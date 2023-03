Sploh se še ni začelo, pa je že padel rekord Slovenije

V četrtek se bodo začele kvalifikacije za Euro 2024, najboljši nogometaši, kar jih po mnenju selektorja Matjaža Keka premore Slovenija, pa so se že podpisali pod rekord. V torek zvečer so srečno prispeli v Astano. Polet je trajal kar sedem ur, s tem pa so opravili najdaljšo pot, ki so jo morali zaradi kvalifikacijske tekme prepotovati v zgodovini državne samostojnosti. Dolga je bila krepko nad štiri tisoč kilometrov.

Slovenska nogometna reprezentanca je v slabih treh desetletjih, odkar se poteguje za točke v kvalifikacijah za velika tekmovanja, odpotovala na številna zelo oddaljena gostovanja. Do letos je za najdaljše potovanje veljalo tisto, ki so ga opravili pred desetimi leti, ko so pod taktirko takratnega selektorja Srečka Katanca s 4:2 v Reykjaviku ugnali Islandijo. Podali so se na pot na sever Evrope, dolgo skoraj tri tisoč kilometrov, vrnili pa so se s tremi dragocenimi točkami.

Najbolj oddaljena gostovanja Slovenije v kvalifikacijah: Islandija (Reykjavik) 2.875 km (leta 2013)

Gruzija (Tbilisi) 2.463 km (leta 1999)

Izrael (Haifa) 2.281 km (leta 2019)

Ferski otoki (Toftir) 2.240 km (leta 1999 in 2011)

Rusija (Soči) 1.999 km (leta 2021) Upoštevana je razdalja v kilometrih od Ljubljane.

Tokrat se je slovenska reprezentanca podala na dolgo pot proti vzhodu. V torek so nogometaši odpotovali v Kazahstan, ki leži sredi azijskih step. Nekdanji del Sovjetske zveze se je sprva dokazoval pod azijsko nogometno družino, pred 20 leti pa zaprosil za selitev k Uefi. Od takrat se lahko poteguje za točke z največjimi evropskimi nogometnimi velemojstri.

V četrtek bo tako imel med drugim opravka z Janom Oblakom, Benjaminom Šeškom in Jako Bijolom, ki ga čaka srečanje z nekdanjim klubskim soigralcem Bakhtiyarjem Zaynutdinovom, s katerim si je delil slačilnico pri moskovskem CSKA. Kazahstanec je ostal v ruski prestolnici, Bijol pa se je lani preselil v Videm, kjer navdušuje v dresu Udineseja.

Tako sta se leta 2018 na kvalifikacijski tekmi mladih izbranih vrst za EP 2019 merila Jaka Bijol (Udinese) in Ramazan Orazov (Aktobe). Dvoboj v Kazahstanu se je končal brez zadetkov. Zgodovina medsebojnih nogometnih tekem Slovenije in Kazahstana je dolga. Vključuje dvoboje mlajših reprezentanc, ženskega nogometa in futsala, tokrat pa se bosta prvič pomerili članski moški izbrani vrsti.

Mladi Korošec za pot na gostovanje v kvalifikacijah za veliko tekmovanje ni še nikoli potreboval tako dolgega poleta. Zračna razdalja med Ljubljano in Astano, kjer bi lahko v četrtek Kekove izbrance pozdravile polne tribune tamkajšnje Arene - zbralo bi se lahko 30 tisoč gledalcev -, znaša 4.129 kilometrov, ker pa je bilo treba zaradi vojnih razmer v Ukrajini nekoliko spremeniti smer, je bila opravljena pot še nekoliko daljša. Tako dolge niso slovenski nogometaši v kvalifikacijah opravili še nikdar. Ko so pristali, so jih pričakale zimske razmere, deset stopinj Celzija pod ničlo.

Pred poletom v Kazahstan so za najbolj oddaljena gostovanja v kvalifikacijah veljala tista v Reykjaviku (Islandija), Tbilisiju (Gruzija), Haifi (Izrael), Toftirju (Ferski otoki – dvakrat) in Sočiju (Rusija), prizorišču zimskih olimpijskih iger 2014. Iz Sočija se je proti Astani v lastni režiji podal Vanja Drkušić. Novinec na seznamu se je tako reprezentanci pridružil v Kazahstanu, izpustil pa uvodni del priprav v Sloveniji, kjer je Kekova četa opravila dva treninga (v ponedeljek na umetni travi v Kranju, v torek pa na naravni travi na Brdu pri Kranju), nato pa se v torek popoldne podala na rekordno dolgo potovanje v Kazahstan.

Andres Vombergar je zaradi reprezentančne akcije zelo veliko potoval. Najprej je iz Argentine prispel v Slovenijo, v torek pa se, družbo mu je delal mate čaj, odpravil proti Aziji v Kazahstan.

Kekovi izbranci, ki v nov kvalifikacijski ciklus vstopajo z veliko optimizma in ne skrivajo želje, da prekinejo že 13-letno obdobje odsotnosti Slovenije z velikih nogometnih tekmovanj, bodo uradni trening na igrišču z umetno travnato podlago na stadionu Astana Arena opravili danes ob 15. uri po slovenskem času.

Kateri napadalec bi moral zaigrati namesto poškodovanega Andraža Šporarja na tekmi v Kazahstanu poleg Benjamina Šeška? Žan Celar 22 glasov + 6,94%

Žan Vipotnik 155 glasov + 48,90%

Andres Vombergar 116 glasov + 36,59%

Luka Zahović 15 glasov + 4,73%

Nihče 9 glasov + 2,84% Oddanih 317 glasov

Tako je, čeprav se kvalifikacije sploh še niso začele, že padel rekord Slovenije. Nogometaši si želijo, da bi jih bilo še več. Med njimi izstopa še eden, najbolj drzne narave. Sloveniji namreč v kvalifikacijah za velika tekmovanja ni še nikoli uspelo končati na prvem mestu skupine. Bili so že drugi (štirikrat), tretji, četrti, peti, celo šesti … Prvi pa še nikoli.

Če bi se to zgodilo (za napredovanje zadošča že drugo mesto v skupini), bi Slovenija jeseni pozdravila nogometno evforijo, kot je ni že dolgo, navijači pa bi že hiteli z rezervacijami za nastanitve v Nemčiji, ki bo prihodnje leto središče nogometnega spektakla, saj bo gostila težko pričakovano evropsko prvenstvo. Tudi s Slovenijo?

Preberite še: