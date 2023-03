Velik izziv za Keka. Koga poslati v ogenj namesto Šporarja?

Drugi dan priprav na začetek kvalifikacij za Euro 2024 so izbranci Matjaža Keka za razliko od ponedeljka, ko so bili dejavni na umetni travnati podlagi v Kranju, vadili na naravni zelenici. V Nacionalnem nogometnem centru Brdo so opravili še zadnji trening pred odhodom v Kazahstan, izkušena reprezentanta Andraž Šporar in Jasmin Kurtić, ki imata zdravstvene težave, pa sta trenirala po posebnem programu.

Fotogalerija s treninga na Brdu pri Kranju, foto Vid Ponikvar:

Osrednje vprašanje tako ostaja, s kom bo v napadu sodeloval Benjamin Šeško. Ta se je vrnil v strelsko formo ob pravem času in se na seznam strelcev uvrstil tudi na zadnji klubski tekmi v nedeljo proti Altachu (1:1), ki je dan po remiju proti najboljši avstrijski ekipi zamenjal trenerja. Brez službe je namreč ostal legendarni nemški napadalec poljskih korenin Miroslav Klose.

Kateri napadalec bi moral zaigrati namesto poškodovanega Andraža Šporarja na tekmi v Kazahstanu poleg Benjamina Šeška? Žan Celar 1 glasov + 10,00%

Žan Vipotnik 3 glasov + 30,00%

Andres Vombergar 6 glasov + 60,00%

Luka Zahović 0 glasov + 0,00%

Nihče 0 glasov + 0,00% Oddanih 10 glasov

Za izpraznjeno mesto v napadu ob odsotnosti Šporarja, ki je vprašljiv tudi za nedeljsko domačo tekmo s San Marinom, kandidirajo Žan Celar, ki je prejšnji konec tedna zadel v polno za Lugano, Andres Vombergar, Luka Zahović in novinec Žan Vipotnik.

Izbrani vrsti se je namesto poškodovanega Davida Brekala naknadno pridružil branilec Žan Zaletel. Foto: Vid Ponikvar

Dopoldanske ure so bile rezervirane za trening, popoldanske pa za potovanje. Kekovi izbranci so se v oddaljeno državo, kjer prevladuje azijska stepa, odpravili v popoldanskih urah. V Astani jih bodo pričakale nizke temperature, v četrtek pa se bodo ob 16. uri po slovenskem času z gostitelji za kvalifikacijske točke pomerili na stadionu Astana Arena z umetno travnato podlago. Kapetan Jan Oblak jo je v bogati karieri že preizkusil. Pred osmimi leti je v ligi prvakov na njej gostoval z madridskim Atleticom in v ligi prvakov remiziral z 0:0.

Andraž Šporar (drugi z leve) v četrtek ne bo mogel zaigrati. Torkov trening na Brdu pri Kranju je opravil po posebnem programu. Foto: Vid Ponikvar

Takrat je za prvaka Kazahstana, ki je bil v kvalifikacijah za ligo prvakov usoden za Mariborčane, zaigral tudi Branko Ilić. Nekdanji kapetan Olimpije je ob koncu kariere za kratek čas oblekel tudi dres danskega Vejleja. Nastopal je v deželi, kjer se dokazuje nekdanji kapetan Celja Žan Zaletel (Viborg), ki ga je selektor Kek naknadno vpoklical v reprezentanco zaradi poškodbe Davida Brekala.