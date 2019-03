V živo: Makedonci v začetku drugega polčasa utišali Slovence

Slovenija : Makedonija 1:1 (1:0) Zajc 34.; Bardhi 47. 56. minuta: kapetan Bojan Jokić je prejel rumeni karton, kar pomeni, da na naslednji tekmi ne bo smel igrati. 55. minuta: Slovenci so se znašli v priložnosti. Verbič je podal do Šporarja, ki je tekel proti golu Severne Makedonije, Šporar je podal do Zajca, ki je spet poskušal z glavo, a so gostje žogo izbili prek gola. 47. minuta: Makedonci, ki so bili ob koncu prvega dela v podrejenem položaju, so kaj hitro v drugem polčasu izenačili. Jana oblaka je premagal Enis Bardhi. Po dolgi podaji Makedoncev proti slovenskim vratom, je Petra Stojanovića prehitel eden od Makedoncev, podal v kazenski prostor, žoga je po odbijanju prišla do Bradhija, ki je izenačil. 46. minuta: Začel se je drugi polčas. Noben od strategov ni opravil menjave. Polčas! #SVNMKD | 1:0 | ⏱45' Konec prvega polčasa v Stožicah! V 34’ je za vodstvo Slovenije zadel Miha Zajc! 💪#SrceBije 🇸🇮 | #EuropeanQualifiers 🇪🇺 pic.twitter.com/L9AzNaNDIN — #SrceBije | #SVNMKD (@nzs_si) March 24, 2019 45. minuta: Makedonci so nevarni, slovenska obramba je za trenutek popustila, do strela je prišel Stefan Ristovski, a streljal čez vrata Jana Oblaka. 43. minuta: Slovenci so izjemno agresivni, lepa priložnost za povišanje vodstva se je ponudila Šporarju, ki pa je žogo poslal čez prečko makedonskih vrat. 40. minuta: žoga je v makedonskem kazenskem prostoru spet našla Zajca, ki pa je streljal preslabo, da bi povišal vodstvo. 34. minuta: GOOOOOOOL!!!! Za vodstvo Slovenije sta poskrbela Andraž Šporar z lepo podajo v kazenski prostor Makedonije in Miha Zajc, ki je žogo z glavo podal za hrbet gostujočega vratarja Stoleta Dimitrevskega. 19. minuta: Boban Nikolov se je spravil na Josipa Iličića, glavni sodnik, Španec Xavier Estrada Fernandez, je igralca "pomiril" z rumenima kartonoma. 18. minuta: po prekršku nad Josipom Iličićem je rumeni karton dobil še Visar Musliu. 14. minuta: Prvi rumeni karton na tekmi, dobil ga je Makedonec Egzon Bejtulai, ki je po obrazu udaril prodirajočega Benjamina Verbiča. 20.45: tekma v Stožicah se je začela! #SVNMKD | 0:0 | ⏱ -75’ Znana je postava Slovenije. #SrceBije 🇸🇮 | #EuropeanQualifiers 🇪🇺 pic.twitter.com/KNvOSWAWgE — #SrceBije | #SVNMKD (@nzs_si) March 24, 2019 Začetni postavi: Slovenija (4-3-3): Oblak; Jokić, Al. Struna, Mevlja, Stojanović; Krhin, Zajc, Kurtić; Verbić, Šporar, Iličić Makedonija (4-4-2): Dimitrievski; Bejtulai, Velkoski, Musliu, Alioski; Ristovski, Bardhi, Nikolov, Elmas; Pandev, Nestorovski

Slovenska izbrana vrsta je novo poglavje pod poveljstvom Matjaža Keka začela z obetavnim remijem. Na zahtevnem gostovanju pri Izraelcih, ki so dobili prejšnje tri domače tekme, so s privlačnejšo predstavo kot v prejšnjem obdobju in kar nekaj zrelimi priložnostmi vpisali prvo točko v teh kvalifikacijah.

V Stožicah igrajo že peto tekmo proti Makedoniji, a šele prvo, ki šteje za točke. Do zdaj Slovenci z Makedonci nimajo najboljših izkušenj. Trikrat so izgubili, nazadnje pa le dočakali prvo zmago. Makedonci so na prvi tekmi kvalifikacij za EP 2020 s 3:1 premagali Latvijo.

Izraelci so že odigrali drugo tekmo kvalifikacij, doma so s 4:2 premagali Avstrijo. S tremi goli je zablestel Eran Zahavi, četrtega je dodal Munas Dabbur, oba avstrijska pa je dosegel Marko Arnautović.

Madžari premagali svetovne podprvake Hrvate

S kvalifikacijami sta začeli turi reprezentanci Walesa in Rusije. Valižani so v skupini E z 1:0 premagali Slovaško, Rusi so se v skupini I s 4:0 znesli nad Kazahstanom. Madžarska je v skupini E z zadetkoma Adama Szalaia in Mateja Petkaija premagala Hrvaško, za katero je častni gol dosegel Ante Rebić.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 2. krog: