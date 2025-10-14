Cristiano Ronaldo lovi nov mejnik, Angleži že hladijo penino!

Danes bi si lahko nastop na SP 2026 v nogometu zagotovil kar nekaj reprezentanc. Pestro je na številnih celinah, med potrjenimi udeleženci največjega tekmovanja pa bi se lahko končno znašli tudi predstavniki Evrope. Priložnost se ponuja Angliji in Portugalski. Če bodo trije levi v gosteh premagali Latvijo, si bodo že zagotovili vstopnico. Portugalce bi na tekmovanje na drugi strani velike luže popeljala domača zmaga nad Madžarsko, pri čemer pa Armenija v gosteh ne bi smela premagati Irske. Cristiano Ronaldo bi tako nastopil že na rekordnem šestem svetovnem prvenstvu.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Torek, 14. oktober:

Še zadnji tekmovalni dan, namenjen reprezentancam, se je začel ob 18. uri z dvobojem med Estonijo in Moldavijo. Ni postregel z zmagovalcem, bilo je 1:1, za gostitelje pa je dosegel zadetek nekdanji nogometaš Domžal Mathias Käit. Večer ponuja kopico zanimivih obračunov, na katerih bi lahko Evropa pozdravila tudi prva uradna udeleženca SP 2026.

Zaključna žogica za Anglijo

Angleži kraljujejo v skupini K. Foto: Reuters Do potrditve nastopa na SP 2026 loči Anglijo, aktualne evropske podprvake, le še zmaga v Latviji. Če bodo trije levi danes upravičili vlogo favorita v Rigi, si bodo že dva kroga pred koncem zagotovili prvo mesto v skupini K. V tej skupini se drugo mesto nasmiha Albaniji, velika poraženka pa bi lahko postala Srbija.

Po bolečem domačem porazu z Albanci (0:1) je ostala brez selektorja Dragana Stojkovića. Danes jo čaka veliko lažje delo, odpotovala je v Andoro, kjer pričakuje tri točke. Srbijo bo danes začasno vodil selektor mlade reprezentance Zoran Mirković, v petek pa bo krovna nogometna zveza sporočila ime novega selektorja.

Ronaldo že šestič na SP?

Cristiano Ronaldo je na zadnji tekmi zapravil strel z bele točke. Foto: Reuters Zvečer si lahko vstopnico za SP 2026 priigra tudi Portugalska. Aktualna zmagovalka lige narodov v kvalifikacijah niza zmage. Če bo danes doma premagala Madžarsko, si bo že dva kroga pred koncem kvalifikacijskega ciklusa zagotovila prvo mesto. To ji lahko prepreči le razplet na drugem srečanju skupine F, na katerem Armenija v gosteh ne sme premagati Irske.

Barve Portugalske bi lahko znova od prve minute branil 40-letni superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Pred tremi dnevi je zapravil najstrožjo kazen proti Irski, a je nato zmago Portugalski v Dublinu v sodnikovem podaljšku zagotovil Ruben Neves. Če bi se Portugalska uvrstila na SP 2026, bi Ronaldo zaigral že na svojem šestem svetovnem prvenstvu, kar bi bil nov mejnik.

Gennaro Gattuso z Italijo gleda v hrbet le Norveški. Foto: Reuters

Danes bo nastopilo še nekaj evropskih nogometnih velikanov. Evropski prvak Španija bo v Valladolidu gostila skromno Bolgarijo, ki je v teh kvalifikacijah še brez točk, Italijo pa v Vidmu čaka srečanje proti Izraelu. Azzurri pod vodstvom Gennara Gattusa zmagujejo kot za stavo, a so na njihovo smolo v skupini I v še boljši formi razigrani Norvežani.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (21 od 48): Afrika (5 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Maroko, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (6 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Uzbekistan

Evropa (0 od 16)

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

