Menjava na čelu reprezentance: Prosinečki razrešen, Vučinić novi selektor Črne gore

Črnogorski nogometni strokovnjak Mirko Vučinić je novi selektor Črne gore, na tem položaju pa je zamenjal Hrvata Roberta Prosinečkega, je danes sporočila črnogorska zveza.

Izvršni odbor črnogorske zveze je 56-letnega Hrvata, sicer nekdanjega selektorja Azerbajdžana in Bosne in Hercegovine ter med drugim tudi trenerja ljubljanske Olimpije, razrešila zaradi slabih izidov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Na tem odgovornem strokovnem položaju ga bo zamenjal Mirko Vučinić, ki je bil od leta 2022 v vlogi pomočnika selektorja, najprej je bil najtesnejši sodelavec Miodragu Raduloviću, nato pa še Prosinečkemu.

"Vučinić je del črnogorske izbrane vrste od samega začetka ter prvi kapetan in strelec reprezentance. Po koncu bogate in uspešne kariere je strokovno pot začel v črnogorski izbrani vrsti, z današnjim imenovanjem pa je postal osmi selektor. Izvršni odbor zveze se zahvaljuje Prosinečkemu za njegov trud v minulih dveh letih in mu želi vse najboljše v njegovem nadaljnjem trenerskem delu," je med drugim zapisala črnogorska zveza.

Vučinić, v času igralske kariere napadalec Sutjeske iz Nikšića, v Italiji Lecceja, Rome in Juventusa, v Združenih arabskih emiratih pa Al Jazire, je na mesto selektorja imenovan do konca letošnjega leta.

V tem času se bo Črna gora v kvalifikacijah za SP 2026 pomerila s Ferskimi otoki, Gibraltarjem in Hrvaško, na prijateljski tekmi pa še z Lihtenštajnom.

Črna gora je na četrtem mestu v kvalifikacijski skupini L. Na petih tekmah je premagala Gibraltar in Ferske otoke ter dvakrat izgubila proti Češki in enkrat proti Hrvaški. Na vrhu razpredelnice sta Hrvaška in Češka s po 12 točkami, Freski otoki in Črna gora jih imata po šest, Gibraltar pa je brez njih.

