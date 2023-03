Za kvalifikacijske točke za Euro 2024 so se v ponedeljek na tekmah 2. kroga merili v skupinah B, E, F in G. Svetovni podprvaki Francozi so v gosteh premagali Irce, Nizozemska je na vrata Gibraltarja usmerila kar 51 strelov, na koncu pa zmagala "le" s 3:0. Švedi so brez Zlatana Ibrahimovića s 5:0 odpravili Azerbajdžan, doma sta zmagali tudi slovenski sosedi Avstrija in Madžarska. Na "bratskem" derbiju v Podgorici med Črno goro in Srbijo je z dvema zadetkoma zablestel rezervist orlov Dušan Vlahović.

Ponedeljek, 27. marec:

Po pestri nedelji, po kateri so se izbranci Matjaža Keka povzpeli na prvo mesto skupine H, so ljubitelji nogometa lahko v ponedeljek na delu spremljali 16 reprezentanc. Med njimi najvišje na seznamu favoritov za osvojitev evropskega naslova kotira Francija. Aktualni svetovni podprvaki so v petek nadigrali Nizozemce (4:0), tokrat pa so se namučili z Irci. Edini zadetek za drugo zmago galskih petelinov je v 50. minuti dosegel branilec Bayerna Benjamin Pavard. Gostiteljem se je v zadnji minuti ponudila lepa priložnost za izenačenje, a se je po strelu Nathana Collinsa med vratnicama Francije izkazal čuvaj mreže Milana Mike Maignan.

Kar 51 strelov Nizozemcev na vrata tekmecev

Nathan Ake se je v drugem polčasu vpisal dvakrat med strelce. Foto: Reuters Nizozemci so po hudem porazu v predmestju Pariza (0:4) gostili Gibraltar in proti eni najslabših izbranih vrst v Evropi upravičili vlogo favorita ter mu zadali še 40. poraz v kvalifikacijah za velika tekmovanja na 40. tekmah. Dva gola je k zmagi s 3:0 prispeval član Manchester Cityja Nathan Ake.

Tulipani so povsem nadigrali tekmeca, ki je imel od 51. minute igralca manj. Razmerje strelov na gol je bilo neverjetnih 51:0 v korist evropskih prvakov iz leta 1988 (od tega 12:0 v strelih v okvir vrat), posest žoge gostiteljev pa je bila kar 86-odstotna. Razmerje podaj na tekmi je bilo 696:55 v korist gostiteljev, ki so izvedli kar 19 kotov. Gostje niso dočakali niti enega. Na koncu so navijači v Rotterdamu vseeno dočakali zgolj tri zadetke, kar pomeni, da imajo Nizozemci po dveh letošnjih nastopih še vedno negativno razliko v zadetkih.

Napadalec Gibraltarja Lee Casciaro, ki je star 41 let in 179 dni, je popravil starostni rekord kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

Vlahović zadeval v Podgorici

Dušan Vlahović je v teh kvalifikacijah dosegel za Srbijo že tri zadetke. Foto: Reuters Vroče je bilo v Podgorici, kjer sta se na sosedskem obračunu pomerili Črna gora in Srbija. Črnogorski sokoli so na polnem stadionu Pod Gorico, kjer se je drenjalo več kot deset tisoč gledalcev, priznali premoč gostom. Pod oba zadetka se je v zadnjih 12 minutah podpisal rezervist Dušan Vlahović, ki je zadel že ob uvodni zmagi Srbije nad Litvo.

Srbski orli so tako prvič po petih kvalifikacijskih ciklusih v uvodnih dveh krogih osvojili maksimalnih šest točk in so na dobri poti, da se prvič, odkar Srbija nastopa kot samostalna država, uvrstijo na Euro. Najboljši nogometaši iz Srbije in Črne gore so še leta 2006 na svetovnem prvenstvu nastopili s skupno izbrano vrsto, od takrat naprej pa so se Srbi uvrščali le na svetovna prvenstva, Črnogorci pa še niso zaigrali na velikem tekmovanju.

Santos do prve zmage s Poljsko

Fernando Santos je dočakal prvo zmago kot selektor Poljske. Foto: Reuters Novi selektor Poljske Fernando Santos v prvem nastopu ni bil uspešen. Izgubil je na gostovanju na Češkem (1:3). Tudi na drugi tekmi Poljaki niso bili najbolj prepričljivi, a jim je z golom Karola Swiderskega, ki nastopa v ligi MLS (Charlotte), le uspelo streti odpor Albanije, ki jih je prvič vodil nekdanji brazilski reprezentant Sylvinho. Strokovno vodstvo Albancev dopolnjujeta še znana pomočnika, to sta Argentinec Pablo Zabaleta in Brazilec Doriva.

Švedi so popravni izpit - na uvodni tekmi so doma izgubili z Belgijo - opravili z odliko. Azerbajdžan so premagali s 5:0 in po šestih tekmah le prišli do prve zmage. 41-letni Zlatan Ibrahimović zaradi zdravstvenih težav tokrat ni stopil na igrišče.

Madžari so Bolgarom že v prvem polčasu nasuli tri gole. Foto: Guliverimage

Madžari vse opravili že v prvem polčasu, Avstrijci po preobratu v drugem

Izmed slovenskih sosed sta bili v ponedeljek na delu Avstrija in Madžarska. Avstrijci so pred tremi dnevi na novem stadionu Raiffeisen Arena v Linzu nadigrali Azerbajdžan (4:1), tokrat pa po preobratu z 2:1 premagali Estonijo. Zmagoviti zadetek je v 88. minuti prispeval Michael Gregoritsch.

Bolj prepričljivi so bili vzhodni sosedi, ki so v Budimpešti na krstni tekmi kvalifikacijah za Euro 2024 s 3:0 odpravili Bolgare, vse tri gole so dosegli v prvem polčasu. Kapetan Dominik Szoboszlai je poskrbel za najlepši zadetek večera, ko je mojstrsko zatresel mrežo s prostega strela z okrog 25 metrov.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji, ki se je nazadnje kot gostiteljica velikega tekmovanja izkazala leta 2006 (SP 2006). Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024 nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, na katerih bodo deležne prednosti tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

