Zmagi se ne gleda v zobe, ampak …

Slovenija je v drugem nastopu v C ligi narodov prišla do zmage. Ob znova neprepričljivi igri je skromno Moldavijo v Stožicah z reprezentančnim prvencem Damjana Boharja premagala z 1:0.

Tri dni po neprepričljivem remiju brez zadetkov proti Grčiji je Slovenija pred prazne tribune stadiona v Stožicah stopila še drugič. Selektor Matjaž Kek je v primerjavi s tekmo proti Grkom opravil tri menjave. Vse tri v zvezni vrsti in s tem potrdil, da s kreacijo na tekmi proti evropskim prvakom iz leta 2004 ni bil zadovoljen.

Na klopi oziroma tribuni, kjer rezervisti na priložnost čakajo zaradi ukrepov ob izrednih razmerah, so tako tekmo začeli Amedej Vetrih, Jaka Bijol in Rajko Rep. Na igrišče so se preselili debitant Nino Kouter (ob koncu tekme je priložnost za debi dočakal še Blaž Kramer), Miha Zajc in pričakovano tudi Jasmin Kurtić, ki je po kazni spet kandidiral za tekmo.

Izkušeni vezist z italijanskih prvoligaških zelenic je bil s 58 nastopi pred tekmo tudi z naskokom najizkušenejši v slovenski vrsti. Zbral jih je natanko enkrat več kot drugi na tej lestvici Jan Oblak, ki je tudi tokrat nosil kapetanski trak, in precej popravil povprečje reprezentančnih nastopov tokratne začetne slovenske enajsterice. Z 10,8 s tekme proti Grkom je skočilo na 20,2, a se to na igrišču ni preveč poznalo.

Damjan Bohar je prišel do prvenca v slovenskem dresu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prva priložnost in takoj gol

Slovenija, ki je tokrat namesto v 4-4-2 zaigrala v sistemu 4-2-3-1 z Andražem Šporarjem v konici napada in Harisem Vučkićem takoj za njim, je imela sicer pobudo in veliko premoč v posesti, a nevarnosti pred vrati Moldavije, pri kateri je prvi reprezentančni nastop dočakal novopečeni nogometaš Olimpije Mihail Caimacov (ni navdušil, zato je že ob polčasu odšel z igrišča), ni bilo. K sreči je bilo drugače z učinkovitostjo slovenskih fantov.

Zadeli so namreč že ob prvem strelu v gol nasprotnikova vrata. No, ne ravno po prvem, ampak takoj za njim. Z desne strani je močno ustrelil eden najboljših v slovenski vrsti Petar Stojanović, moldavski vratar je njegov strel odbil, do žoge je prišel Damjan Bohar, jo z nekaj metrov lahkotno poslal v gol in prišel do prvega gola v petem reprezentančnem nastopu.

Kapetan Jan Oblak v slovenskih vratih praktični ni imel dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 32. minuti bi evrogol skorajda uspel osrednjemu branilcu Mihi Blažiču, ki je ustrelil od daleč in dodobra namučil moldavskega vratarja. V 44. minuti je od daleč poizkusil še Jure Balkovec, a močno zgrešil cilj, to pa je tudi vse. Moldavija? Na slovenski polovici je skorajda ni bilo, a bi iz skorajda edine akcije tik pred koncem polčasa skorajda prišla do izenačenja. Po predložku z desne strani je do strela v kazenskem prostoru prišel Vitalie Damascan.

Sandi Lovrič tokrat v trenirki na tribuni. Kmalu v dresu na igrišču?

K sreči je zgrešil gol in slovenski fantje so lahko z nasmeškom odšli v garderobo. Le eden od njih je ostal na svojem sedežu. Sandi Lovrič, novopečeni reprezentant Slovenije, avstrijski vezist slovenskih korenin, ki ga je selektor "našel" v prvi švicarski ligi in naj bi ga v slovenski opremi kmalu videli tudi na igrišču.

Tekmo si je v trenirki Nogometne zveze Slovenije ogledal s tribune in dajal vtis, da se dolgočasi. Glede na dogajanje na igrišču, razumljivo. Morda bo, ko se spusti na igrišče, drugače. V slovenski vrsti namreč že nekaj časa najbolj škripa prav tam, kjer se najbolje znajde ta 22-letni osrednji vezist.

Takole se je na tribuni dolgočasil Sandi Lovrič:

Tudi drugi polčas je bil neprepričljiv

Drugi polčas je bil za Slovenijo precej podoben, če ne še slabši. V 50. minuti je bila sicer blizu drugega gola, ko je po strelu Zajca v kazenskem prostoru odbito žogo enega od domačih branilcev moldavski vratar le s težavo odbil najprej v prečko in potem v kot, tik pred koncem tekme je po protinapadu s strelom v vratarja poizkusil še debitant Kramer, kaj več od tega pa ni pokazala.

Spet je imela Slovenija pobudo in žogo v svojih nogah, a prav veliko nevarnosti pred moldavskimi vrati ni bilo. Celo nasprotno. V 59. minuti bi skorajda zadela Moldavija, ko je z močnim strelom v kazenskem prostoru poizkusil Catalin Carp, Miha Mevlja pa je njegov strel blokiral in odbil v kot. Če ga ne bi, bi moral Oblak posredovati na ravni svojih najbolj spektakularnih obramb med vratnicama Atletico Madrida.

Jasmin Kurtič se je vrnil po kazni in močno izboljšal povprečje števila reprezentančnih nastopov slovenske enajsterice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija se je mučila z Moldavijo, ki je na najnižji točki do zdaj

Zmaga Slovenije je zaslužena, a niti najmanj prepričljiva. Štirje streli v nasprotnikova vrata, od tega dva ob akciji, iz katere smo zabili gol, je močno oslabljeni slovenski vrsti navkljub pač premalo.

Res je, da danes nogomet igrajo vsi, kot radi poudarjajo nogometaši in trenerji, a ob tem je treba pripomniti, da ga Moldavci igrajo zelo slabo. Gre namreč za reprezentanco, ki vse od leta 1994, ko se je prvič podala v kvalifikacije, spada v najnižji evropski nogometni razred.

Od 13 kvalifikacijskih ciklusov za svetovna in evropska prvenstva, ki jih je odigrala, jih je kar sedem končala na zadnjem mestu. Štirikrat se je zgodilo, da je v svoji skupini prehitela zgolj enega nasprotnika. Dvakrat je za seboj pustila celo dva. Od nastopa na velikem tekmovanju je bila seveda vedno močno oddaljena.

Selektorja Matjaža Keka pred nadaljevanjem lige narodov čaka veliko dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za nameček gre za Moldavijo, ki je ob vseh svojih porazih trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze (FIFA) celo najnižje, kot je kadarkoli bila. Preden je v četrtek remizirala s Kosovom, je sedemkrat v nizu izgubila.

Trenutno je na 175. mestu. Tik nad njo sta Indonezija in Kambodža. Takoj za njo je Sveta Lucija. Ne, ne gre za počitniško naselje pri Portorožu, ampak za majhno otoško državico v Karibskem otočju. Da, tudi tam igrajo nogomet.

"Zmagi se ne gleda v zobe," pravijo. Če se malce pošalimo, ji tokrat v zobe niti nismo mogli gledati. Ta zmaga namreč zob sploh ni imela …

No, pa če smo za konec še malo pozitivni. Slovenija si zasluži poklon, ker v 180 in še nekaj minutah igre ni prejela zadetka in nasprotnikoma ni dopustila veliko priložnosti. Skoraj nič, pravzaprav. Zagotovo si Slovenci palec gor zaslužijo tudi za odnos do slovenskega dresa, ki so ga pokazali. Ne gre jim namreč očitati, da se niso trudili ...

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Brisard, Pages in Finjean (vsi Francija).



Strelec: 1:0 Bohar (28.).



Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Kurtić, Kouter, Bohar, Vučkić (od 68. Vetrih), Zajc (od 57. Živec), Šporar (od 84. Kramer).



Moldavija: Koselev, Armas, Posmac, Mudrac, Reabiciuk, Platica, Carp, Ionita, Rata (od 69. Suvorov), Caimacov (od 46. Epureanu), Damascan (od 60. Milinceanu).



Rumeni kartoni: Kouter, Stojanović; Rata, Ionita, Armas.



Rdeči karton: /.



STA