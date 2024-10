V Celju narašča napetost, danes se piše zgodovina

Zgodovinska sezona konferenčne lige, v kateri nastopata kar dva slovenska predstavnika, danes slovenskim ljubiteljem nogometa ponuja veliko razlogov za obisk srečanja. Najprej bodo Celjani ob 18.45 gostili Istanbul Basaksehir, ob 21. uri pa se bo začel še dvoboj med Olimpijo in Laskom iz Linza. Varovanci Alberta Riere in Victorja Sancheza bodo lovili prve točke v tej evropski sezoni. Danes bo nastopilo še ogromno slovenskih legionarjev, največ jih bo na tekmi v Nikoziji.

Četrtek, 24. oktober:

Riera: Ne veljam za trenerja, ki bi čakal nasprotnika

Celjani so v zadnjem prvenstvenem nastopu premagali Muro s 4:3. Foto: www.alesfevzer.com V knežjem mestu odštevajo ure do zgodovinskega dogodka. Vstopnice se prodajajo dobro, osrednja vzhodna tribuna bo pokala po šivih, izbranci Alberta Riere pa bodo skušali osvojiti prve točke. V goste prihaja Istanbul BB, ki je pred štirimi leti postal turški prvak, nato pa ohranil status kluba, ki redno nastopa v Evropi. Podobno kot Celjani so na prvi tekmi konferenčne lige ostali brez točk, doma so izgubili proti dunajskemu Rapidu. Riera, ki pozna odlično turški nogomet, poudarja, kako nasprotnika podobno kot Celjane spremlja enak občutek, da je to odlična priložnost za to, da se klub po uvodnem porazu predstavi v boljši luči.

"Videli smo, da si želijo biti ekipa, ki nadzoruje vse tekme. Toda do zdaj že zagotovo veste, da ne veljam za trenerja, ki bi čakal nasprotnika in se pomaknil nižje. Rad grem v napad, rad imam žogo v svoji posesti, zato bomo nasprotniku zagotovo poskušali vsiliti svoj način igre in imeti nadzor nad tekmo. Tudi če bomo na trenutke primorani trpeti in se prisiljeno braniti," skuša nekdanji zvezdnik španskega nogometa izboljšati zlasti igro v fazi obrambe. Celjani bodo skušali postati prvi slovenski klub, ki bi v evropskem tekmovanju premagal tekmeca iz Turčije. To bo jubilejna deseta slovensko-turška tekma v Evropi.

Izjemen niz evropske Olimpije v Stožicah

Olimpija je na zadnji evropski domači tekmi napolnila mrežo Rijeke (5:0). Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Po Celju se bo pozornost slovenske nogometne javnosti preselila v Stožice, kjer bo pri Olimpiji gostoval avstrijski prvoligaš LASK Linz. Zmaji so v prvem krogu namučili nemškega favorita Heidenheim (1:2), Avstrijci pa so doma remizirali z Djurgardnom, letošnjim evropskim krvnikom Maribora.

"Zavedamo se, da smo po proračunu daleč od nasprotnikov, ampak osredotočamo se na razlike, ki jih lahko izkoristimo na igrišču. Izgubili smo tekmo v Nemčiji, a obenem dobili občutek, da bi si zaslužili vsaj točko. Najbolj pomembna lekcija s prve tekme je bila, da se lahko kosamo z vsakim nasprotnikom," je pred srečanjem z Laskom izpostavil trener Olimpije Victor Sanchez, ki je z zmaji v tej sezoni dobil vse domače tekme v Evropi. Najprej je ukrajinsko Polissyo premagal z 2:0, nato je padel Šerif iz Tiraspola s 3:0, hrvaška Rijeka pa s kar 5:0. "Pomembno bo, da ne prejmemo hitro zadetka, še pomembneje pa bo, kako bomo tekmo zaključili," pravi Sanchez, ki bo skušal nadaljevati imeniten domači niz v Evropi.

Chelsea v grškem kotlu pri "slovenskem" Panathinaikosu

Danes se v konferenčni ligi obeta še ogromno nastopov slovenskih legionarjev. Največ jih bo na Cipru, kjer bo APOEL, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, gostil Borac iz Banjaluke. Prvak BiH ima v svojih vrstah kar tri Slovence. To so Sandi Ogrinec, Gregor Bajde in Aleks Pihler.

Chelsea je največji favorit za osvojitev konferenčne lige. Foto: Reuters

Na zadnji evropski tekmi je nastopil le Ogrinec in se v Banjaluki veselil velike točke proti "slovenskemu" Panathinaikosu, za katerega sta zaigrala Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar. Benjamin Verbič ni prijavljen za Evropo, v zimskem prestopnem roku pa bi lahko zamenjal klubsko okolje. Tokrat grškega velikana čaka atraktivno srečanje na domačih tleh, v Atene prihaja Chelsea, bogati angleški klub, ki je tudi največji favorit za osvojitev lovorike.

Poljski prvak Jagiellonia Bialystok, ki se bo jeseni pomerila proti obema slovenskima predstavnikoma, zanj pa nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, bo gostil Petrocub iz Moldavije.

Konferenčna liga, ligaški del (2. krog):

Sreda, 24. oktober:

Lestvica: