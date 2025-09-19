Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
19. 9. 2025,
16.03

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kvalifikacije za SP 2026 Robert Prosinečki Črna gora

Petek, 19. 9. 2025, 16.03

30 minut

Menjava na čelu reprezentance: Prosinečki razrešen, Vučinić novi selektor Črne gore

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Olimpija Prosinečki | Hrvaški strateg Robert Prosinećki ni več selektor Črne gore. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Hrvaški strateg Robert Prosinećki ni več selektor Črne gore.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Črnogorski nogometni strokovnjak Mirko Vučinić je novi selektor Črne gore, na tem položaju pa je zamenjal Hrvata Roberta Prosinečkega, je danes sporočila črnogorska zveza.

Izvršni odbor črnogorske zveze je 56-letnega Hrvata, sicer nekdanjega selektorja Azerbajdžana in Bosne in Hercegovine ter med drugim tudi trenerja ljubljanske Olimpije, razrešila zaradi slabih izidov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Na tem odgovornem strokovnem položaju ga bo zamenjal Mirko Vučinić, ki je bil od leta 2022 v vlogi pomočnika selektorja, najprej je bil najtesnejši sodelavec Miodragu Raduloviću, nato pa še Prosinečkemu.

"Vučinić je del črnogorske izbrane vrste od samega začetka ter prvi kapetan in strelec reprezentance. Po koncu bogate in uspešne kariere je strokovno pot začel v črnogorski izbrani vrsti, z današnjim imenovanjem pa je postal osmi selektor. Izvršni odbor zveze se zahvaljuje Prosinečkemu za njegov trud v minulih dveh letih in mu želi vse najboljše v njegovem nadaljnjem trenerskem delu," je med drugim zapisala črnogorska zveza.

Vučinić, v času igralske kariere napadalec Sutjeske iz Nikšića, v Italiji Lecceja, Rome in Juventusa, v Združenih arabskih emiratih pa Al Jazire, je na mesto selektorja imenovan do konca letošnjega leta.

V tem času se bo Črna gora v kvalifikacijah za SP 2026 pomerila s Ferskimi otoki, Gibraltarjem in Hrvaško, na prijateljski tekmi pa še z Lihtenštajnom.

Črna gora je na četrtem mestu v kvalifikacijski skupini L. Na petih tekmah je premagala Gibraltar in Ferske otoke ter dvakrat izgubila proti Češki in enkrat proti Hrvaški. Na vrhu razpredelnice sta Hrvaška in Češka s po 12 točkami, Freski otoki in Črna gora jih imata po šest, Gibraltar pa je brez njih.

Preberite še:

Srbija Leskovac
Sportal Uefa zaradi varnostnega tveganja ugodila prošnji Srbije
Norveška nogomet
Sportal Norvežani izkupiček tekme z Izraelom namenjajo Zdravnikom brez meja

kvalifikacije za SP 2026 Robert Prosinečki Črna gora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.