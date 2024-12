Čista fantazija, diši po zgodovinskem dnevu za Slovenijo!

Slovenija bi lahko danes zvečer proslavljala zgodovinski podvig, ki bi dal piko na i že tako uspešnemu nogometnemu letu 2024. Olimpija in Celje bosta zaigrala v sklepnem dejanju ligaškega dela konferenčne lige, v kateri so si Ljubljančani, ki jih čaka zahtevno gostovanje pri poljskem prvaku Jagiellonii Bialystok, že zagotovili nastope v spomladanskem izločilnem delu, Celjani pa so na dobri poti, da gredo po stopinjah zmajev, saj zvečer v knežjem mestu potrebujejo zmago nad najlažjim tekmecem na papirju, valižanskim prvakom TNS.

Še ena tekma, nato pa izbrance Victorja Sancheza čaka več kot zaslužen počitek. Zeleno-beli želijo v božično-novoletne praznike vstopiti na krilih novega uspeha. Olimpija je to jesen navijačem priredila ogromno lepega. Postala je jesenski prvak 1. SNL, v konferenčni ligi pa si je zgodovinsko napredovanje v izločilni del zagotovila že pred zadnjim krogom. Še vedno pa so zmaji v igri za neposredno uvrstitev v osmino finala, saj bi se lahko z zmago na Poljskem vmešali v boj za najboljših osem mest. Za zdaj so na 14. mestu, a bi jim lahko nove točke še kako pomagale pri uresničitvi novega drznega cilja.

Celje in Jagiellonia sta se konec novembra v razburljivem srečanju v knežjem mestu razšla brez zmagovalca. Foto: Jure Banfi

Statistika pred gostovanjem na Poljskem resda ni njihova zaveznica. Slovenski klubi so namreč v Evropi proti tekmecem iz Poljske odigrali že sedem tekem, neporaženo pa je ostalo le Celje, ki je letos doma v izjemno dinamični in všečni tekmi remiziralo ravno proti današnjemu gostitelju Olimpije, poljskemu prvaku Jagiellonii (3:3). Prvič se je zgodilo, da je slovenski klub na tekmi zatresel mrežo tekmecu iz Poljske več kot enkrat. Pred tem so slovenski klubi, to so bili Maribor, Primorje in Celje, na šestih tekmah vselej izgubili, gol razlika pa je znašala zelo skromnih 2:17. Po novem znaša 5:20. Celjani so torej na eni tekmi dosegli več zadetkov kot slovenski klubi proti poljskim na prejšnjih šestih.

Slovenski klubi proti tekmecem iz Poljske:

Tekme Leto (tekmovanja) Maribor : Wisla Krakov 0:2, 0:3 1998 – pokal UEFA Primorje : Wisla Krakov 0:2, 1:6 2002 – pokal UEFA Celje : Slask Vroclav 0:1, 1:3 2015 – kvalifikacije za ligo Europa Celje : Jagiellonia Bialystok 3:3 2024 – ligaški del konferenčne lige Jagiellonia Bialystok - Olimpija ? 2024 – ligaški del konferenčne lige

Pred Olimpijo pa je izjemna priložnost za nov podvig. Lani so skupinski del konferenčne lige sklenili z odmevno zmago v gosteh, v Bratislavi je padel Slovan, ki letos nastopa v ligi prvakov. Lahko zeleno-beli za konec ligaškega dela konferenčne lige navijačem podarijo še eno imenitno božično darilo, s katerim bi kandidirali celo za preboj med najboljših osem? Možnosti obstajajo, o njih je pred tekmo razmišljal tudi španski strateg Victor Sanchez. Olimpija v tej sezoni v Evropi pogosto zmaguje tudi v gosteh. Slovenskim klubom sicer na poljskih tleh ne gre najboljše. V Evropi so gostovali trikrat, vselej izgubili, gol razlika pa znaša poraznih 2:12.

Navijačice Jagiellonie so konec novembra gostovale v Sloveniji in stiskale pesti za Dušana Stojinovića in soigralce v Celju. Danes bo poljski prvak pričakal ljubljansko Olimpijo. Foto: Jure Banfi

Jagiellonia Bialystok ni v najboljši formi. Na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih je zmagala le enkrat. Pri njej se je v začetni zasedbi ustalil nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, sicer obrambni steber šampionske Kosićeve generacije iz sezone 2019/20. Jagiellonia obožuje slovenske legionarje, saj so pred Stojinovićem njen dres nosili tudi Nemanja Mitrović, Roman Bezjak, Dejan Lazarević in Matija Širok. Dva izmed njih (Mitrović in Bezjak) sta nekoč nosila tudi dres Olimpije.

Zmaga prinaša zgodovinski uspeh, a …

Matematika pred zadnjim krogom dela za Celjane. V sklepnem dejanju konferenčne lige bodo v knežjem mestu pričakali The New Saints, prvaka Walesa. Z zmago bi si bolj ali manj že zagotovili napredovanje med najboljših 24, kar prinaša zgodovinski uspeh, zagotovljen spomladanski nastop v izločilnem delu, a pozor. Pri celjskem klubu so opozorili, da bi lahko tudi v primeru zmage izbrancev Alberta Riere sledili nekateri neugodni scenariji za slovenske prvake. Izpostavili so nekaj primerov, ki se jih Celjani, trenutno na lestvici zasedajo 25. mesto, ne bi razveselili, a so vsi zelo malo verjetni.

Navijači celjskega kluba stiskajo pesti, da bi Aljoša Matko, ki je v koledarskem letu 2024 dosegel kar 109 zadetkov, prekinil strelsko sušo in zatresel mrežo TNS. Foto: Jure Banfi

Igra številk pravi, da tesna zmaga Rierove čete morda niti ne bi zadostovala za preboj med 24. "Ob minimalni zmagi proti TNS in predpostavki, da druge ekipe, ki so uvrščene pred Celjem, opravijo svoje delo, bi grofom uvrstitev med 24 najboljših ekip preprečila le visoka zmaga TSC iz Bačke Topole proti Noahu iz Armenije (za več kot pet zadetkov) visoka zmaga kazahstanske Astane proti ciprskem Apoelu (za več kot pet zadetkov) ali remi med Borcem iz Banjaluke in Omonio iz Nikozije višji kot 4:4," so izpostavili pri državnih prvakih.

Celjani se nanašajo na izjemno učinkovite domače evropske predstave v tej sezoni. Na dveh domačih tekmah so dali kar osem zadetkov, pet proti Istanbulu BB, tri pa proti Jagiellonii. V konferenčni ligi sta v tej sezoni doma učinkovitejša le vodilni Chelsea in Fiorentina. Španski strateg Albert Riera je pred zadnjim dejanjem v koledarskem letu 2024 velik optimist. Prepričan je, da si bodo Celjani zagotovili nastop v izločilnem delu konferenčne lige, za prihodnje leto pa napoveduje skok na prvo mesto v domačem prvenstvu, po katerem želi napraviti kaj več tudi v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Slovenski klubi proti tekmecem iz Walesa:

Tekme Leto (tekmovanja) Gorica : Inter Cardiff 2:0, 0:1 1999 – kvalifikacije za pokal UEFA Bravo : Connah's Quay 0:1, 2:0 2024 – kvalifikacije za konferenčno ligo Celje - The New Saints ? 2024 - ligaški del konferenčne lige

Obeta se peta tekma v Evropi med slovenskim in valižanskim klubom. Za zdaj je statistika izenačena, Slovenija je pri dveh zmagah, prav tako pa tudi Wales.

V izločilni del prav vsi Slovenci?

Danes se bodo vse tekme zadnjega kroga ligaškega dela konferenčne lige začele ob 21. uri. Vodilni Chelsea si je že zagotovil neposredno napredovanje v osmino finala, preostale pa čaka še eno dokazovanje. Nastopilo bo tudi nekaj slovenskih legionarjev. Vid Belec bo z Apoelom na toplem Cipru gostil Astano, Borac bo v Banjaluki, kjer je v tej sezoni nogometni dom kar treh Slovencev, Gregorja Bajdeta, Sandija Ogrinca in Aleksa Pihlerja, pričakal Omonio, Panathinaikos s slovensko trojico, Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič, od katere pa nekdanjega nogometaša Celja ni na seznamu kandidatov za nastop v Evropi, pa bo gostil Dinamo Minsk.

Nekdanji reprezentančni vratar Vid Belec si je z Apoelom že zagotovil nastop v izločilnem delu konferenčne lige, njegov nekdanji kapetan Jan Oblak pa je z Atleticom na dobri poti, da si to zagotovi v ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi klubi s slovenskimi legionarji so tako na dobri poti, da si zagotovijo evropsko pomlad. Olimpija, Jagiellonia in APOEL so si jo že, danes pa bi lahko uspelo tudi Celju, Panathinaikosu in Borcu.

Žreb dodatnih kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige, v njej bodo sodelovali udeleženci tekmovanja, ki se bodo v ligaškem delu zvrstili od 9. do 24. mesta, bo v petek ob 12. uri.

Konferenčna liga, ligaški del (6. krog):

Četrtek, 19. december:

Lestvica: