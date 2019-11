Kosovo na nogah, se zvečer pripravlja senzacija senzacij?

Predsednika Slovenije in Uefe, Borut Pahor in Aleksander Čeferin, sta na zadnji domači tekmi Slovenije videla poraz proti Avstriji. V soboto naj bi bilo proti Latviji bistveno drugače.

Predsednika Slovenije in Uefe, Borut Pahor in Aleksander Čeferin, sta na zadnji domači tekmi Slovenije videla poraz proti Avstriji. V soboto naj bi bilo proti Latviji bistveno drugače. Foto: Vid Ponikvar

Šest udeležencev EP 2020 v nogometu je že znanih. V predzadnjem krogu kvalifikacij, ki bo trajal od danes do sobote, bi se lahko število potnikov na veliko tekmovanje zelo povečalo. Možnosti Slovenije so zgolj simbolične, saj bi se moral zgoditi ogromen čudež, da bi Kekova četa v skupini G še ujela drugo mesto. V soboto bo v Ljubljani gostovala zadnjeuvrščena Stojanovićeva Latvija, danes pa bo v drugih skupinah odigranih sedem tekem. Kosovo se spopada z največjim izzivom, odkar je del evropskega nogometnega zemljevida.

Danes se začenja predzadnji krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020, v katerih slovenski reprezentanci ne kaže najbolje, saj po oktobrskih porazih v Skopju (1:2 proti Severni Makedoniji) in Ljubljani (0:1 proti Avstriji) ni več odvisna od same sebe.

Za nastop na velikem tekmovanju bi potrebovala velik čudež, pogojen zlasti s slabim izkupičkom Avstrije, na sobotnem obračunu proti zadnjeuvrščeni Latviji, ki pod taktirko Slaviše Stojanovića še čaka na prvo točko v kvalifikacijah, pa je absolutna favoritinja. Slovenija se na zadnjo tekmo kvalifikacij pripravlja na Primorskem.

Jokić se spogleduje s stotico, Avstrija potrebuje le točko

Cilj kapetana Slovenije Bojana Jokića je jasen. Proti Latviji in Poljski želi osvojiti vseh šest točk. Foto: Urban Urbanc/Sportida Proti Latviji bo kapetan Bojan Jokić, če ga bo selektor Matjaž Kek uvrstil v enajsterico, odigral jubilejno stoto tekmo v državnem dresu. Kekovo četo čaka po Latviji še gostovanje v Varšavi pri vodilni Poljski, eni izmed šestih reprezentanc, ki so si v kvalifikacijah za Euro 2020 že zagotovile vozovnico. Poljaki so, zanimivo, edini poraz v tem ciklusu izkusili prav v Stožicah.

V soboto se bo tako dogajanje v skupini G začelo že ob 18. uri v Ljubljani, zvečer pa bosta skušala prednost domačega igrišča izkoristiti Avstrija in Izrael. Severni sosedje Slovenije za potrditev nastopa na EP 2020 potrebujejo le še točko proti Severni Makedoniji, v Jeruzalemu pa se bo mudila Poljska, ki je lahko brezskrbna, saj je že uresničila veliki cilj.

Poljska obramba bo najbolj pozorna na Erana Zahavija, ki je z 11 zadetki najboljši strelec kvalifikacij. Makedonce in Izraelce lahko podobno kot Slovenijo na drugo mesto popelje le še na papirju skoraj neverjeten razplet.

Pred tekmo med Slovenijo in Latvijo:

Zgodovinska priložnost Kosova, Ronaldo proti priljubljeni stranki

Ko je Kosovo jeseni doma ugnalo Češko z 2:1, je nakazalo, da je zmožno velikih dosežkov. Foto: Reuters Danes bo odigranih sedem tekem. Napeto bi znalo biti v Plznu, kjer se bosta udarila Češka in Kosovo. Gostitelji bi si z zmago že zagotovili nastop na Euru, veliko zaključno žogico za potrditev udeležbe ima tudi vodilna Anglija, ki bo na Wembleyju pričakala v tem ciklusu neprepričljivo Črno goro, Kosovo pa ima zgodovinsko priložnost, da še enkrat pokvari načrte favorizirani Češki (v Prištini jo je premagalo z 2:1) in si na široko odpre vrata ogromne senzacije, saj bi nato v zadnjem krogu za zagotovitev nastopa na EP 2020 potrebovalo le še domačo točko proti trem levom z Otoka. To bi bil izjemen uspeh ene najmlajših evropskih držav, ki jo vodi Švicar Bernard Challandes.

V skupini B bodo srbski navijači stiskali pesti za Litvo. Če bi v Faru presenetila Portugalce, aktualne evropske prvake in zmagovalce lige narodov, bi s tem ponudila priložnost Srbiji, da se dokoplje do drugega mesta in preboja na veliko tekmovanje. Portugalci imajo pred Srbi točko prednosti, do konca ciklusa pa se bodo pomerili z Litvo in Luksemburgom. Cristiano Ronaldo in družba so absolutni favoriti, vse kaj drugega kot osvojitev maksimalnih šestih točk bi bilo veliko presenečenje. Ko so Portugalci pred dvema mesecema gostovali v Litvi, je Ronaldo dosegel kar štiri zadetke!

Ko je Cristiano Ronaldo nazadnje nastopil proti Litvi, ji je dal kar štiri zadetke. Foto: Reuters

V skupini H imata Francija in Turčija zaključni žogici za odhod na EP 2020. Svetovni prvaki potrebujejo le domačo točko proti skromni Moldaviji, tako da velja zvečer na stadionu Stade de France pričakovati proslavljanje uspeha galskih petelinov. Islandija lahko v Istanbulu pokvari vnaprej pripravljeno turško zabavo, a bi imeli Turki v primeru neuspeha še popravni izpit, saj bodo v zadnjem krogu gostovali pri Andori, tako da jim preboj na Euro skoraj ne more več uiti iz rok.

"Slovensko" obarvana BiH proti brezskrbnim Italijanom

"Vijolični" Dino Hotić bi lahko ta teden debitiral v dresu članske reprezentance BiH. Foto: Vid Ponikvar V petek bodo v ospredju srečanja v skupinah D, F in J. Danci in Švicarji lahko v skupini D skočijo pred Irce, nato pa bo v zadnjem krogu sledil ''derbi resnice'' v Dublinu med Irci in Danci, medtem ko čaka Švicarje veliko lažje opravilo, saj se bodo po Gruziji pomerili še z Gibraltarjem, tako da so v najboljšem položaju za končni uspeh.

V skupini F si je Španija že zagotovila napredovanje, troboj za drugo mesto med Švedsko, Romunijo in Norveško pa je za zdaj najbolj naklonjen rojakom Zlatana Ibrahimovića, ki pa jih v petek čaka velik izpit zrelosti, saj bodo gostovali na Nacionalni areni v Bukarešti. Švedi so vseeno v boljšem položaju, saj bodo v zadnjem krogu gostili Ferske otoke, Romune pa čaka gostovanje na Oblakovem stadionu Wanda Metropolitano, kjer jih čaka neporažena Španija.

V skupini J, ki je obarvana tudi ''slovensko'', saj za veliki spopad v Zenici med BiH in Italijo, ta si je že zagotovila udeležbo na Euro 2020, kandidira tudi nekdanji mladi slovenski reprezentant Dino Hotić. Selektor BiH Robert Prosinečki je poleg njega vpoklical še enega igralca Maribora (Kenan Pirić) in Olimpije (Luka Menalo).

Bosanci lahko napredujejo le še v primeru ogromnega spodrsljaja Finske, ki je pred zgodovinsko priložnostjo. Če bo v petek v Helsinkih odpravila Liechtenstein, se bo prvič v zgodovini uvrstila na veliko tekmovanje. Če bi ostala brez zmage, bi se morda podaljšalo upanje tako za BiH kot tudi za Armenijo.

Hrvaška ima zaključno žogico na Reki

Selektor Hrvaške Zlatko Dalić potrebuje za zagotovitev nastopa na Euru le točko proti Slovaški. Foto: Reuters V soboto ne bo zanimivo le v Ljubljani in slovenski skupini G, ampak tudi drugje. Severni Irci imajo še zadnjo priložnost, da pokvarijo načrte favoritoma skupine C, Nizozemski in Nemčiji. Če bi elf v Mönchengladbachu ugnal Belorusijo, tulipani pa bi ostali neporaženi v Belfastu, bi bilo pri vrhu, kar se tiče potnikov na Euro, že vse odločeno.

V skupini E bo pestro v neposredni bližini Slovenije. Na Reki bo Hrvaška skušala potrditi prvo mesto proti Slovaški, ki jo je 6. septembra v Bratislavi ponižala s 4:0. Če bodo svetovni podprvaki na stadionu Rujevica, kjer po novem deluje Simon Rožman, ostali neporaženi, bodo potrdili nastop na že enajstem velikem tekmovanju, odkar so člani evropske nogometne družine. Če želi Wales ostati v igri za napredovanje, mora nujno v Bakuju ugnati Azerbajdžan. Ta je edino točko v ciklusu osvojil prav proti vodilni Hrvaški!

Skupina I je edina, v kateri sta oba udeleženca EP 2020 znana že dva kroga pred koncem. To sta Belgija in Rusija, ki bosta v tem tednu odločili, kdo bo kot prvi prečkal ciljno črto. O tem bo odločal sobotni derbi v St. Peterburgu.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu. Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020: Belgija, Italija, Rusija, Poljska, Španija in Ukrajina.

Kvalifikacije za EP 2020, 9. krog:

Skupina G:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina H:

Skupina I:

Skupina J: