Francija v skrbeh. Mbappe se je objemal s soigralci, nato "padel" na testu.

Eden največjih zvezdnikov svetovnega nogometa, ki je bil v soboto edini strelec Francije na gostovanju na Švedskem (1:0), je že sedmi nogometaš pariškega PSG, ki je pozitiven na novi koronavirus. Še v ponedeljek je na Stade de Franceu, kjer danes njegove reprezentančne kolege čaka tekma s Hrvaško, treniral s soigralci v reprezentanci.

"Mbappeja smo po pozitivnem testu, izvid je prejel po ponedeljkovem treningu, premestili v samoizolacijo, zvečer pa se je vrnil domov. Tako kot preostali člani francoske delegacije je bil Mbappe negativen na sredinem testiranju prejšnji teden pred tekmo Francije in Švedske, ki smo ga opravili na zahtevo Uefe," so še zapisali pri francoski zvezi FFF.

Mbappe je sicer četrti nogometaš francoske reprezentance, ki je bil pozitiven na novi koronavirus. S covidom-19 so bili pred njim okuženi že Paul Pogba, Houssem Aouar in vratar Steve Mandanda. Današnja tekma med Francijo in Hrvaško je prva po finalu mundiala leta 2018, ko so v Moskvi s 4:2 zmagali galski petelini.