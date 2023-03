Začetek misije Euro 2024. Skrb: dolga pot in umetna trava.

Za Matjaža Keka in njegove izbrance se je začela misija Euro 2024. Prvi dve kvalifikacijski tekmi: četrtek v Kazahstanu, v nedeljo doma v San Marinom. Uvodna tekma prinaša vsaj dva izziva: dolgo pot in umetno travo. "To je nogomet in moramo biti pripravljeni na vse. Mogoče je pozitivno to, da na začetku opravimo to dolgo potovanje in smo potem mirni," izpostavlja Petar Stojanović.

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer začenja priprave na prvi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Slovenski reprezentanti bodo v torek popoldne odpotovali v Kazahstan, kjer jih v četrtek čaka obračun z domačo vrsto, v nedeljo pa se bodo doma merili še s San Marinom. Selektor Matjaž Kek je zaradi poškodbe Davida Brekala na novo poklical Žana Zaletela. Nekaj težav ima tudi napadalec Andraž Šporar, ki ga zagotovo ne bo na prvi tekmi, za zdaj pa ne preveč obetavno kaže tudi za obračun s San Marinom. Neposredno iz Rusije v Astano pa bo potoval Vanja Drkušić.

Domen Črnigoj Foto: Vid Ponikvar/Sportida Težave je imel tudi Domen Črnigoj, ki pa je ob zboru pojasnil, da je zdaj z njim vse v redu. "Včeraj sem imel še zdravstveni pregled, ki je končal dvome, tako da poškodbe ni več. Začel sem individualne treninge in upam, da bom nared že za prvo tekmo," je dejal član Salernitane. Ta se je dotaknil tudi umetne trave, na kateri bodo igrali v Astani. "Mislim, da noben naš reprezentant ne igra v ligi z umetno travo, tako da so domačini v tem v rahli prednosti. Obenem je tam tudi -15 stopinj Celzija, česar tudi nismo ravno navajeni. Tako da bo zanimivo, konec koncev pa bo vse na nas. Mi se bomo morali najbolje fizično in taktično pripraviti, da prinesemo tri točke nazaj v Slovenijo in začnemo to zgodbo s pozitivnim izidom."

Razmer in umetne podlage se je dotaknil tudi Petar Stojanović, ki je z Mariborom in zagrebškim Dinamom že igral na stadionu v Astani. "To je nogomet in moramo biti pripravljeni na vse. Mogoče je pozitivno to, da na začetku opravimo to dolgo potovanje in smo potem mirni. Pač, moramo se prilagoditi na vse in upam, da bo pozitivno za nas." V javnosti so velika pričakovanja glede možnosti v skupini. "Res je skupina za nas, kar se tiče imen, dobra. Toda vsi igrajo nogomet, proti vsakomur bo težko in se bo treba res namučiti, da bomo prišli do pozitivnega razpleta. Ampak to so kvalifikacije. Vsi, ki hočejo na evropskem prvenstvu, morajo dati vse od sebe in zmagati čim več tekem," je dodal Stojanović in poudaril, da v ekipi že dolgo vlada pozitivna energija.

Slovenci se s Kazahstanom še niso merili, s San Marinom, ki je zadnji na Fifini lestvici in je nekakšen "outsider" skupine H, v kateri so še Danska, Finska in Severna Irska, pa petkrat in petkrat zmagali.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na seznamu kazahstanskega selektorja Magomeda Adijeva so po večini igralci iz domače lige, od vpoklicanih pa je zaradi poškodbe odpadel napadalec Almatyja Artur Šušenčajev, ki pa je eden tistih z manj izkušnjami v reprezentanci. Z desetimi goli na 26 nastopih je strelsko najboljši vezist moskovskega CSKA Baktijor Zajnutdinov. "Vemo, da reprezentanco sestavljajo bolj ali manj igralci iz dveh, treh klubov iz njihove lige. Nekega zvenečega imena niti nimajo, mogoče pa je to znak, da so še bolj kompaktni in bolj garajo. Teren in žoga pa pokažeta, kdo je boljši. Mi bomo naredili vse, da začnemo na najboljši možen način," je povedal Črnigoj.