Srbi po nogometnem žrebu o Sloveniji kot smučarski velesili

Ljubitelji nogometa v Sloveniji ne skrivajo zadovoljstva po žrebu lige narodov, ki je Kekovo četo pahnil v atraktivno skupino B4. Kako pa žreb doživljajo Srbi, Švedi in Norvežani? Srbski mediji priznavajo, da njihovo reprezentanco čaka zahtevno delo, izstopa pa Telegraf z zapisom o Piksijevih orlih in treh smučarskih velesilah, med katere Srbi prištevajo tudi Slovenijo. Švedski selektor Janne Anderssen priznava, da ne ve dosti o Kekovi četi, na Norveškem pa bolj kot o Sloveniji razmišljajo o sosedskem obračunu s Švedi in maščevanju Srbiji.

V Srbiji vlada velika nogometna evforija. Reprezentanca se je po izjemni predstavi v Lizboni, kjer je prekrižala načrte zvezdniški Portugalski, uvrstila na SP 2022 v Katarju. Priljubljeni selektor Dragan Stojković - Piksi si je postavil velik cilj, liga narodov pa bo za njegove varovance ogrevanje za spektakel v Katarju. "Zelo težka skupina, morda najtežja v ligi B. Naš cilj je prvo mesto. Ne bo lahko, a verjamem, da lahko uresničimo cilj. Spoštujemo vse tekmece, spoštujemo njihovo kakovost, a sebe spoštujemo še bolj," je dal srbski selektor vedeti, da spoštuje tekmece, tudi Slovenijo, a ostaja prepričan, da bi se lahko Srbija dokopala do glavne nagrade, prvega mesta, ki zagotavlja tudi napredovanje v elitno ligo A.

Spoštljivo je o tekmecih spregovoril tudi kapetan srbskih orlov Dušan Tadić. "Imeli bomo opravka s kakovostnimi tekmeci. Kar zadeva uvrstitev, spoštujemo vse tekmece, a so naši cilji jasni. Želimo prvo mesto in napredovanje v ligo A. Srbija gre po prvo mesto," zvezdnik Ajaxa ne skriva optimizma, hkrati pa poudarja, da bo ogromno odvisno od neobičajnega junijskega termina, ko bodo v kratkem obdobju odigrane kar štiri tekme lige narodov.

"Dokler imamo Piksija, Vlahovića in Mitrovića, smo lahko mirni"

Telegraf je skupino B4 opisal kot druščino Piksijevih orlov in treh smučarskih velesil. Foto: zajem zaslona Če so srbski mediji, ko je šlo za slovenski nogomet, v preteklosti znali posegati po bombastičnih naslovih ali že vnaprej podcenjevali slovensko reprezentanco, pa je zdaj drugače. Spomine na stare čase, ko so slovenske nogometaše v času nekdanje skupne domovine še enačili s smučarji, je bilo zaznati le v zapisu Telegrafa. Ta je sestavek o žrebu naslovil z besedami: "Srbija je dobila tekmece v ligi narodov, v skupini s Piksijevimi orli same smučarske velesile." Menijo, da je Srbija padla v napol težko skupino.

"Lahko bi dobili še lažjo, a si Srbija kot udeleženka SP in reprezentanca, ki je v vzponu in sposobna v gosteh premagati tudi Portugalsko, preprosto ne sme privoščiti, da bi jo bilo strah kateregakoli tekmeca, zlasti nogometnih reprezentanc držav, ki dosegajo bistveno večje uspehe v nekaterih drugih športih. V tem primeru v smučanju," so zapisali pri Telegrafu in tako Slovenijo postavili ob bok skandinavskima državama, znanima po uspehih v zimskih športih, zlasti alpskem in nordijskem smučanju. V nadaljevanju je Telegraf vendarle izpostavil, da so Švedi in Norvežani spoštovanja vreden nogometni tekmec ter da je treba zelo resno vzeti tudi Slovenijo, že zato, ker Srbija nima najlepših izkušenj s selekcijo "dežele". "A, dokler imamo Piksija (selektorja Dragana Stojkovića, op. p.), Vlahovića (Dušana Vlahovića, 21-letnega napadalca Fiorentine, prvega strelca serie A, op. p.), Mitrovića (strelskega rekorderja Srbije, ki je v tej sezoni za Fulham dosegel že 22 golov, op. p.) in preostale, smo lahko mirni," se tolažijo v Srbiji.

Srbija proti Ibrahimoviću in tekmecu iz nekdanje Jugoslavije

Tako so o žrebu lige narodov poročali pri Mondu. Foto: zajem zaslona Kako pa so žreb doživeli preostali večji srbski mediji? "To je težka skupina za Srbijo," poroča B92, pri Blic Sport pa so nekoliko drugačnega mnenja. "Srbijo bi lahko doletel tudi slabši žreb, zato smo lahko zadovoljni," so se najbolj razveselili tega, da niso pristali v skupini z Rusijo, Ukrajino ali pa Albanijo.

Tudi pri RTS poročajo o tem, da je skupina zahtevna, v naslovu pa so pozabili na Slovenijo. "Švedi in Haaland napadajo Srbijo v ligi narodov," so zapisali, pozneje v tekstu pa dodali, da je Srbijo doletela najmočnejša reprezentanca iz četrtega bobna lige B. Slovenijo tako doživljajo kot močnejšo izbrano vrsto od Armenije, Albanije in Črne gore.

"Srbija proti Zlatanu Ibrahimoviću in tekmecu iz nekdanje Jugoslavije," so zapisali v naslovu pri Mondu, kjer so tako pozabili na Norveško, in dodali, da je orle doletel zahteven žreb, saj reprezentanci pred svetovnim prvenstvom ne bo ravno lahko.

Slovenija je na šestih tekmah s Srbijo (ZR Jugoslavija, Srbija in Črna gora) ostala neporažena. Petkrat je remizirala, zmagala pa pred desetimi leti po zaslugi imenitnega zadetka Dareta Vršiča v Ljudskem vrtu. Srbija je po tistem porazu ostala brez možnosti za preboj na Euro 2012. Foto: Vid Ponikvar

Da bo imela Srbija opravka z močnimi tekmeci, je poudaril tudi Mozzart. "Lahko bi bilo lažje. Švedska je bila v kvalifikacijah za SP 2022 s Španijo do zadnjega kroga v igri za napredovanje. Norveška je naš stari znanec, ki smo ga izločili v dodatnih kvalifikacijah za zadnji Euro, Slovenija pa je v obdobju padca. V kvalifikacijah za SP 2022 je bila četrta v skupini, daleč od Hrvaške in Rusije. Obeta se priložnost, da dočakamo prvo zmago v zgodovini nad Slovenijo, saj je zdajšnja statistika naše reprezentance pet remijev in en poraz," so kot eden izmed redkih srbskih medijev izpostavili skoraj neverjeten niz nepremagljivosti Slovenije, ki je proti ZR Jugoslaviji, Srbiji in Črni gori oziroma Srbiji vedno ostala neporažena.

Norvežani se želijo maščevati Srbom za Euro 2020

Stale Solbakken je pred leti pri Kölnu vodil Milivoja Novakovića. Foto: Reuters Norvežani so s Slovenijo nazadnje igrali leta 2019, prav v ligi narodov, takrat še v ligi C. Doma so zmagali, v Ljubljani pa remizirali. Selektor Vikingov, ki imajo v svojih vrstah enega najboljših napadalcev na svetu Erlinga Brauta Haalanda, je Stale Solbakken. V karieri je sodeloval s številnimi Slovenci. Bil je nekdanji trener Benjamina Verbiča pri Köbenhavnu, z njim si je trenerske izkušnje pogosto izmenjeval Simon Rožman, v Kölnu pa je vodil Milivoja Novakovića in Miša Brečka. Ko je norveški selektor spregovoril o žrebu, se je razgovoril le o Švedski in Srbiji.

"To sta tekmeca, ki si ju nikakor nisem želel v skupini. To sta daleč najtežja tekmeca. Nestrpno čakamo na tekme, lahko se bomo pomerili z Ibrahimovićem, lahko se bomo tudi maščevali Srbiji za poraz v play-offu za EP 2020. Bo pa težko, ker je Srbija še močnejša kot takrat," je dal vedeti, da je Srbija v zadnjih letih še napredovala in dvignila raven. To so na svoji koži ne nazadnje občutili tudi Portugalci na čelu s Cristianom Ronaldom.

Švedski selektor: Očitno sem največji osmoljenec na svetu

Jan Oblak in Zlatan Ibrahimović sta se nazadnje v ligi prvakov pomerila 24. novembra v Madridu. Zmage se je z Milanom veselil Šved. Foto: Reuters Srbov si v svoji skupini niso želeli niti Švedi. "Očitno sem največji osmoljenec na svetu, kar zadeva žrebe. Ponovno smo dobili najtežjo mogočo skupino. Norveško poznamo dobro, Srbija je močna nogometna nacija, Slovenije pa ne poznamo tako dobro, a bodo zagotovo zahtevne tudi tekme z njo," je previden Janne Andersson, 59-letni švedski selektor, ki ga že marca čakajo dodatne kvalifikacije za SP 2022, v katerih naj bi računal tudi na mladostnega veterana Zlatana Ibrahimovića.

Zvezdnik Milana bi rad reprezentančno kariero sklenil z nastopom na velikem tekmovanju v Katarju. Če bi mu uspelo, bi se pred tem ogreval v ligi narodov tudi proti Sloveniji. Z Janom Oblakom je imel opravka že v jesenskem delu lige prvakov.