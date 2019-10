Slovenci so si v Skopju močno otežili pot na Euro

Izbranci Matjaža Keka so si v Severni Makedoniji zapletli življenje, Namesto četrte zaporedne zmage in utrditve na druge mestu skupine G, so doživeli poraz in zdrsnili za Makedonijo in Avstrijo, ki je doma premagala Izrael. Zdaj mora selekcija Matjaža Keka dobiti vse tekme do konca kvalifikacij, če se želi uvrstiti na evropsko prvenstvo, ki ga bo naslednje poletje gostilo 12 držav.

Poročilo s tekme Severna Makedonija : Slovenija:

Avstrija je proti Izraelu igra brez zvezdnika Davida Alabe, ki ga bo najverjetneje pogrešala tudi na nedeljski tekmi s Slovenijo v Stožicah. A domači so tudi brez njega udobno zmagali s 3:1.

V skupini G se je vodilna Poljska sprehodila prek Latvije, ki jo vodi Slaviša Stojanović in je po sedmih nastopih še brez točke.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

