Celje ruši rekorde, tega ni uspelo še nikomur

Nogometaši Celja se bodo danes potegovali za najodmevnejši dosežek v zgodovini kluba. Na gostovanju v Firencah bodo skušali nadoknaditi zaostanek proti Fiorentini (1:2) in se prebiti v polfinale konferenčne lige. Izbranci Alberta Riere bodo odigrali jubilejno 20. tekmo v evropski sezoni, kar je rekordni dosežek, s katerim se ne more pohvaliti noben drug slovenski klub. Danes bosta napredovanje med štiri najboljše naskakovala še dva slovenska legionarja, Nino Žugelj z Djurgardnom na Dunaju, Dušan Stojanović pa z Jagilleonio Bialystok doma proti Betisu iz Seville.

Na dotrajanem stadionu Artemio Franchi, ki ga delno prenavljajo, se bosta danes ob 18.45 spopadla Fiorentina in Celje. Slavni italijanski klub velja za velikega favorita, nenazadnje je dvakrat zapored igral v finalu konferenčne lige in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdniških imen, a Celjani kljub porazu z 1:2 na prvi tekmi v Sloveniji čutijo, da lahko pošteno premešajo načrte vijolicam.

Na stadionu Artemio Franchi potekajo tudi gradbena dela:

"Skušali bomo utišati stadion in tekmeca prisiliti k ogromno teka. Igrali bomo pogumno, moramo pa biti popolni zlasti v igri, ko žoga ni v naši posesti," pred srečanjem napoveduje trener Celja Albert Riera. V torek je praznoval 43. rojstni dan, varovanci pa ga želijo danes razveseliti z najlepšim mogočim darilom, zmago nad Fiorentino. Zanimivo je, da trener vijolic iz Toskane Raffaele Palladino praznuje rojstni dan prav danes, na dan srečanja s Celjani! Nekdanji italijanski reprezentant je dopolnil 41 let.

Zabukovnik: Če bi nam kdo to dejal julija ...

Mark Zabukovnik je prepričan, da lahko danes Celje pokvari načrte Fiorentini in ji vrne za poraz v Sloveniji. Foto: Jure Banfi Eden izmed tistih slovenskih igralcev, ki je v tej sezoni v dresu Celja najbolj napredoval in že dobiva mikavne ponudbe iz tujine, je Mark Zabukovnik. Je pomemben član celjskega kluba, ki je v tej sezoni v evropskih tekmovanjih (kvalifikacije za ligo prvakov, kvalifikacije za ligo Europa, kvalifikacije za konferenčno ligo, ligaški ter izločilni del konferenčne lige) odigral že rekordnih 19 tekem. Danes bo tako napočil trenutek za jubilejno 20., kar je absolutni slovenski rekord.

"Če bi nam kdo julija ali pa avgusta 2024 dejal, da bomo igrali četrtfinale konferenčne lige, bi ga začudeno gledali. A vedno si želimo še nekaj več. V Firencah bomo igrali z velikim tekmecem, a ne vidim razloga, zakaj ga ne bi premagali in se uvrstili v polfinale. Ena naših največjih vrlin je, da smo nepredvidljivi in da lahko na vsaki tekmi presenetimo tekmeca. To je naša značilnost. Verjamem, da bo tako tudi na tekmi v Firencah," sporoča 24-letni zvezni igralec, ki je na prvi tekmi v Celju dobil potrdilo, da so lahko Celjani na igrišču enakovredni Fiorentini.

"Težko bo odigrati perfektno tekmo, a smo v zadnjih mesecih naredili korak naprej. Imamo še nekaj manevrskega prostora za napredek, na vsaki tekmi skušamo dati vse od sebe," je prepričan, da lahko danes pokvarijo načrte favoritu.

Tako se je Mark Zabukovnik v Celju boril za žogo proti Rolandu Mandragori, ki je dosegel drugi zadetek za Fiorentino. Foto: Jure Banfi

Pravico bo na današnjem spektaklu v Toskani, ki naj bi si ga v živo ogledalo več kot 20 tisoč gledalcev, od tega jih bo vsaj 300 pripotovalo iz Slovenije, delil Portugalec Joao Pinheiro.

Na delu tudi Stojinović in Žugelj

Nino Žugelj bo s Švedi gostoval na Dunaju. Foto: www.alesfevzer.com Ob 18.45 se bo začela tudi povratna četrtfinalna tekma na Poljskem med Jagiellonio in Betisom, na kateri bo španski prvoligaš iz Seville branil dva gola prednosti (2:0). Pri gostiteljih se dokazuje tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović.

Zvečer bo Chelsea, prvi favorit za osvojitev naslova, branil ogromno prednost iz Varšave (3:0) proti Legii, še enemu četrtfinalistu konferenčne lige iz Poljske, ki mu grozi izpad. Rapid bo na Dunaju na povratno srečanje s švedskim Djurgardnom, pri katerem nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Nino Žugelj, vstopil s tesno prednostjo 1:0.

Konferenčna liga, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 17. april:

Polfinalna para konferenčne lige:



Betis/Jagiellonia – Celje/Fiorentina

Chelsea/Legia – Djurgarden/Rapid

