica njegove uspešnosti na slovenski klopi se je namreč prevesila na pozitivno stran. V 61. tekmi je prišel do 25. zmage. Ob tem je zabeležil še 11 remijev in 24 porazov.