Kekova četa v Katarju tudi proti Belgiji, v reprezentanco se vrača Boštjan Cesar

Selektor Matjaž Kek bo imel pred začetkom novega cikla možnost preizkusiti reprezentanco na dveh tekmah v sklopu pripravljalnega turnirja v Katarju. Tam bosta poleg Slovenije nastopila še Katar in Belgija, prva tekma v Dohi bo odigrana 25., druga pa 29. marca. Pred štirimi junijskimi tekmami v ligi narodov, ko se bo Slovenija pomerila s Švedsko, Srbijo in Norveško, bo tako selektor dobil še zadnji vpogled v pripravljenost svojih varovancev, piše na spletni strani NZS.

Pri pripravah na tekme lige narodov pa bo Keku pomagal tudi Boštjan Cesar. Dosedanji selektor reprezentance do 19 let se bo vrnil v člansko reprezentanco, kjer je nazadnje nastopal kot igralec z največ nastopi in kapetan, v vlogi trenerja. V novi vlogi se bo predstavil marca, novega selektorja reprezentance do 19 let pa bo v bližnji prihodnosti potrdil izvršni odbor NZS.

