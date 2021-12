Eksperiment Uefe, v katerem Slovenija okuša skrajnosti

Slovenska nogometna reprezentanca bo le nekaj tednov po tem, ko je postalo dokončno jasno, da jo bo vsaj še nekaj let vodil Matjaž Kek, spoznala imena tekmecev lige narodov. Kroglice bodo zaplesale v četrtek ob 18. uri v Nyonu, Slovenijo pa v tretji izvedbi tekmovanja, v katerem je okusila že obe skrajnosti, saj je bila tako zadnjeuvrščena kot najboljša, čakajo najtežji izzivi do zdaj. Prvič bo imela opravka z drugo najvišjo kakovostno skupino, med možnimi kandidati je tudi vroča Srbija!

Slovenija ima z ligo narodov raznolike izkušnje. Ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) pred tremi leti na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom predstavila tekmovalno novost, novopečeno ligo narodov, so mnogi zmajevali z glavo. Niso si prav dobro predstavljali, kaj bi lahko novost, ki je 55 članic evropske nogometne družine čez noč razdelila v štiri kakovostne skupine, sploh prinesla. Na papirju je želela popestriti suhoparno obdobje brez uradnih tekem, v katerih so izbrane vrste ohranjale formo z igranjem prijateljskih srečanj, in vnesti tekmovalni adrenalin.

Francija je letos v finalu lige narodov v Milanu premagala Španijo in na seznamu zmagovalk nasledila Portugalsko. Foto: Reuters

Liga narodov je tako po novem zagotavljala nekaj več. Tisti najboljši so igrali tekme le z najboljšimi in se tudi potegovali za lovoriko (za zdaj sta jo osvojili Portugalska in Francija), tisti nekoliko manj dobri so igrali le s podobnimi, in tako naprej vse do najslabših, ki so se srečevali v najnižji ligi D ter končno dočakali tisto, česar jim v kvalifikacijskih ciklusih za največja tekmovanja ni bilo nikoli usojeno. Lahko so naleteli na enakovrednega tekmeca in kdaj pa kdaj tudi okusili sladkost zmage!

Slovenija bi morala pasti v najnižji razred, a ...

Tomaž Kavčič se je od selektorskega položaja poslovil brez zmage v ligi narodov. Foto: Morgan Kristan / Sportida Slovenska reprezentanca je ob krstni izvedbi tekmovanja, ko je bila zaradi slabše uvrstitve na jakostni lestvici Uefe na žrebu pahnjena v tretji kakovostni razred (liga C), rezultatsko zatajila. V občutljivem obdobju, ko je po odhodu Srečka Katanca na vroč stolček sedel Tomaž Kavčič, je Slovenija v ligi narodov zaigrala v skupini z Norveško, Bolgarijo in s Ciprom.

Odigrala je šest tekem, prav vse brez Jana Oblaka, kaj kmalu se je poslovil še Kevin Kampl, rezultatski neuspehi pa so še pred koncem ciklusa poskrbeli za odhod Kavčiča. Začasno ga je nadomestil Igor Benedejčič, dvakrat remiziral, Slovenija pa je tekmovanje končala na neugodnem zadnjem mestu. Brez zmage. Trikrat je remizirala, trikrat ostala brez vsega.

Po tem neuspehu in dokaj anemičnemu odzivu navijačev bi morala Slovenija v naslednji ligi narodov pasti v najnižjo kakovostno skupino, med evropske nogometne palčke, a jo je rešila sprememba tekmovalnega sistema. Sprejeta je bila pred dobrima dvema letoma na zasedanju izvršnega odbora Uefe v Ljubljani, po kateri se je elitna liga A razširila na 16 udeležencev, Slovenija pa je ostala med ''tretjekategorniki''.

Kekova četa prehitela vse tekmece

Veselje slovenske reprezentance po remiju v Grčiji, s katerim so zadržali vodilni položaj v skupini lige narodov. Foto: Sportida Leta 2020, ko je pandemija covid-19 povzročila nogometašem nemalo gorja, tribune pa so za nekaj časa samevale, je Slovenija v ligi narodov pokazala povsem drugačen obraz. Če je ob prvi izvedbi ostala brez zmage, je tokrat ostala brez poraza. Še več, v skupini z Grčijo, s Kosovom in z Moldavijo je zbrala največ točk in postala njena zmagovalka. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije je članska nogometna reprezentanca v eni izmed tekmovalnih skupin osvojila najvišje mesto, za nagrado pa je napredovala v višjo kakovostno ligo − v ligo B.

Selektor Matjaž Kek je bil lahko upravičeno ponosen na varovance, kapetanski trak je prevzel Jan Oblak in z izjemnimi obrambami, izkazal se je zlasti na gostovanju v Grčiji, pomagal izbrani vrsti do uspeha. Znašla se je tudi na čakalnem seznamu srečnih dobitnikov posebnega povabila za udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, ki ji pozneje ni pomagal. Niz neporaženosti v ligi narodov je sprva dvigoval optimizem pred začetkom kvalifikacij za SP 2022, v katerih pa Sloveniji kljub nekaterim dopadljivim predstavam ni šlo najbolj po načrtih. Kekova četa je ostala daleč od napredovanja in znova pomahala v slovo velikemu tekmovanju.

Kakovostne skupine lige narodov pred žrebom: Liga A:

Prvi boben: Francija, Španija, Italija, Belgija

Drugi boben: Portugalska, Nizozemska, Danska, Nemčija

Tretji boben: Anglija, Poljska, Švica, Hrvaška

Četrti boben: Wales, Avstrija, Češka, Madžarska Liga B:

Prvi boben: Ukrajina, Švedska, Bosna in Hercegovina, Islandija

Drugi boben: Finska, Norveška, Škotska, Rusija

Tretji boben: Izrael, Romunija, Srbija, Irska

Četrti boben: Slovenija, Črna gora, Albanija, Armenija Liga C:

Prvi boben: Turčija, Slovaška, Bolgarija, Severna Irska

Drugi boben: Grčija, Belorusija, Luksemburg, Severna Makedonija

Tretji boben: Litva, Gruzija, Azerbajdžan, Kosovo

Četrti boben: Kazahstan/Moldavija*, Ciper/Estonija*, Gibraltar, Ferski otoki Liga D:

Prvi boben: Kazahstan/Moldavija*, Ciper/Estonija*, Liechtenstein, Malta

Drugi boben: Latvija, San Marino, Andora



* marca bosta odigrani tekmi za obstanek

Kek: To bo za nas mini Euro

Ko je Matjaž Kek prvič vodil Slovenijo v ligi narodov, je ostal neporažen, na šestih tekmah pa osvojil kar 14 točk, kar je zadoščalo za prvo mesto. Slovenska mreža se je zatresla le enkrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Nova priložnost za dvig samozavesti se ji obeta prihodnje leto, ko bo imela ponovno opravka z ligo narodov. Še tretjič. To je tekmovanje, v katerem Slovenija okuša skrajnosti. Če ji je šlo v prvi izvedbi marsikaj narobe, je v drugo kot za stavo preskakovala ovire. Kako se ji bo izšlo v tretje? Sodeč po tem, s kom bi se lahko znašla v skupini, jo bo čakalo kar nekaj zahtevnih nalog.

''To bo za nas mini Euro,'' razmišlja selektor Matjaž Kek, ki želi ligo narodov izkoristiti za dva cilja. Reprezentanco kar najbolje pripraviti za kvalifikacijski ciklus za Euro 2024, na katerem bo Slovenija skušala končno prekiniti sušno obdobje nepojavljanja na največjih tekmovanjih, potegovala pa se bo tudi za najvišje mesto, s katerim bi se lahko v ligi narodov povzpela v ligo A. Med evropske velikane, najboljše reprezentance sveta!

Veselje srbskega napadalca Aleksandra Mitrovića po zadetku v zadnji minuti gostovanja na Portugalskem, ki je Srbijo popeljal na SP 2022 v Katar. Foto: Reuters

Skupinski del lige narodov bo potekal prihodnje leto. Kekovo četo čaka šest tekem. Štiri junija, dve pa septembra. Med možnimi tekmeci najbolj izstopa Srbija, ki si je že zagotovila nastop na SP 2022. V nepozabnem srečanju v Lizboni je v zadnji minuti strla srca favoriziranim Portugalcem, na zelenici pa so blesteli Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović …

Znova proti Rusom?

Slovenija je v kvalifikacijah za SP 2022 doma ostala brez točk le proti Rusiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenijo na plesu kroglic čaka zagotovo ena reprezentanc, ki je na prejšnji izvedbi lige narodov nastopala v elitni skupini, a nato izpadla. Kandidati so Ukrajina, Švedska, Bosna in Hercegovina ter Islandija. Morda bi se lahko Kekova četa ponovno namerila tudi na Rusijo, ki ji je v nedavno končanih kvalifikacijah za SP 2022 zadala veliko bolečin. Dvakrat jo je premagala z 2:1, na koncu pa jo je po dramatičnem zaključku v skupini prehitela le Hrvaška.

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu bo tako v četrtek zelo pestro. V zadnjih dneh se ogromno govori o plesu kroglic. Ponovljen ponedeljkov žreb parov osmine finala lige prvakov je dvignil kar nekaj prahu, na evropski krovni zvezi pa se bodo potrudili, da bo tokrat, ko se bo v bobnu znašlo 55 reprezentanc, vse minilo brez težav.