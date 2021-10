Rusi razblinili slovenske upe o uvrstitvi na SP

Slovenska nogometna reprezentanca je v 8. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Ljudskem vrtu z 1:2 (1:2) klonila proti Rusiji in je po porazu tako ostala brez možnosti za uvrstitev na SP. V skupini H je Hrvaška v Osijeku remizirala s Slovaško (2:2), z enakim rezultatom pa sta se v derbiju začelja razšla Ciper in Malta. Nemčija si je z zmago nad Makedonijo (4:0) že zagotovila mesto v Katarju.

Slovenija : Rusija, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Ljudski vrt je prvič, odkar se je slovesno odprla še prenovljena zahodna tribuna, gostil najboljše slovenske nogometaše. Članska reprezentanca je gostovala v Mariboru prvič po letu 2015, v Ljudski vrt pa se vrnil tudi Matjaž Kek. Ta v primerjavi s tekmo na Malti ni napravil nobene spremembe v prvi postavi. Zaradi zdravstvenih težav na zelenici ne moremo pričakovati Mihe Blažiča in Petra Stojanovića.

Slovenska vrsta je po porazu z Rusijo in ob remiju Hrvaške s Slovaško (2:2) izgubila vse možnosti za preboj na SP 2022. Večinoma dinamična tekma je ponudila na trenutke tudi lepe slovenske prebliske, toda na koncu je ostalo pri tem, da je Slovenija na sedmi medsebojni tekmi z Rusi doživela še četrti poraz s tekmeci iz vzhodne Evrope (ob dveh zmagah in remiju).

Jasmin Kurtić je v drugem polčasu dosegel zadetek, a se je za nekaj centimetrov znašel v prepovedanem položaju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rusija je v 28. minuti povedla z 1:0. Predložek v kazenski prostor je poslal Daniil Fomin, z glavo pa je Oblaka premagal Igor Divejev. Le štiri minute kasneje je po slabem posredovanju slovenske obrambe do žoge v kazenskem prostoru prišel Georgij Džikija, ki je s škarjicami žogo poslal v mrežo. Upanje se je v Ljudski vrt vrnilo v 40. minuti. Po izjemno lepi akciji in podaji Andraža Šporarja je rusko mrežo z natančnim strelom po tleh zatresel Josip Iličić.

V drugem polčasu sta si obe reprezentanci priigrali še nekaj polpriložnosti, a zadetka nismo videli. V 75. minuti so se Slovenci že veselili izenačujočega gola, toda prepovedan položaj in nekaj centimetrov je preprečil Kurtićevo slavje. Slovenijo, ki je izgubila možnosti za preboj v Katar, do konca kvalifikacij čakata še gostovanje na Slovaškem 11. novembra in domač obračun s Ciprom 14. novembra.

Zdaj ima Rusija nedosegljivih 19 točk, Hrvaška prav tako nedosegljivih 17, Slovenija in Slovaška imata po 10 točk, Malta in Ciper pa po pet.

Nemci že do vozovnice za SP 2022 Nemci so s 4:0 ugnali Severne Makedonce. Foto: Guliverimage

Zvečer je bil v skupini H odigran še dvoboj med vodilno Hrvaško in Slovaško, ki se je končal z remijem 2:2. Svetovni podprvaki niso upravičili vloge favorita, selektor Zlatko Dalić pa zaradi kazni ni mogel računati na zvezdnika Chelseaja Matea Kovačića. Že pred tem sta se v derbiju začelja udarila Ciper in Malta. Obračun se je končal z enakim izidom kot srečanje na Hrvaškem.

V Skopju je v skupini J gostovala Nemčija in Severni Makedoniji vrnila milo za drago za spomladanski udarec, ki ga je doživela na lastnih tleh, ko je v Duisburgu ostala praznih rok (1:2). Nemčija je tokrat slavila s kar 4:0 in si tako že danes zagotovila udeležbo na elitnem tekmovanju.

Zaključna žogica za Dansko, bo Ronaldo izboljšal rekord?

Bodo danski navijači proslavljali nastop svojih ljubljencev na SP 2022 že v torek? Foto: Reuters V torek bo zelo pestro, za točke se bodo reprezentance potegovale kar v šestih skupinah. Srbija bo v skupini A poskušala ohraniti prednost pred Portugalsko, ki je odigrala tekmo manj. Cristiano Ronaldo bo nov svetovni rekord, za zdaj je dosegel že 112 zadetkov za svojo domovino, lovil proti Luksemburgu v mestu Sao Joao da Venda. Napeto bi lahko bilo v skupini I, kjer se bosta v neposrednem obračunu za drugo mesto pomerili Poljska in Albanija, vodilna Anglija pa bo na Wembleyju gostila Madžarsko in poskušala ohraniti visoko prednost pred zasledovalci.

Zaključno žogico za SP 2022 bo imela Danska. Če doma premaga Avstrijo, bo zadržala neulovljivo prednost pred zasledovalci. Letošnji polfinalisti Eura imajo izjemno statistiko. Sedem zaporednih zmag ob razliki v zadetkih 26:0 bi jih lahko kaj kmalu katapultiralo na največje tekmovanje, vsesplošno slavje na Danskem bi lahko sledilo že v torek zvečer.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije uvrsti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.