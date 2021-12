Noro, kakšen žreb! Slovenija proti Srbiji, Haalandu in Ibrahimoviću!

Slovenska nogometna reprezentanca bo prihodnje leto prvič v zgodovini nastopila v drugi najmočnejši kakovostni skupini lige narodov. Kekova četa se bo v skupini B4 potegovala za točke proti Švedski, Norveški in Srbiji, ki bo prihodnje leto nastopila na SP 2022. Prvouvrščeni iz skupine si bo zagotovil napredovanje v elitno skupino lige narodov. Med najboljšimi izstopa skupina "smrti" A3, v kateri se bodo pomerile Italija, Nemčija, Anglija in Madžarska.

Liga narodov, žreb: Liga A:

Skupina 1: Francija, Danska, Hrvaška, Avstrija

Skupina 2: Španija, Portugalska, Švica, Češka

Skupina 3: Italija, Nemčija, Anglija, Madžarska

Skupina 4: Belgija, Nizozemska, Poljska, Wales Liga B:

Skupina 1: Ukrajina, Škotska, Armenija, Irska

Skupina 2: Islandija, Rusija, Albanija, Izrael

Skupina 3: Bosna in Hercegovina, Romunija, Finska, Črna gora

Skupina 4: Švedska, Norveška, Srbija, Slovenija Liga C:

Skupina 1: Turčija, Luksemburg, Litva, Ferski otoki

Skupina 2: Severna Irska, Grčija, Kosovo, Ciper/Estonija*

Skupina 3: Slovaška, Belorusija, Azerbajdžan, Kazahstan/Moldavija*

Skupina 4: Bolgarija, Severna Makedonija, Gruzija, Gibraltar Liga D:

Skupina 1: Liechtenstein, Andora, Kazahstan/Moldavija**, Latvija

Skupina 2: San Marino, Ciper/Estonija**, Malta * zmagovalec dvoboja, ki bo odigran marca 2022

** poraženec dvoboja, ki bo odigran marca 2022

Slovenska nogometna reprezentanca je le nekaj tednov po tem, ko je postalo dokončno jasno, da jo bo vsaj še nekaj let vodil Matjaž Kek, spoznala imena tekmecev lige narodov. Slovenijo v tretji izvedbi tekmovanja, v katerem je okusila že obe skrajnosti, saj je bila tako zadnjeuvrščena (2018) kot najboljša (2020), čakajo najtežji izzivi do zdaj. Prvič ima opravka z drugo najvišjo kakovostno skupino. Pri plesu kroglic pomagata nekdanja nogometna zvezdnika Francoz Robert Pires in Španec Gaizka Mendieta.

* marca bosta odigrani tekmi za obstanek

V ponedeljek se je na plesu kroglic v Nyonu, ko so bile v bobnu vroče kroglice največjih evropskih klubov, pripetilo kar nekaj napak. Prireditelji si želijo, da bi današnji žreb potekal brez težav. V skupini B bo treba upoštevati nekaj pravil, zaradi politične napetosti se ne smeta v isti skupini znajti sprti sosedi Rusija in Ukrajina, zaradi prevelike oddaljenosti pa se ne bodo smeli v isti skupini znajti Armenija in Islandija ter Izrael in Islandija, če govorimo o ligi B.