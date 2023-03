"Priložnost, da dobro začnemo, in verjamem, da bomo to tudi naredili," pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 poudarja Jaka Bijol, saj sta prva dva tekmeca (Kazahstan v četrtek in San Marino v nedeljo) premagljiva. Žan Karničnik dodaja: "Vsi se strinjamo, da je letos leto, ko si moramo izboriti evropsko prvenstvo 2024."

Slovenska nogometna reprezentanca na velikem tekmovanju ni igrala že od mundiala 2010. Verjamejo, da je kvalifikacijska skupina za Euro 2024 s Kazahstanom, San Marinom, Dansko, Finsko in Severno Irsko prava, da se negativen kvalifikacijski niz konča. "Velika priložnost za vse nas. Moramo jo izkoristiti!" je odločen branilec Udineseja v italijanski serie A Jaka Bijol. "Vsi vemo, kakšni so nasprotniki. Pokazali smo že, da se lahko borimo tudi z dobrimi in imamo obenem težave s slabšimi, če nismo pravi. Vse bo odvisno od nas." Podcenjevanja ne bo smelo biti.

Žan Karničnik Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Vsi se strinjamo, da je letos leto, ko si moramo izboriti evropsko 2024," je odločen tudi novi član Celja Žan Karničnik. Obet je dober. Spomnimo, da so lani ligo narodov B končali z zmago nad Norveško in tremi remiji (Švedska, Srbija, Norveška). "Vemo za pasti Kazahstana: dolgo potovanje, umetna trava. Malo se bo treba prilagoditi. Potrebujemo trening na umetni travi. Pričakovanja so, da dobro začnemo, da osvojimo šest točk in da lažje pričakamo tekme v junijskem delu." Ti bosta v gosteh s Finsko in doma z Dansko.

Na ponedeljkovem druženju z novinarji je bilo veliko govora o umetni travi, ki jih v četrtek čaka v Kazahstanu. Na umetni travi, kjer so poškodbe pogostejše, je večina nazadnje igrala v mlajših selekcijah. "Že nekaj let nisem igral na umetni travi, a to ne sme vplivati na rezultate. Saj bomo trenirali," obljublja Bijol, ki ima s stadionom Astana Arena že izkušnje. Tam je igral z reprezentanco do 21 let. Gre za najbolj oddaljeno gostovanje, skoraj kot bi letali v New York. "Nekaj novega, a se bomo prilagodili, kot se moramo na umetno travo. Verjamem, da s tem ne bomo imeli težav."

Žan Karničnik si je mesto v reprezentanci priboril z dobrimi igrami za Muro. Nato je sledila selitev v Bolgarijo, kjer pa se ni naigral. Pozimi se je vrnil v prvo ligo. Izbral je Celje. "Spet sem začel igrati. Poskušam najti formo, ki me je krasila pred odhodom v tujino oziroma prvega pol leta v tujini. Iščem še samega sebe."