Damjan Bohar in Nino Kouter

Leto 2020 je prineslo prekmurskemu nogometu veliko lepega. Nogometaši Mure so po zmagi v zgodovinskem prekmurskem finalu s pomočjo Nina Kouterja osvojili pokalno lovoriko, trenutno so najboljši v Prvi ligi Telekom Sloveniji, nase pa opozarjajo tudi Prekmurci, ki si služijo kruh v tujini. Zlasti Damjan Bohar, junak tesne, a dragocene zmage nad Moldavijo (1:0).

Čeprav predstava slovenske nogometne reprezentance proti Moldaviji ni bila takšna, kot bi si želeli navijači, še bolj pa selektor Matjaž Kek, se je v taboru gostiteljev po težko pričakovani zmagi čutilo zadovoljstvo. In sorazmerno olajšanje, saj je Kekova četa kljub številnim spremembam v kadru v občutljivem obdobju, ko mnogi reprezentanti v svojih klubih sploh še niso začeli sezone, le dočakala zmago. Prvo, odkar nastopa v ligi narodov.

Bohar: Za prihodnost reprezentance se ni bati

Damjan Bohar je v četrtem nastopu za Slovenijo dočakal strelski prvenec. Foto: Vid Ponikvar Na papirju je ugnala najslabšega tekmeca v tretji skupini lige C, ki se je izkazal za žilavega tekmeca in do zadnjih sekund napadal izenačenje. Zmago nad Moldavijo je zagotovil Damjan Bohar. V 28. minuti se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu in žogo, ki jo je vratar Moldavije odbil po strelu Petra Stojanovića, spretno udaril v mrežo. S tem je poskrbel za uresničitev otroških sanj, v četrtem nastopu je dosegel prvi zadetek v državnem dresu, po tekmi pa skromno pojasnjeval, da je najbolj srečen, kako je Slovenija končno okusila slast zmage.

''Zelo sem vesel za tri točke. Šele drugič smo igrali v taki postavi, a se je videlo, da so se nekatere stvari izboljšale. V naslednjem zboru, ko bomo opravili še več treningov, bo še boljše. Selektor nam vseskozi govori, da moramo stremeti k temu. Moramo ponavljati njegove zamisli in principe. Če bomo trenirali tako kot zdaj in dali vse od sebe, se nam za prihodnost reprezentančnega nogometa ni bati,'' pojasnjuje 28-letni nogometaš iz Mačkovcev, ponos prekmurskega nogometa, ki je bil na dvoboju z Moldavijo zastopan kar z dvema igralcema v začetni enajsterici.

Od znamenite rabone do reprezentance

V njej se je prvič, odkar se je znašel na seznamu slovenske reprezentance, pojavil Nino Kouter. Zvezni igralec Mure je bil s tem tudi edini član slovenske reprezentance, ki se dokazuje v Prvi ligi Telekom Slovenije, in je na igrišču dočakal vseh 90 minut. Proti Grkom je v igro vstopil v drugem polčasu in vknjižil krstni nastop, tri dni pozneje pa je prvič zaigral od samega začetka.

Nino Kouter po tekmi z Moldavijo:

''Vesel sem, da mu je selektor ponudil priložnost. Nino jo je zelo dobro izkoristil in dal selektorju signal, da lahko vedno računa nanj,'' je dve leti mlajšega soigralca in prekmurskega soseda pohvalil strelec edinega zadetka za zmago nad Moldavijo.

''Igrali smo dobro, si ustvarili dosti priložnosti, ko bomo opravili več treningov, bomo izgledali še boljše. Vesel sem, da sem dobil priložnost. S svojo igro sem zadovoljen, a bi bilo lahko boljše,'' je po dvoboju z Moldavijo izpostavil Kouter, ki jo je v prvem polčasu skupil v zračnem dvoboju z reprezentantom Moldavije, tako da je nadaljeval srečanje v bolečinah in posebnim povojem okrog glave. ''Malo me boli, a je dobro,'' je dejal nosilec igre pri Muri.

Nino Kouter je bil v nedeljo edini slovenski reprezentant, ki je nastopil in se dokazuje pri slovenskem klubu. Foto: Vid Ponikvar

Pred dvema letoma zablestel z atraktivno rabono proti Domžalah, o tem spektakularnem zadetku se je razpredalo tudi v Španiji, v tem tednu pa dokazal, kako se lahko nadejaš priložnosti v članski zasedbi tudi po zaslugi kakovostnih predstav v domačem prvenstvu.

Proti Moldaviji je še bolj prišel do izraza v drugem polčasu, ko je zaigral takoj za prvim napadalcem Andražom Šporarjem. ''Imel sem več svobode. Lahko sem se gibal levo in desno, čakal na prazen prostor. To mi zelo odgovarja,'' je pojasnil zvezni igralec, ki je igranje v tujini okusil le pred štirimi sezonami, ko se je mudil pri avstrijskem nižjeligašu Bad Radkersburg. Če bo ohranil formo, s katero si je priigral nastop za člansko reprezentanco, bo lahko v prihodnosti kandidiral tudi za prestope v takšne klube, s katerimi ima na Poljskem opravka Bohar.

Živi za takšne odbitke

Slovenija je v osmem nastopu v ligi narodov končno dočakala prvo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida V zadnji sezoni je blestel pri Zaglebieju iz Lubina, kjer odlično sodeluje z rojakom Sašo Aleksandrom Živcem, ki je imel tudi prste vmes pri remiju z Grčijo in zmagi nad Moldavijo. ''Dve leti igram v tujini in živim za takšne zadetke, za te odbitke. Petar je dobro udaril po golu, vratar pa ponavadi odbija žogo prav tam, kjer sem jo čakal. Če se znajdeš na pravem mestu, te to nagradi. V zadnjih letih sem dosegel veliko takih zadetkov,'' je opisal 28. minuto, v kateri je padel edini zadetek na tekmi.

Glede svoje igre je priznal, da bi lahko ponudil še več. ''Vsi, ki me poznate, veste, da nisem nikoli zadovoljen. Vedno stremim k napredku, tako bo tudi v prihodnje. Naša igra mora biti še boljša. Prepričan sem, da bo. Delali bomo trdo in zavzeto, vse z željo, da bi imeli boljše rezultate,'' napoveduje z 28 leti eden bolj izkušenih igralcev v Kekovi zasedbi, ki bi lahko prihodnji mesec v nadaljevanje lige narodov krenila še z močnejšo postavo, kateri bi se lahko pridružili mnogi povratniki, pa tudi 22-letni Slovenec, rojen na avstrijskih tleh, Sandi Lovrič. Slovenija bo oktobra dvakrat gostovala, najprej v Prištini (Kosovo), nato pa še v Kišinjevu (Moldavija).