Slovo od domovine? V Argentini bo čustveno, navijači resno vzeli napoved Lionela Messija.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo se nadaljujejo tudi v Južni Ameriki. Vstopnico za veliko tekmovanje so si že zagotovili Argentina, Ekvador in Brazilija. Svetovni prvak Argentina bo na Monumentalu v Buenos Airesu gostil Čile, največje pozornosti pa bo deležen kdo drug kot Lionel Messi, saj bi lahko odigral zadnjo tekmo v karieri v domovini.

Osemintridesetletni nogometni as Lionel Messi je napovedal, da bo to srečanje nekaj posebnega, saj bi bila lahko to njegova zadnja tekma v karieri, odigrana na argentinskih tleh. V živo si jo bo ogledala celotna njegova družina in prijatelji. To je zadnja tekma v Argentini v tem kvalifikacijskem ciklusu. Argentina bo nato prihodnji mesec odigrala dve prijateljski tekmi v ZDA, novembra pa se bo predstavila v Angoli in Indiji, a se še ne ve, proti kateremu tekmecu.

Za zdaj tudi še ni znano, ali bodo Albiceleste po koncu kvalifikacij odigrali doma še kaj prijateljskih srečanj. Selektor Lionel Scaloni je prepričan, da bo Messi odigral v prihodnosti še kakšno tekmo na argentinskih tleh. "Našli bomo pravo priložnost za še kakšno tekmo, to si tudi zasluži."

Franco Mastantuono se je v Madrid podal iz Buenos Airesa, kjer je na Monumentalu nastopal za River Plate. Tako bo proti Venezueli nastopal na svojem priljubljenem stadionu. Foto: Guliverimage

Na dvoboju med Argentino in Venezuelo v noči na petek pričakujejo tudi nastop 18-letnega upa madridskega Reala Franca Mastantuona, ki mu napovedujejo bleščečo prihodnosti. Zaradi kazni bo v zvezni vrsti gavčev manjkal Enzo Fernandez. Argentina bi lahko tako dvoboj proti skromni Venezueli začela v postavi Rulli, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, de Paul, Paredes, Mac Allister, Messi, Martinez in Alvarez.

Argentina si je že zagotovila nastop na SP 2026, na katerem bo branila naslov iz Katarja, Messi pa še ni javno potrdil, ali bo sploh nastopil na mundialu. Če bo, bo to njegov že šesti v karieri.

Prvih šest reprezentanc se v južnoameriških kvalifikacijah uvrsti na mundial neposredno, sedma bo morala v dodatne medcelinske kvalifikacije.

Udeleženci za SP 2026 (13 od 48): ZDA, Mehika in Kanada (vsi gostitelji SP 2026), Argentina, Ekvador, Brazilija (vsi J. Amerika), Nova Zelandija (Oceanija), Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja in Uzbekistan (vsi Azija), Avstralija

Kvalifikacije za SP 2026, 17. krog:

Petek, 5. september:

Lestvica:

Ekvadorju so zaradi težav s potnim listom enega od nogometašev po odločitvi Casa odvzeli tri točke v novem ciklu kvalifikacij za SP 2026.

