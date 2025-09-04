Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Četrtek,
4. 9. 2025,
20.25

brazilska nogometna reprezentanca Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Četrtek, 4. 9. 2025, 20.25

12 minut

Kvalifikacije za SP 2026, Južna Amerika (17. krog)

Slovo od domovine? V Argentini bo čustveno, navijači resno vzeli napoved Lionela Messija.

Lionel Messi | Lionel Messi je za Argentino odigral 193 tekem in dosegel 112 zadetkov. | Foto Reuters

Lionel Messi je za Argentino odigral 193 tekem in dosegel 112 zadetkov.

Foto: Reuters

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo se nadaljujejo tudi v Južni Ameriki. Vstopnico za veliko tekmovanje so si že zagotovili Argentina, Ekvador in Brazilija. Svetovni prvak Argentina bo na Monumentalu v Buenos Airesu gostil Čile, največje pozornosti pa bo deležen kdo drug kot Lionel Messi, saj bi lahko odigral zadnjo tekmo v karieri v domovini.

Wales
Sportal Začenjajo tudi najboljši v Evropi, Wales se je že posladkal z zmago

Osemintridesetletni nogometni as Lionel Messi je napovedal, da bo to srečanje nekaj posebnega, saj bi bila lahko to njegova zadnja tekma v karieri, odigrana na argentinskih tleh. V živo si jo bo ogledala celotna njegova družina in prijatelji. To je zadnja tekma v Argentini v tem kvalifikacijskem ciklusu. Argentina bo nato prihodnji mesec odigrala dve prijateljski tekmi v ZDA, novembra pa se bo predstavila v Angoli in Indiji, a se še ne ve, proti kateremu tekmecu.

Za zdaj tudi še ni znano, ali bodo Albiceleste po koncu kvalifikacij odigrali doma še kaj prijateljskih srečanj. Selektor Lionel Scaloni je prepričan, da bo Messi odigral v prihodnosti še kakšno tekmo na argentinskih tleh. "Našli bomo pravo priložnost za še kakšno tekmo, to si tudi zasluži."

Franco Mastantuono se je v Madrid podal iz Buenos Airesa, kjer je na Monumentalu nastopal za River Plate. Tako bo proti Venezueli nastopal na svojem priljubljenem stadionu. | Foto: Guliverimage Franco Mastantuono se je v Madrid podal iz Buenos Airesa, kjer je na Monumentalu nastopal za River Plate. Tako bo proti Venezueli nastopal na svojem priljubljenem stadionu. Foto: Guliverimage

Na dvoboju med Argentino in Venezuelo v noči na petek pričakujejo tudi nastop 18-letnega upa madridskega Reala Franca Mastantuona, ki mu napovedujejo bleščečo prihodnosti. Zaradi kazni bo v zvezni vrsti gavčev manjkal Enzo Fernandez. Argentina bi lahko tako dvoboj proti skromni Venezueli začela v postavi Rulli, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, de Paul, Paredes, Mac Allister, Messi, Martinez in Alvarez.

Argentina si je že zagotovila nastop na SP 2026, na katerem bo branila naslov iz Katarja, Messi pa še ni javno potrdil, ali bo sploh nastopil na mundialu. Če bo, bo to njegov že šesti v karieri.

Prvih šest reprezentanc se v južnoameriških kvalifikacijah uvrsti na mundial neposredno, sedma bo morala v dodatne medcelinske kvalifikacije. 

Udeleženci za SP 2026 (13 od 48):

ZDA, Mehika in Kanada (vsi gostitelji SP 2026), Argentina, Ekvador, Brazilija (vsi J. Amerika), Nova Zelandija (Oceanija), Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja in Uzbekistan (vsi Azija), Avstralija

Kvalifikacije za SP 2026, 17. krog:

Petek, 5. september:

Lestvica:

Ekvadorju so zaradi težav s potnim listom enega od nogometašev po odločitvi Casa odvzeli tri točke v novem ciklu kvalifikacij za SP 2026.

Benjamin Šeško
Sportal Noro! V Stožicah se bo trlo zvezdnikov, pridejo celo novinarji iz Anglije
Tamar Svetlin
Sportal Komaj čakal, da se vrne v Slovenijo ter zagleda hribe in gore
Švedska Navijačica
Sportal Švedi pred prihodom v Ljubljano opozarjajo: To bi bila katastrofa
Benjamin Šeško
Sportal Benjaminu Šešku v domovini zaigralo srce. Spregovoril je o marsičem.
brazilska nogometna reprezentanca Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
